Что делать, если в Windows 11 не работают сочетания клавиш: 8 решений

Сочетания клавиш экономят время, позволяя открывать меню и выполнять различные действия нажатием пары кнопок. Если они внезапно перестали работать, это может заметно снизить продуктивность. Предлагаем восемь способов решить эту проблему в Windows 11.

Начните с простых решений

Прежде чем искать неисправности на более глубоком уровне, стоит перепробовать простые решения.

Проверьте, присутствует ли проблема в другой программе, где используются те же сочетания клавиш. Если нет, то попробуйте обновить, перезапустить или переустановить то приложение, где она возникла.

Если нет, то попробуйте обновить, перезапустить или переустановить то приложение, где она возникла. Перезагрузите компьютер. Это поможет устранить временный сбой, из-за которого не работают сочетания клавиш.

Это поможет устранить временный сбой, из-за которого не работают сочетания клавиш. Обновите систему. Последние обновления Windows могут исправить гораздо более серьезные ошибки.

Последние обновления Windows могут исправить гораздо более серьезные ошибки. Обновите драйвер клавиатуры до последней версии.

Отключите залипание клавиш. Из-за них могут не работать некоторые комбинации, особенно те, в которых используются клавиши Shift, Alt и Ctrl. Чтобы отключить эту функцию, пять раз нажмите Shift.

Из-за них могут не работать некоторые комбинации, особенно те, в которых используются клавиши Shift, Alt и Ctrl. Чтобы отключить эту функцию, пять раз нажмите Shift. Проверьте компьютер на наличие вирусов.

Поищите ошибки в системных файлах. Если они повреждены или отсутствуют, из-за этого также могут не работать сочетания клавиш. Выполните сканирования SFC и DISM — это поможет исправить или заменить проблемные системные файлы.

Если они повреждены или отсутствуют, из-за этого также могут не работать сочетания клавиш. Выполните сканирования SFC и DISM — это поможет исправить или заменить проблемные системные файлы. Отключите специальный режим на клавиатуре. На некоторых клавиатурах есть кнопка, которая активирует специальный режим, что тоже может стать причиной возникновения проблемы.

Убедитесь, что клавиши не повреждены

В этом поможет сайт Keyboard Checker. Просто нажмите на нужные клавиши — если на экранной клавиатуре они окрасятся в зеленый цвет, значит, с ними все в порядке. Если нет, это может быть вызвано неисправностью. В таком случае замените клавиатуру или обратитесь к специалисту, чтобы ее починить.

Сбросьте настройки клавиатуры

Некоторые комбинации могут не работать из-за того, что назначения клавиш изменились. Чтобы это исправить, можно сбросить настройки клавиатуры до заводских.

Откройте приложение «Параметры» (Win + i) и выберите «Время и язык» → «Язык и регион». Нажмите на иконку в виде трех точек рядом с языком, который находится ниже основного в списке, и выберите «Вверх». В результате этот язык станет основным.

Затем аналогичным образом поднимите вверх предпочитаемый язык — раскладка клавиатуры вернется к значениям по умолчанию. Проверьте, стали ли доступны сочетания клавиш.

Если у вас установлен только один язык, добавьте другой, нажав «Добавить язык» в разделе «Предпочитаемые языки». Во всплывающем окне выберите один из вариантов и нажмите «Далее».

На следующем экране нажмите «Установить». После этого под основным языком появится новый. Теперь выполните описанные выше шаги, чтобы сбросить настройки клавиатуры.

Проверьте, работают ли сочетания клавиш в безопасном режиме

В безопасном режиме Windows запускается лишь ограниченный набор драйверов, что позволяет устранять множество проблем. Запустите компьютер в безопасном режиме и проверьте, работают ли сочетания клавиш. Если да, то, вероятно, проблема в сторонней программе — ее нужно удалить или отключить.

Устраните конфликты сторонних приложений

Если в ходе теста в безопасном режиме вы выяснили, что проблема в сторонних программах, попробуйте удалить те, которые недавно установили. Если это не поможет, воспользуйтесь чистой загрузкой — в этом режиме работают только необходимые программы и сервисы.

Чтобы выполнить чистую загрузку, в строке поиска в меню «Пуск» введите «конфигурация системы» и выберите соответствующий результат.

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Перейдите на вкладку «Службы» и установите флажок рядом с «Не отображать службы Майкрософт». Затем нажмите «Отключить все», чтобы остановить все сторонние сервисы. Нажмите «ОК», чтобы применить и сохранить изменения. Затем в приложениях отключите автоматический запуск при включении компьютера.

Перезагрузите компьютер и проверьте, работают ли сочетания клавиш. Если да, то активируйте приложения по одному, чтобы выяснить, какое из них вызывает проблему.

Воспользуйтесь «Редактором групповой политики»

Примечание. «Редактор групповой политики» не доступен по умолчанию на домашней версии Windows.

Если не работают только те сочетания клавиш, в которых используется клавиша Windows (например, Win + i и Win + R), это может означать, что возможность использовать ее в комбинациях отключена. Это можно исправить через «Редактор локальной групповой политики».

В строке поиска в меню «Пуск» введите «выполнить» и выберите соответствующий результат. В текстовое поле введите gpedit.msc и нажмите «ОК», чтобы запустить «Редактор локальной групповой политики».

Перейдите в «Конфигурация пользователя» → «Административные шаблоны» → «Компоненты Windows» → «Проводник». Затем дважды нажмите на параметр «Отключить сочетания клавиш, в которых используется клавиша Windows», установите значение «Отключено» и нажмите «ОК». Проверьте, заработали ли сочетания клавиш.

Перейдите на другой профиль пользователя

Проблема также может быть в том, что профиль пользователя поврежден. Если на вашем компьютере есть другой профиль, переключитесь на него и проверьте, доступны ли там комбинации клавиш. Если второго профиля нет, можно создать гостевую учетную запись.

Если сочетания клавиш работают в другом аккаунте, возможно, стоит создать новый и перенести туда все данные, а затем удалить тот, что был поврежден.

Переустановите систему или сбросьте ее до заводских настроек

Если перечисленные выше способы не помогли, возможно, повреждена сама система. Это может исправить обновление на месте: Windows 11 будет переустановлена и обновлена, при этом все приложения, файлы, данные и настройки сохранятся.

Если сочетания клавиш не заработают, попробуйте сбросить систему до заводских настроек. В таком случае все приложения, данные и настройки будут удалены.

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Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock