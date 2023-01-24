Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi на Android и iOS

Если вы пригласили к себе гостей, то с большой вероятностью им понадобится подключиться к сети Wi-Fi. В таком случае часто приходится долго вспоминать пароль и зачитывать вслух сложную комбинацию букв, цифр и символов.
Конечно, можно записать пароль на стикере для заметок и прикрепить его на видном месте. Однако это не самое лучшее решение, если он содержит символы, которые легко спутать, например «0» и «O». К счастью, на устройствах Android и iOS есть способы быстро и безопасно поделиться паролем от Wi-Fi.
На Android
Самый простой способ — сгенерировать QR-код, который можно отсканировать, чтобы автоматически подключиться к сети Wi-Fi. Для этого на смартфонах Pixel и многих других моделях на базе Android нужно проделать следующие шаги.
- Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет» → Wi-Fi.
- Нажмите на значок шестеренки рядом с вашей сетью.
- Коснитесь кнопки «Поделиться» и авторизуйтесь. После этого появится окно с QR-кодом, названием сети Wi-Fi и паролем.
Поскольку существует множество различных версий Android, путь к настройкам Wi-Fi может немного отличаться, как, например, на смартфонах Samsung.
- Откройте «Настройки» → «Подключения» → Wi-Fi.
- Нажмите на значок шестеренки.
- Выберите «QR-код» в нижнем левом углу. На QR-кодах в телефонах Samsung пароль не отображается.
Некоторые устройства, в том числе Huawei и Honor, предлагают более простой алгоритм действий: достаточно перейти в настройки Wi-Fi, нажать на свою сеть и QR-код сразу отобразится на экране.
Подключиться к сети таким способом можно с любого относительно современного телефона Android и даже с iPhone. Если же по какой-то причине это не удается сделать, пароль придется вводить вручную.
На iOS
Apple предлагает простой способ поделиться паролем с другими пользователями iPhone, iPad и Mac, который доступен с версии iOS 11. Для этого на обоих устройствах нужно включить Wi-Fi и Bluetooth (это можно сделать в «Центре управления»). Вам также нужно подключиться к сети, которой вы хотите поделиться.
- Попросите другого человека перейти в «Настройки» и выбрать нужную сеть.
- На вашем устройстве должно отобразиться всплывающее окно, спрашивающее, хотите ли вы поделиться паролем. Чтобы получить такой запрос, ваш email-адрес для Apple ID должен быть сохранен как в ваших контактах, так и у пользователя, запрашивающего пароль.
- Нажмите «Поделиться паролем».
Если этот способ не сработал, можно просто показать человеку пароль и попросить ввести его вручную. Для этого на устройствах iOS 16 и более поздних версиях перейдите в «Настройки» → Wi-Fi. Нажмите на синюю кнопку «i» рядом с сетью, к которой вы подключены, а затем — на поле ввода пароля. Подтвердите свою личность, и пароль отобразится.
Чтобы пользователю не пришлось переписывать всю комбинацию вручную, можно скопировать и отправить ее через SMS или любой другой мессенджер.
К сожалению (хотя и не удивительно), на данный момент через iOS нельзя поделиться паролем с пользователем Android. В таком случае воспользуйтесь алгоритмом, описанным выше.
Фото в тексте: Pixel-Shot /
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