Чтобы пролить свет на то, как устроен операционный бизнес Shein, автор издания Rest of World Жуй Ма изучила обрывочные сведения из китайских источников, от финансовых медиа до инвестбанков. Приводим перевод материала.

Shein считается революционером в индустрии e-commerce, но сама компания, как и фигура ее основателя , во многом остается загадкой. Во многом ее ключевые показатели, такие как выручка и рост, являются оценками.

В сфере «быстрой моды» существует такое понятие, как «невозможный треугольник». Это идеальный производственный сценарий, в котором компания может одновременно:

быстро внедрять множество новых моделей, сохранять низкие цены, сверхэффективно управлять огромными объемами запасов.

Похоже, что третий элемент оказался не под силу никому, кроме Shein. И именно это принесло ритейлеру 4 место среди самых ценных технологических стартапов с оценкой в $100 млрд.

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В сердце компании находится гибкая цепочка поставок — актив, который компании вроде Zara создавали годами, и который Shein смогла превратить в инфраструктурный ресурс.

Как рассказывает многолетний поставщик Shein, с 2014 по 2017 годы и далее компания много инвестировала в цепочку поставок, чтобы иметь возможность мгновенно реагировать на переменчивый спрос. Shein упорно занималась этой неприятной работой, в то время как практически все пытались прикрыть неорганизованность в поставках маркетингом и продажами.

Иначе говоря, стратегия продаж Shein — его возможность быстро поставлять множество моделей.

Вот как это работает. Начнем с группы из нескольких сотен поставщиков, большинство из которых расположены в городе Нанкун, Гуанджоу. Именно здесь расположен главный офис Shein. По оценкам, компания задействует половину всех производственных мощностей в районе Паньюй.

Есть два типа основных типа поставщиков: те, что производят простые модели, которые не разрабатывают сами, и «производители оригинальных дизайнов», которые занимаются и тем, и другим. Все они являются частью системы управления производством Shein (MES, manufacturing executive system).

Дизайнеры-поставщики находят изображения онлайн и высылают подборку закупщикам Shein. После закупщик и его менеджер согласуют окончательный набор моделей. С получения образцов и до запуска их в производство может пройти 2-3 этапа изменений.

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Каждый раз все детали — материалы, расчет цен, даже переписка из чата — фиксируются в MES. И поставщики от этого не в восторге: если сделка сорвется, у Shein останется вся информация, и ничто не помешает произвести товар в другом месте.

Все это происходит чрезвычайно быстро.

Образцы для первоначального заказа должны быть отправлены закупщику Shein по почте. Ответ приходит в течение трех дней. Компания неукоснительно соблюдает сроки — более 5 дней, и от поставщика могут отказаться. Повторные заказы занимают 9 дней или меньше. Для сравнения, в Zara этот цикл занимает 14 дней.

Доставка занимает не менее 8 рабочих дней. Таким образом, от разработки дизайна до прибытия посылки на порог клиента в США пройдет около месяца.

Согласно анализу Zhongtai Securities, Shein безжалостно оценивает эффективность поставщиков.

Решения принимает скоринговая система, в которой 40% оценки поставщика — своевременность закупок и поставок, складирование и доставка, количество дефектов и вероятность успеха новых продуктов, а 60% — объем заказов. Затем поставщиков распределяют по пяти уровням и отбирают нижние 30% самого низкого уровня.

В Гуанчжоу на Shein работают до половины поставщиков одежды, но в последние годы некоторые уже не выдерживают ужесточения контроля качества. Однако в Китае 400 тысяч фабрик одежды, и компания не испытывает недостатка в производителях и дизайнерах.

Аналитики Zhongtai выяснили, что в то время как Zara пытается привлекать более опытных дизайнеров и отправлять их на модные мероприятия мирового масштаба, Shein может быстро нанимать выпускников китайских ремесленных училищ, которые завершают учебу онлайн.

Ведется много обсуждений вокруг того, насколько автоматизировано производство Shein.

На самом деле, несмотря на продвинутые программы для управления, сама одежда производится традиционным способом, за счет человеческого труда. Это имеет смысл: наценка невелика, а объемы заказов бывают настолько малы, что крупные технологичные фабрики, способные обслуживать известные бренды, не борются за заказы Shein.

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Работа в основном выполняется небольшими фабриками. Кроме команды в районе Паньюй у Shein есть более мелкие поставщики по всей стране, которые часто выполняют подрядные заказы.

Все участники системы находятся под давлением. Портные говорят, что могут выполнить тысячи изделий в день, если дизайн простой, или 300-400 — если более сложный. Другие работники пришивают до 300 пуговиц в день.

Работникам платят за завершенное изделие. Как правило, они трудятся по 10-12 часов в день с двумя перерывами. Их смена обычно заканчивается в 22:30. Есть только один день в неделю, когда они не работают сверхурочно. Они действительно неплохо зарабатывают — около 8-10 тысяч юаней ($1200-1500) в месяц, – но это очень изнурительная работа.

Поставщикам тоже приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы их товары становились вирусными хитами. Они даже могут изготовить себе в убыток первую партию, которая сейчас часто составляет всего 100 единиц. Предположим, прибыль от каждого товара составляет 1-5 юаней. Умножим это на 100, и это может даже не окупить 500 юаней, которые обычно требуются для создания образца.

Более важный вопрос заключается в том, существуют ли пределы для гибкой системы, и что это означает для огромной оценки Shein. Редкая скорость вывода Shein на рынок создает более десятков тысяч новых точек данных, предоставляя компании еще больше информации о том, что ей следует делать дальше. Мода, однако, является одним из тех секторов, где данные могут быстро истечь.

Одно можно сказать наверняка: Shein не будет единственным бенефициаром созданной им системы. Можно ожидать, что появятся и другие компании, которые будут использовать нововведения в цепочках поставок и такие каналы, как TikTok.

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Новичкам, однако, также придется усовершенствовать свою логистику и стать еще более эффективными в привлечении и удержании клиентов, возможно, за счет улучшения алгоритмов персонализации — к чему Shein едва приступил.

Им также придется решать вопросы интеллектуальной собственности, устойчивого развития и условий труда в мире, где потребители все больше осознают не только то, откуда берутся их товары, но и то, кто их изготовил. Создание сверхэффективности — это отличительная черта Shein, но его последователи также будут иметь дело со всеми вытекающими проблемами.

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