Шорт-сквиз GameStop — не первый в истории. Вот какие события происходили до него

Одной из самых обсуждаемых тем конца января стало то, как пользователи форума r/wallstreetbets на Reddit совместными манипуляциями вызвали скачок акций компании GameStop. В результате крупные хедж-фонды понесли серьезные убытки. Однако это происходит не впервые. С шорт-сквизами сталкивались Piggly Wiggly, Volkswagen, Tesla и другие компании.

Piggly Wiggly

Около ста лет назад бизнесмен по имени Кларенс Саундерс отправился в Нью-Йорк с $10 млн заемных средств, чтобы побороть картель на фондовых рынках США. Работа в его сети супермаркетов Piggly Wiggly шла бесперебойно, за исключением отдельных ошибок в некоторых франшизах. В попытке воспользоваться недавними неудачами, картель начал распространять слухи о компании и играть на понижение с акциями. Эта история описана в книге Джона Брукса «‎Бизнес-приключения» в главе «‎Последняя великая махинация».

Саундерс начал свою нью-йоркскую кампанию с попытки приостановить плавающие акции Piggly Wiggly. «‎Их стоимость быстро пошла вверх, достигнув максимума в $124», — пишет Брукс.

Но как только Саундерс, казалось бы, в одиночку превзошел Уолл-Стрит, «‎биржа приостановила дальнейшие торги и перенесла сроки для шорт-селлеров», в результате чего им удалось найти нужное количество акций. «‎Это привело к банкротству Саундерса, который был вынужден уйти из Piggly Wiggly», — рассказывает Брукс.

В то время многие сочувствовали Саундерсу, так как внезапное изменение правил биржи казалось несправедливым. Это немногим отличается от ситуации с пользователями Reddit, чьим планам на понижение помешали такие поставщики услуг, как Robinhood.

VolksWagen

Возможно, одна из самых известных историй о шорт-сквизах связана с немецким производителем автомобилей VolksWagen. В результате коротких продаж обычных акций VW некоторые хедж-фонды понесли значительные убытки, а компания стала самой высоко оцениваемой в мире за короткий период бурных торгов.

Шорт-сквиз произошел в самый разгар глобального финансового кризиса 2008 года. Однако, как отмечается в обзоре Джейми Пауэлла из Financial Times, события начались еще в 1931 году.

VolksWagen находилась в процессе приобретения компанией Porsche, а премия по ее обычным акциям достигла невероятно высоких размеров по сравнению с привилегированными. Хедж-фонды увидели в этом возможности для арбитража. Уверенности им придало отсутствие новостей о том, что Porsche будет продолжать скупать обычные биржевые акции VW. Однако фонды были застигнуты врасплох тем, что компания приобретала опционы с расчетом за наличные.

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Затем Porsche объявила, что полностью владеет VW. Она получила большую часть акций, оставив в свободном обращении лишь 6%. В то же время короткие продажи выросли на 12% от общего объема размещенных акций. «‎С математической точки зрения каждому шорт-селлеру было невозможно приобрести долю и тем самым закрыть позицию. Другими словами, половина из них должна была остаться в горящем здании без возможности выхода. Началась паника», — писал Пауэлл.

В последовавший за этим понедельник некоторым шорт-селлерам удалось откупиться. Гораздо хуже пришлось тем, кто подождал до вторника, когда акции VW взлетели до рекордных $1207 за штуку. По оценкам, хедж-фонды потеряли около $30 млрд.

И хотя Porsche удалось избавиться от большинства шорт-селлеров, она не смогла погасить созданные ею крупные позиции. В результате компания была приобретена VW.

Herbalife

Управляющий хедж-фондом Билл Экман открыл короткую позицию на $1 млрд в международной многоуровневой маркетинговой компании Herbalife. Акман утверждал, что компания работала по схеме мошеннической пирамиды, и в 2016 году Федеральная торговая комиссия США приняла соответствующие меры. Однако эта победа стоила ему больших потерь.

С момента ставки Экмана акции Herbalife удвоились в цене благодаря длинным позициям других миллиардеров-инвесторов. Среди них предприниматель Карл Айкан, который стал крупнейшим акционером компании. В этой затяжной битве Айкан все же победил с огромной прибылью, а фонд Экмана, как сообщается, понес убытки в размере $1 млрд.

Tesla

Tesla и ее основатель Илон Маск регулярно сталкиваются с шорт-селлерами. Несмотря на разногласия с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission — SEC), на данный момент Маск остается в плюсе: к концу 2020 года короткие ставки на Tesla привели к рыночным убыткам в размере более $40 млрд, тогда как акции самой компании выросли на 740%. Выводы основаны на данных управляющего директора финансово-аналитической компании S3 Partners Игоря Душанивского.

Неудивительно, что у Маска и пользователей Reddit так много общего, а миллиардер продолжает манипулировать ими через свои посты в Twitter. По словам Душанивского, игры на понижение Tesla — на данный момент одна из самых длительных убыточных сделок, которые он когда-либо видел.

В то время как другие компании и их основатели не любят шорт-селлеров, потому что те могут снизить цены на акции и вызвать рост стоимости капитала, пренебрежительное отношение Маска к этому сообществу не имеет себе равных. Составить ему серьезную конкуренцию могут только члены форума r/wallstreetbets на Reddit. В середине 2020 года Маск высмеял шорт-селлеров, выпустив short shorts — лимитированную серию коротких красных шорт.

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Несмотря на победу Маска, количество коротких позиций Tesla не сократилось. По мнению экспертов, рост акций компании вызван не столько их закрытием, сколько большим количеством покупок опционов «вне денег» с невысокими премиями. Такие сделки позволяют продавцам хеджировать свои позиции путем приобретения определенного количества базовых акций, что частично приводит к росту цен.

Затем произошел феномен Robinhood, который вызвал рост некоторых популярных акций, таких как Tesla. Все это привело к так называемому «‎гамма-сквизу», который потребовал от продавцов опционов приобрести большее количество базовых акций, чтобы хеджировать свою позицию должным образом.

Пользователи Reddit также завоевали крупные позиции в GameStop с помощью опционов колл и стратегии гамма-сквиз. Однако при той же логике коррекции могут быть столь же кардинальными и серьезными, когда динамика цен меняет направление, а продавцы опционов урезают позиции наряду с теми, кто желает выйти.

Reliance (RIL)

Как и Саундерс из Piggly Wiggly, основатель Reliance Дхирубхай Амбани был недоволен тем, что картель пытается нажиться, играя на понижение с акциями его компании. Это произошло незадолго до того, как она собиралась выпустить крупные конвертируемые облигации. Как и Саундерс, он также решил в одиночку справиться с этой проблемой. Однако ему все же удалось одержать победу.

В то время Бомбейская фондовая биржа придерживалась 14-дневного цикла расчетов: оплата по сделкам покупки и продажи происходила раз в две недели. И хотя изначально картелю удалось снизить стоимость акций Reliance, сообщество под названием ‎Friends of Reliance Association быстро приобрело продаваемые доли.

В конце концов, когда дело дошло до продажи акций, у членов картеля не оставалось выбора, кроме как передать их Reliance и ее партнерам. По словам журналиста India Today Чандер Удай Сингх, они сразу начали торги за любые свободные доли в попытке выполнить свои обязательства по продажам. В результате биржу пришлось закрыть на три дня, в то время как ее руководство пыталось добиться компромисса между противостоящими сторонами.

По данным отчетов, в результате картель понес убытки в размере более $136 тысяч, а Амбани и Reliance заработали следующую репутацию: «‎Играя с акциями Reliance, вы играете с огнем». В отчете Сингха подчеркивается, что битва привела к убыткам даже у инвесторов, торгующих другими акциями.

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