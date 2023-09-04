Крупнейшие сайты блокируют программы, которые собирают данные для обучения нейросетей

Многие идут на крайние меры: по данным детектора контента ИИ Originality.AI, почти 20% из 1 тыс. крупнейших в мире сайтов блокируют поисковых роботов, которые собирают данные для сервисов искусственного интеллекта.

Для обучения нейросетей разработчики используют информацию, собранную в интернете, в том числе ту, что защищена авторским правом. И поскольку это никак не регулируется, сайты решают проблему самостоятельно.

В начале августа OpenAI представила краулер GPTBot и сообщила, что полученные с его помощью данные могут использоваться для улучшения ее будущих моделей. Компания пообещала, что не будет собирать платный контент, и поделилась инструкциями о том, как отключить краулера.

Вскоре крупные новостные сайты и сервисы, в том числе New York Times и Disney, начали блокировать GPTBot.

По данным Originality.AI, 22 августа краулер заблокировали 9,1% из 1 тыс. самых посещаемых в мире сайтов. К 29 августу их число выросло до 12%. Крупнейшими из них являются Amazon, Quora и Indeed.

Common Crawl Bot — еще один краулер, который регулярно собирает данные для сервисов ИИ — заблокировали 6,77% из 1 тыс. крупнейших сайтов.

Краулер или поисковый робот может получать информацию из любой страницы, но, в отличие от браузера, хранит материалы в базе данных, а не отображает их пользователю. Именно так работают поисковые системы, подобные Google.

Google и другие компании считают такой подход оправданным, хотя многие издатели и владельцы интеллектуальной собственности давно выступают против этого и даже подают в суд. Развитие больших языковых моделей вновь привлекло внимание к этому вопросу.

Некоторые издатели видели хоть какую-то выгоду в краулерах Google и других поисковиков, поскольку те привлекали пользователей на их сайты. Однако передача данных разработчикам ИИ пока не приносит издателям никакой пользы, и потому они более агрессивно блокируют эти программы.

Многие медиакомпании хотят делиться своими данными через платную лицензию, но переговоры об этом еще находятся на ранней стадии. Другие подают в суд на компании, создающие ИИ, которые могли использовать их данные без разрешения.

СМИ, которые последние 20 лет чувствовали себя обманутыми Google, враждебно относятся к быстрой коммерциализации сервисов ИИ. Сообщается, что в следующем году доход OpenAI может составить более $1 млрд.

Если слишком много сайтов заблокируют краулеры, разработчикам будет сложнее улучшать свои продукты. Originality.AI обнаружил: из 1 тыс. крупнейших сайтов число тех, что заблокировали GPTBot, увеличивается примерно на 5% еженедельно.

Источник.

Фото на обложке: Gil C / Shutterstock