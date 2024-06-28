Слепота невнимания: как ее избежать и повысить эффективность рекламы

Слепотой внимания называется феномен, когда мозг занят выполнением одной задачи и «отключается», игнорируя всё остальное, даже явно странное. Как это знание поможет в создании рекламных креативов, читайте в материале.

В 1999 году Дэниел Симмонс и Кристофер Чарбис показали нескольким людям видео.

В нем две группы людей, одетых в белые и черные футболки, перебрасывались баскетбольным мячом. Дэниел и Кристофер попросили зрителей посчитать количество передач у команды в белом.

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Однако когда видео закончилось, исследователи задали другой вопрос: заметили ли они человека в костюме гориллы.

Оказалось, что 50% зрителей этого не увидели.

Это называется слепотой невнимания. Термин описывает феномен, когда наш мозг «зациклен» на выполнении определенной задачи и игнорирует остальные, даже явно странные вещи.

Это доказывается многими исследованиями. И происходит постоянно:мы можем проигнорировать современные детали в фильмах жанра фентези или спонсора спортивной команды, за которую болеем, даже если неоднократно видели рекламу во время матча.

Как вы, вероятно, догадались, слепота невнимания может значительно повлиять на эффективность рекламы.

Итак давайте посмотрим, что с этим можно сделать.

Три способа использовать слепоту невнимания.

Не перегружайте текст

В жизни порой бывает, что в погоне за меньшим мы получаем больше. А в копирайтинге и вовсе краткость считается сестрой таланта.

Если текст слишком длинный, сложный или уходит от цели, пользователь может упустить некоторые важные аспекты. Даже хуже — полностью проигнорировать.

Поэтому пишите проще. Сфокусируйтесь на одном ясном послании в рекламе, которое одновременно привлекает внимание и рассказывает, как может решить проблему пользователя.

Это поможет пользователям не упустить важные детали из-за рассеянного внимания. А еще повысит эффективность рекламы.

Вот пример слишком мудреного текста.

«Это реклама ипотеки. Как играть в домино». Вместо того чтобы расписывать преимущества ипотечной программы, компания подробно рассказывает о правилах игры в домино, а в конце добавляет: «Думайте меньше об ипотеке, и больше — о том, как проводить свободное время».

Хотя на самом деле лучше писать объявления вроде этого.

«Превратим отходы в компост нажатием одной кнопки».

Оставьте на лендинге только один призыв к действию

Вы же не хотите, чтобы ваша лендинговая страница напоминала картинку-головоломку, где в куче деталей надо найти определенный предмет?

Только посмотрите на этот странный лендинг от Chase, который сразу сбивает с толку.

Подобные лендинги делают мозг полностью невосприимчивым, поскольку он может заметить только один из множества призывов к действию.

Иными словами, пользователь слепнет и игнорирует рекламу.

Возможно, за исключением кнопки, которая сразу привлекает внимание, например, «Узнать больше».

Чтобы избежать этого, размещайте на странице один элемент, на котором нужно сосредоточить внимание.

Избегайте слепых пятен

Иногда у вас не получится заставить пользователей фокусироваться только на одном объявлении.

Просто представьте, как объявление выглядит в переполненной рекламным контентом ленте соцсетей или на странице газеты, пестрящей рекламой.

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В ваших силах сделать так, чтобы пользователи не пролистывали ваше объявление или важные элементы текста.

Вот как это можно сделать:

Веб-дизайнеры часто используют отслеживание внимания, чтобы понять, на каких областях страницы взгляд задерживается дольше всего, а затем размещают там важную информацию.

Контекстная реклама может выглядеть нативной, но содержать очень убедительный текст или захватывающие креативы.

Реклама в соцсетях часто использует цвета, сочетающиеся с UX платформы, чтобы выделиться.

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Фото на обложке: Jihan Nafiaa Zahri / Shutterstock