Мозг способен воспринимать имплант как часть тела — исследование

Возможно, в будущем мы сможем обзавестись дополнительной рукой или даже крыльями. Как показывает недавнее исследование, даже после кратковременного использования роботизированного пальца люди начинают воспринимать его как часть своей руки. А значит, человеческий мозг, похоже, способен «принимать» дополнительные части тела.

Обычно искусственные части тела воспринимаются как замена настоящим. Например, если человек родился без какой-либо конечности или потерял ее из-за несчастного случая, то вместо нее используется протез. Однако аугментацию тела можно не ограничивать частями, получаемыми при рождении.

Как же наш мозг будет реагировать на такие дополнения, как третья рука? Будут ли они восприниматься как неотъемлемая часть тела, контролируемая инстинктивно, или же как нечто стороннее? Мы же не считаем различные инструменты продолжением себя.

Чтобы это выяснить, искусственные части тела должны контролироваться так же, как биологические — путем передачи электрических импульсов из мозга в мышцы. Однако в проводимых до сих пор исследованиях участникам приходилось управлять устройствами с помощью других частей тела. Из-за этого «посредника» сложно оценить, как человек воспринимает дополнение.

Исследователь из Национального центра научных исследований Франции Гоуришанкар Ганеш, совместно с командой из японского Университета электрокоммуникаций, провел эксперимент, в рамках которого 18 участников носили роботизированный «шестой палец» рядом с мизинцем на одной из рук.

Фото в тексте: лаборатория Йоичи Мияваки

На предплечьях участников расположили сенсоры, которые переводили электрическую активность из их мышц в указания для роботизированного пальца. Девайсом можно было двигать как вместе с другими пальцами, так и отдельно.

Затем людей попросили играть в видеоигры и реагировать на музыку и визуальные сигналы, сгибая и разгибая пальцы (настоящие и искусственные). Эта активность должна была помочь им привыкнуть к дополнительной части тела.

Степень восприятия роботизированного пальца оценивалась с помощью анкет и поведенческих тестов. Участников спросили, что они ощущают, используя искусственный палец. Затем их попросили оценить, насколько они согласны с такими утверждениями, как «шестипалая рука теперь кажется нормальной» и «я ощущал искусственный палец как часть своей руки».

Поведенческие тесты проводились как до, так и после того, как участники носили шестой палец. Во время тестов девайс не использовался: их целью было определить, где, по мнению людей, находился их мизинец, когда они его не видели.

Результаты

Исследователи обнаружили взаимосвязь между оценками участников в опроснике и их способностью определять местоположение своего мизинца после ношения шестого пальца.

«Чем лучше воспринимался шестой палец, тем менее участник был уверен в том, где заканчивается его рука», — сообщил исследователь из Университета электрокоммуникаций Йоичи Мияваки. Это, по его словам, показывает, что роботизированный палец ощущался частью руки.

Небольшое исследование показало интригующие результаты. Чтобы их подтвердить, потребуются более обширные эксперименты. «Было бы интересно расширить наше исследование, чтобы проверить, могут ли люди принимать конечности, которые у них отсутствуют, такие как хвосты и крылья», — рассказал Мияваки.

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock