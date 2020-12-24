«Взаимодействие с цифровым миром едва ли не важнее, чем с физическим». 4 российских стартапа, которые меняют нашу жизнь уже сейчас

За десять лет своего существования Фонд «Сколково» радикально изменил отечественный рынок стартапов и инновационных технологий. К юбилею Фонда Rusbase пообщался с четырьмя перспективными резидентам. Они рассказали, как попали в Фонд, какую поддержку получили, и поделились планами на будущее.

«К-Скай»

Дата основания: 2018 год

Резидент Фонда: с августа 2019 года

Основатели: Роман Новицкий (генеральный директор), Александр Гусев (директор по развитию бизнеса)

Отрасль: медицина

Основной продукт: Webiomed, платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе искусственного интеллекта

Основная потребность: выход на новые рынки

Роман Новицкий и Александр Гусев работают в области информатизации здравоохранения с 2005 года. Их первая компания существует до сих пор и занимается созданием электронных медицинских карт и онлайн-сервисами по записи на прием ко врачу. Несмотря на хорошие результаты, в 2017 году команда стала задумываться о выходе на международный рынок и «более инновационной повестке».

«К 2017 базовая информатизация стала такой рутиной, что особого новаторства там уже не было», — поделился Александр Гусев.

Поиск нового пути совпал с появлением первых регуляционных механизмов для AI в США и Китае, а также — с ростом интереса инвесторов к этой отрасли. Около года ушло на поиск ниши, где уже был бы сложившийся рынок с одной стороны и потенциал для роста — с другой. Так появилась платформа Webiomed, в которую на старте Гусев и Новицкий вложили собственные деньги.

Webiomed объединяет различные данные о пациенте. На их основе искусственный интеллект делает прогноз о развитии тех или иных заболеваний. Платформа анализирует большие объемы информации — другие стартапы в той же сфере работают либо только с одним типом данных, либо только с конкретными заболеваниями.

Мы учим нашу систему анализировать все данные и предсказывать все хронические неинфекционные заболевания, потому что в практическом здравоохранении не сильно нужна система, которая может проанализировать только кусочек данных или проверить только на одно заболевание. Александр Гусев, директор по развитию бизнеса «К-Скай»

В Фонд компания пришла не сразу — сначала Гусев и Новицкий были настроены скептически и искали другие способы привлечь средства. Познакомившись с устройством «Сколково» и его опинион-мейкерами, основатели компании решили подать заявку и «достаточно оперативно» получили положительное решение.

В Фонде стартап начал активно развиваться. Только за 2020 год «К-Скай» победила как минимум в пяти федеральных конкурсах («Стартап-ралли», «Цифровые решения для здравоохранения», «Прорыв года» Digital Health Awards, «Лучшее ИТ-решение для здравоохранения 2020» и AstraZeneca Skolkovo StartUp Challenge 2020). Компания получила от Фонда финансовую поддержку и с помощью менторства смогла привлечь более 130 млн рублей частных инвестиций.

«Это не обучение в олдскульном смысле. Мы не сидим за партой, нас тетеньки не тыкают», — поделился Александр Гусев.

Благодаря программам «Сколково» «К-Скай» нашла новые рынки для своего продукта. Webiomed может помочь чиновникам в сфере здравоохранения, представителям фармацевтической индустрии, промышленности и страховых компаний. Весной этого года платформа стала первой системой на основе AI, которую Росздравнадзор зарегистрировал как программное медицинское изделие.

Несмотря на вынужденный переход на удаленную работу, «К-Скай» не замедлила рост и наняла в штат 30 новых сотрудников. Кроме того, пандемия заставила компанию заниматься и инфекционными болезнями — пневмонией и непосредственно Covid-19. Стартап надеется увеличить выручку в 2020 году в два раза, а в 2021 выйти на международный рынок.

«Мы понимаем, что выиграют на этом рынке те, кто сможет максимально распространить свои продукты. А на это у нас есть год, не больше. И наши результаты за год определят наше будущее», — сказал Александр Гусев.

«Моторика»

Дата основания: 2014 год

Участник Фонда: с августа 2015 года

Основатели: Илья Чех (генеральный директор), Василий Хлебников (директор по развитию), Руслан Бабинцев (исполнительный директор)

Отрасль: медицина

Основной продукт: высокотехнологичные средства и методики реабилитации с системой мио-управления (снятие электрических импульсов с мышц)

Основные потребности: выход на зарубежный рынок

Основатель «Моторики» до работы с протезами участвовал в проекте по созданию первого коммерческого лунохода. В 2013 году Илья Чех, выпускник петербургского ИТМО по направлению робототехники, познакомился с Василием Хлебниковым — последний тогда развивал бизнес по промышленной 3D-печати. Для демонстрации возможностей аддитивных технологий Чех и его команда инженеров сделали проект детского протеза, который можно было спроектировать и получить через несколько часов.

«Первые два года мы вкладывали собственные средства», — поделился Илья Чех.

Задачи делать бизнес изначально не было, но, увидев потенциал, партнеры решили сделать стартап. Первые вложения обеспечила компания Хлебникова — hardware-стартапам часто труднее получить финансирование. Много времени ушло и на поиск путей на закрытый рынок протезирования.

Сначала «Моторика» была едва ли не единственной компанией, которая занималась в первую очередь именно детским протезированием. На рынке протезов для взрослых конкуренция, по признанию Чеха, выше. Главным преимуществом своей продукции, помимо дизайна, в компании считают диджитализацию.

Конкуренты исходят из того, что протез — это еще одна хваталка. А мы считаем, что взаимодействие с цифровым миром сегодня едва ли не важнее, чем с физическим. Поэтому мы стараемся оснащать наши протезы так, чтобы они могли заменять собой смартфон, фитнес-трекер, смарт-часы и так далее. Илья Чех, генеральный директор «Моторика»

По словам Ильи Чеха, практически со старта «Моторика» стала участником Фонда «Сколково». Самым плодотворным стало сотрудничество для выхода на международные рынки: «Моторике» предоставили консультанта, помогли разработать стратегию и подготовить венчурные сделки.

«Моторика» также несколько раз получала различные гранты, участвовала в различных мероприятиях. В 2018 году они получили приз Фонда T#Happiness — «за разработки, которые дарят новую жизнь». В 2019 стартап выиграл приз Global Mobile Awards в Барселоне, победил в конкурсе Brand Heroes и взял три награды на конкурсе Ernst & Young «Предприниматель года» — гран-при, приз за «Уникальный продукт» и специальный приз «Шаг в будущее».

В 2019 году во время очередного раунда инвестиций стартап привлек 100 млн рублей, в 2020 — еще большую сумму (спикер не указал точную цифру). Кроме того с ноября прошлого года «Моторика» является партнером Samsung по программе Startup Membership.

Сегодня в линейке «Моторики» несколько типов протезов. Это детские КИБИ, которые могут заменить кисть и предплечье, и INDY Hand и MANIFESTO, рассчитанные на подростков и взрослых. Последние управляются с помощью ЭМШ-датчиков, которые считывают электрический потенциал с мышц в момент их сокращения. В протез можно интегрировать смарт-часы, кроме того они снабжены напальчниками, с помощью которых можно пользоваться тачскринами. Также «Моторика» разрабатывает специальную видеоигру, цель которой — сделать реабилитационный процесс нескучным для пациентов.

В ближайшем будущем «Моторика» планирует активно расширять свое присутствие на международном рынке (в мае этого года «Моторика» получила разрешение на экспорт своей продукции в ЕС), а также развивать новые технологии — эта возможность появилась благодаря последнему раунду инвестиций. Чех не сообщил, в чем именно заключаются инновации, однако сказал в беседе с Rusbase, что они «могут поменять представление о том, что такое протез и как он должен работать».

Group-IB

Дата основания: 2003 год

Участник Фонда: с 2011 года

Основатели: Илья Сачков (генеральный директор), Дмитрий Волков (технический директор)

Отрасль: ИТ

Основной продукт: решения для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в интернете

Основные потребности: поиск новых клиентов, выход на международные рынки

Group-IB — один из самых именитых и известных резидентов Фонда «Сколково». Компания существует уже 17 лет и является одним из первых стартапов, который начал заниматься компьютерной криминалистикой в России. Создатели компании начали развивать ее еще будучи студентами. Тогда рынка подобных услуг еще не существовало, и приходилось делать все с нуля.

«Это была огромная исследовательская работа, на которую ушли первые годы компании. Приходилось все потихонечку собирать, анализировать, создавать коммюнити и учить его, объяснять компаниям, что такое кибербезопасность и почему это нужно», — поделился Дмитрий Волков.

На то, чтобы создать в России рынок услуг кибербезопасности и вырастить интерес к этой сфере, у Group-IB ушло шесть лет — от момента основания в 2003 году до 2009, когда бизнес начал активно развиваться. Сейчас компания предоставляет один из самых широких в России спектров услуг на рынке информационной безопасности. Это расследования онлайн-краж и мошенничества, атак на объекты критической информационной инфраструктуры, борьба с кибершпионажем, защита репутации и интеллектуальной собственности в сети.

Чем-то похожим занимаются многие компании, но у нас самая глубокая экспертиза на рынке России и вообще постсоветском пространстве. На некоторые зарубежные компании мы ориентируемся, конечно — как на такой сияющий маяк. Дмитрий Волков, технический директор Group-IB

В 2011 году стартап стал резидентом «Сколково». Фонд помог компании найти новых клиентов внутри страны и за границей, а также выделил гранты на два продукта: Fraud Hunting Platform — первое в России решение по борьбе с мошенничеством и кражей денег онлайн. Head Hunting Framework — технология вычисляет злоумышленников, которые стоят за кибератаками. Group-IB помогли сформировать ценностное предложение и создать имидж для выхода на новые рынки — участвовать в мероприятиях, писать статьи и заводить необходимые контакты.

В беседе с Rusbase Волков затруднился ответить на вопрос об объеме привлеченных инвестиций. Известно, что в 2016 году Group-IB продала 20% акций инвестфондам Run Capital и Altera Capital. Стороны не раскрывали сумму сделки.

Сегодня решениями Group-IB пользуются компании из более чем 60 стран. Среди их клиентов — СБЕР, «Ростех», Microsoft, «Тинькофф», «Ситибанк» и другие. Компания официально сотрудничает с Интерполом, имеет рекомендации систем Swift, консалтинговых агентств Gartner и Forrester, а также сертификацию CERT. Из достаточно узкого спектра услуг компании сформировался целый пакет решений в самых разных направлениях кибербезопасности.

«Средний возраст наших сотрудников неизменен и продолжает оставаться достаточно молодым, чему я очень рад. Хорошо, когда люди еще не имеют каких-то закрытых рамок, умеют нестандартно смотреть на вопросы, это очень здорово», — поделился Дмитрий Волков.

2020 год дал компании толчок для развития, считает Волков. При любой дестабилизации количество киберпреступлений растет — это и потенциал для роста, и дополнительная нагрузка. В ноябре компания запустила сразу три новых решения по борьбе с мошенничеством, фишингом и другими атаками.

В будущем компания планирует и далее развивать глобальное присутствие и добавлять новые офисы к уже имеющимся в Сингапуре и Амстердаме. Кроме того Group-IB работает над созданием экосистемы для подготовки специалистов в области кибербезопасности.

«Интеллоджик»

Дата основания: 2015 год

Участник Фонда: с 2017 года

Основатели: Сергей Сорокин (генеральный директор), Олег Бухвалов (технический директор), Иван Дрокин (директор по исследованиям и разработкам)

Отрасль: медицина

Основной продукт: платформа для анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта

Основные потребности: поддержка развития — от разработки до внедрения

Основанная в 2015 году «Интеллоджик» объединила специалистов из двух городов. У генерального директора, москвича Сергея Сорокина, к тому времени был значительный опыт в информатизации здравоохранения. У его партнеров, Ивана Дрокина и Олега Бухвалова, — в информационных технологиях и разработке. После создания прототипа проект нашел первых инвесторов и начал развиваться

«Нас нельзя назвать классическим стартапом, потому что классический стартап часто сразу начинает что-то продавать, а у нас долгое время не было такой возможности. У нас очень наукоемкий проект, требовались большие ресурсы на исследования и разработку — именно на них и ушло время», — поделился Сергей Сорокин.

Разработка «Интеллоджик» — это проект Botkin.ai , платформа, которая исследует медицинские изображения с помощью искусственного интеллекта и проверяет их на возможное наличие злокачественных опухолей на ранних стадиях. Сейчас Botkin.ai умеет проверять КТ-изображения грудной клетки на новообразования в легких, а также анализирует маммографии для обнаружения признаков рака молочной железы.

Как отмечает Сорокин, Botkin.ai была одной из первых разработок в своей области, сейчас же компаний, предлагающих подобные решения, стало больше. Но уже имеющийся опыт выделяет «Интеллоджик» на фоне конкурентов, уверен основатель. «Это очень сложная область для того, чтобы получать качественные результаты. Мы уже сейчас готовы к таким результатам», — заявил он в беседе с Rusbase.

В Фонд «Сколково» «Интеллоджик» взяли не сразу — в первый раз препятствием стал очень строгий отбор. Только со второй попытки компания смогла стать резидентом Фонда в конце 2017 года. По словам Сорокина, в «Сколково» работают со стартапом сразу по нескольким направлениям: это финансовая поддержка, в том числе в виде льгот, гранты на участие в разных мероприятиях и патенты, а также консультации и помощь в выходе на новые рынки.

Среди программ Фонда, в которых принимала участие «Интеллоджик» — совместные программы с AstraZenecа и Bayer. Пилотные проекты по сотрудничеству с Botkin.ai проходят в Ямало-Ненецком автономном округе и Тульской области. В ноябре этого года платформа была зарегистрирована как медицинское изделие.

Среди инвесторов компании на сайте «Интеллоджик» указаны RBV Capital, Primer Capital и Digital Evolution Ventures. Объемы инвестиций не раскрываются.

Сорокин признает, что 2020 год был для компании сложным, но «не был провальным или катастрофическим». По его словам, компания получила возможность интенсивнее развиваться — в частности, платформу Botkin.ai стали использовать для обнаружения последствий Covid-19, который поражает легкие.

В наших планах — захватить весь мир. Конечно, это шутка, но в ней лишь доля шутки. Мы уверены в нашем продукте, и в том, что можем занять на рынке ключевую позицию. Не только в России, но и на международном рынке. Сергей Сорокин, генеральный директор «Интеллоджик»