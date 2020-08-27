Как Slack из удобного рабочего приложения превращается в инструмент манипуляции

Популярное приложение все чаще становится причиной сложных взаимоотношений сотрудников, и CEO компаний начинают задумываться о том, стоят ли его преимущества этих проблем. В эпоху, когда многие говорят о том, что Slack скоро заменит электронную почту, слышать такое довольно удивительно. При этом все больше руководителей признаются, что обеспокоены влиянием мессенджеров на корпоративную культуру.

«Эти приложения создают проблемы, типичные для средней школы, — поделился переживаниями один из CEO. — Люди смеются над коллегами, ведут себя непрофессионально, и это не может не влиять на работу компании».

Когда организации начали массово использовать приложения типа Slack или Microsoft Teams в ходе удаленной работы, руководители столкнулись с целым рядом проблем. Рабочие чаты могут усиливать корпоративные распри и способствовать разделению сотрудников на группы.

«В любом коллективе есть проблемный сотрудник, который привык говорить неприятные вещи про компанию. Slack усиливает такие явления», — рассказал один венчурный капиталист, пожелавший остаться неназванным, потому что негативное отношение к Slack может нанести вред его бренду.

Рабочие чаты отражаются на общении коллег подобно тому, как социальные сети меняют общественный дискурс. Приложения типа Slack упрощают сотрудничество, но при этом побуждают людей говорить то, чего они никогда не произнесли бы лично. Как и в социальных сетях, информация на этих платформах распространяется быстро, но функционал приложений может приводить к ссорам, преследованию и буллингу. При этом пример Facebook и Twitter показывает, что рано или поздно любая быстро внедряемая коммуникационная технология подвергается критике.

Появление негативной реакции на Slack не приведет к полному отказу от приложения — во многом потому, что компаниям нужны подобные сервисы для обеспечения удаленной работы. Сейчас одни руководители пытаются контролировать все каналы, чтобы ограничить неконструктивное общение, а другие стараются почаще напоминать сотрудникам о том, как следует вести разговоры в таких сервисах.

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«Чем больше люди будут работать удаленно, тем больше приложение будет развиваться, особенно в США, — считает Джоэл Флори, CEO VSCO. — Но нужно понимать, что это не просто офисная беседа у кулера — этот инструмент нужно использовать гораздо внимательнее».

Известны случаи, когда сотрудники пытаются скомпрометировать руководителей с помощью Slack и использовать эти материалы для продвижения своих интересов. По мере распространения приложения такие ситуации будут возникать регулярно, и даже самые открытые компании вряд ли согласятся это терпеть.

В последнее сотрудники Google несколько раз организовывали протесты в рабочих чатах. В своих действиях они ориентировались на политику компании, в которой было зафиксировано право высказывать свое мнение. Руководители выслушали их претензии, но после протестов сократили количество обсуждений с еженедельных до ежемесячных, запретили политические дискуссии во внутренних чатах и приняли ответные меры против организаторов выступлений.

«Культура открытости, обратной связи и вовлеченности сотрудников неразрывно связана с инновациями, которые мы создаем. Мы по-прежнему ценим это», — заявлял незадолго до этого главный юрист Google Кент Уолкер. Затем компания сделала свой выбор.

Если Google так отреагировал на недовольство сотрудников, чего ожидать от других бизнесов в подобных ситуациях? «Выберут ли компании стратегию подавлению? Уверена, что некоторые поступят именно так», — считает Маргарет О'Мара, профессор истории Вашингтонского университета, изучающая индустрию высоких технологий.

Аарон Сконнард, CEO Pluralsight придерживает другого мнения: «Это стало бы серьезной проблемой, но мне кажется, что удалять приложение даже все же не стоит. Я верю в прозрачность и свободу слова».

Slack отклонил запрос на интервью, но вице-президент по коммуникациям и политике компании Джонатан Принс заявил следующее: «Мы считаем, что прозрачность и открытое общение сегодня важнее, чем когда-либо. Команда — это главный ресурс компании. Slack помогает налаживать диалог с сотрудниками, прислушиваться к ним и способствовать повышению согласованности, мотивации и вовлеченности».

Многие CEO и аналитики считают, что руководители компаний должны формировать здоровую атмосферу в компании самостоятельно и следить за тем, чтобы это воплощалось в том числе в средствах коммуникации. «Ответственность лежит на руководителе», — считает Флори. «Важно сосредоточить внимание на ценностях компании», — напоминает Сконнард. Рабочие мессенджеры стали настоящей находкой для многих компаний в период удаленной работы. Похоже, сейчас наступил период адаптации.

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