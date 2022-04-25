Как установить границы в новом коллективе

В первые дни на новой работе мы хотим создать хорошее впечатление, продемонстрировать свою отзывчивость и профессионализм. Однако это часто эта стратегия вредит нам и создает завышенные ожидания. В материале — о важности личных границ и том, как их грамотно выстроить.

После долгих и трудных поисков работы Анна была невероятно рада получить оффер от ведущего маркетингового агентства. Она с готовностью приняла его, воодушевленная перспективой продвинуться в карьере, поработав с более крупными клиентами. Передав дела, она с головой окунулась в подготовку к своей новой должности.

Анна всегда была перфекционисткой, и, прежде чем приступить к новой работе, потратила три недели, чтобы изучить клиентов, стратегические цели и освежить навыки — новая должность требовала знания нюансов рекламы в социальных сетях.

К концу первой рабочей недели Анна поняла: ее хорошо продуманный план не будет развиваться так, как она ожидала. Ранее она работала в коллективе с традиционной иерархией и установленными процедурами. Новая компания функционировала скорее как стартап. Это была быстро развивающаяся среда с небольшим количеством процессов и менее определенными обязанностями.

Во время очередной встречи с наставником Анна призналась, что ей было нелегко.

«Я слишком стараюсь угодить людям, — сказала она. — Я соглашаюсь на все, и не озвучиваю свои идеи, чтобы не наступить кому-нибудь на пятки».

Страх вынуждал Анну перерабатывать. «Я чувствую себя по уши в этой работе, поэтому все больше задерживаюсь, пытаясь наверстать упущенное. Я боюсь, что в течение первых 90 дней меня ждет выгорание».

История Анны знакома многим. В первый рабочий день нам хочется зарекомендовать себя, и мы проявляем особенное усердие. Чтобы доказать свою пользу, амбициозный сотрудник готов на дополнительную работу, отвечает на электронные письма в нерабочее время или ищет иные способы подтвердить, что его стоило нанять.

Неспособность установить границы на ранней стадии новой работы не только утомляет, но и загоняет в ловушку завышенных ожиданий. Необходимость постоянно соответствовать им может деморализовать и лишить равновесия. Рассказываем о стратегиях, которые позволяют создать хорошее впечатление в новом коллективе и не жертвовать своими интересами.

Определите, что вами движет

Чем вызвано желание проявить себя? Скорее всего, мотивация будет иметь позитивную основу — увлеченность работой или желание продемонстрировать трудолюбие и добросовестность. При этом существует вероятность, что определенные страхи подталкивают нас к самосаботажу. Бесполезные убеждения обычно начинаются с таких фраз, как:

Мне следует…

Я должен (должна)…

Мне приходится...

Коуч помог Анне определить, что ее желание понравиться другим заставляло ее выкладываться. Это убеждение, хотя и неосознанное, в значительной степени влияло на ее поведение, а именно заставляло ее подавлять новаторские идеи — то преимущество, за которое ее наняли.

Подумайте, что неявно влияет на вашу производительность Осознав свои страхи, мы уменьшаем их влияние на нас и помогаем себе переосмыслить убеждения, касающиеся самооценки и работы.

Подумайте о плюсах

Получив совет установить более строгие границы на работе, Анна поначалу воспротивилась. Это обычная реакция перфекционистов, которым кажется, что из-за этого они покажутся слабыми, трудными или требовательными. На самом деле, самоуправление — навык эмоционального интеллекта, связанный с регулированием времени и энергии, — является важным навыком лидерства, который определяет до 90% карьерного успеха.

Устанавливая границы, мы доказываем, что у нас есть самосознание, навыки тайм-менеджмента, расстановки приоритетов и общения.

Сразу определив личные границы в новом коллективе, мы не только проявляем важные лидерские качества, но и демонстрируем коллегам, как с нами обращаться. Другими словами, поведение сигнализирует другим о том, что приемлемо или неприемлемо.

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В случае с Анной она поняла, что ее склонность угождать людям создавала образ ведомого человека. Благодаря этому она начала дипломатично высказывать свое мнение всякий раз, когда видела лучшую стратегию или альтернативу.

Делитесь своими личными предпочтениями

Подумайте, какие физические, умственные и эмоциональные границы требуются вам, чтобы демонстрировать наилучшие результаты.

Вот лишь несколько примеров:

в какое время начинать и заканчивать работу,

как быстро реагировать на электронные письма и сообщения,

какое время планировать для погружения в работу,

какой должна быть частота и длительность перерывов,

какие ресурсы или оубчение необходимы для выполнения работы,

какого рода работу вам больше всего нравится выполнять и что у вас получается делать.

Заранее сообщайте о своих границах руководителю и коллегам Во время онбординга Анна специально нашла время, чтобы обсудить совместную работу со всеми причастными. На этой встрече она рассказала о своем подходе, предпочтениях и ожиданиях. Это придало ей уверенности и создало позитивное впечатление, поскольку собеседники оценили ее откровенность.

Применяйте свою энергию стратегически

Первые недели и месяцы на новой работе формируют репутацию. Очень важно проявлять себя, но стоит делать это избирательно и стратегически. Тратьте энергию так, чтобы добиться самых значительных результатов. Выясните цели и ожидания руководителя, чтобы в соответствии с ними прикладывать усилия и стать ценным сотрудником.

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Аналогичным образом постарайтесь найти себе сторонников и защитников. Используйте статус новичка, чтобы задать как можно больше вопросов. Это уместно и не создает непрофессионального впечатления. Напротив, так вы сможете построить отношения, поскольку окружающие будут чувствовать, что их ценят.

Создавайте и развивайте новые привычки

Новая работа — шанс начать с чистого листа и перезагрузиться. В психологии это известно как эффект нового старта — склонность предпринимать действия для достижения цели после того, как произошло особенное событие или ключевая дата.

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Используйте этот период времени в своих интересах и откажитесь от вредных привычек. Например, на прошлой работе Анна никогда не делала перерывов на обед. Она решила что-то изменить, и теперь готовит еду заранее, блокирует обед в своем календаре и ест за своим столом.

Самостоятельно устанавливать свои границы — это ключ к успеху. Чтобы отслеживать прогресс, попробуйте оценивать его раз в неделю или использовать трекер достижений. Хороший способ — найти того, с кем будете периодически встречаться и обсуждать успехи. Это повысит шансы добиться результата до 95%.

Начало новой работы может быть как нервирующим, так и бодрящим. Устанавливая четкие границы с самого начала, вы настраиваете себя на стабильный успех в долгосрочной перспективе.

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