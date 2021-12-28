Окно в будущее: как в мире создают умные города

Создание умного города (или хотя бы квартала) кажется довольно привлекательной идеей, которая позволит тестировать новейшие технологии, от автономного транспорта до датчиков, управляющих службами зданий. Рассмотрим самые масштабные идеи в этой области и на какой стадии строительства они сейчас находятся.

Cейчас в мире существует несколько умных городов на разной степени реализации, однако еще не один из них не был воплощен. Даже проект Sidewalk Labs (входит в холдинг Alphabet) по созданию смарт-квартала Quayside в Канаде был свернут в 2020 году.

Недавно Дэниел Л. Докторофф объявил, что уходит с поста CEO Sidewalk Labs из-за серьезных проблем со здоровьем. Развитие Sidewalk замедлилось после закрытия проекта Quayside. Начиная с 2022 года такие продукты Sidewalk, как Pebble, Mesa, Delve и Affordable Electrification, присоединятся к Google и станут основой продуктов компании по обеспечению устойчивого развития.

Sidewalk Labs была запущена с благими намерениями, однако судьба проекта — пример того, как умные города терпят неудачу.

Quayside (Торонто, Канада)

В 2017 году Sidewalk Labs объявила о планах создания высокотехнологичного района в Торонто под названием Quayside. Его запланировали построить на набережной Торонто и посвятить «экологической устойчивости, доступности, мобильности и экономическим возможностям».

Sidewalk Toronto был очень амбициозным проектом, но не смог завоевать расположение критиков. Изображение: Heatherwick Studio

Обещания были довольно громкими: выделенные полосы для беспилотных транспортных средств, инфраструктура для экологически чистых транспортных средств, информация о парковке в режиме реального времени, доступное жилье, технологии борьбы с загрязнением окружающей среды. Технология сбора местных данных поможет процессам городского планирования и развития.

Проблема заключалась в том, что Sidewalk Labs принадлежала Alphabet, материнской компании Google. Местные активисты высказывали опасения по поводу того, кому будут принадлежать собранные данные, будут ли они проданы третьим лицам и что это будет означать для их конфиденциальности.

В мае 2020 года проект был отменен. CEO Sidewalk Labs Дэниел Л. Докторофф прокомментировал: «Поскольку во всем мире и на рынке недвижимости Торонто установилась беспрецедентная экономическая неопределенность, стало слишком сложно сделать проект площадью 12 акров (4,9 га) финансово жизнеспособным, не жертвуя основными частями разработанного нами плана».

Искусственно созданные умные города — не новая концепция. Даже Билл Гейтс заплатил $80 млн в 2017 году за покупку 9,7 га земли для проекта в окрестностях города Бакай в Аризоне. Однако с момента покупки новостей о прогрессе было немного, а сайт Smart City Arizona, похоже, был взломан.

Но есть несколько более успешных примеров.

Сонгдо (Южная Корея)

В южнокорейском городе Сонгдо располагается проект стоимостью в $40 млрд — Международный деловой район Сонгдо, специально построенный умный город, запущенный в 2002 году. Его площадь — 86 кв. км, он на 40% состоит из зеленых насаждений и вмещает 80 тыс. квартир.

Архитектура в Международном деловом районе Сонгдо. Фото в тексте: Wikipedia

Датчики отслеживают энергопотребление зданий. Центральная пневматическая система удаления отходов устраняет необходимость в сборе мусора. В Сонгдо множество станций для зарядки автомобилей, а общая протяженность велосипедных дорожек — 25 км.

К сожалению, город еще не достроен, и в нем проживает менее четверти предполагаемого населения. По описаниям посетителей, по атмосфере он напоминает «пустоту как в Чернобыле». Впрочем, далеко не все разделяют это мнение.

Частично проблема заключается в нехватке местных рабочих мест, поскольку большинство жителей приезжают в Сеул в поисках работы. Пяти университетских городков было недостаточно, чтобы заселить его, и потребуются значительные стимулы для привлечения бизнес-резидентов, которые помогут осуществить задуманное.

Toyota Woven City (гора Фудзи, Япония)

Toyota Motor Co. объявила о создании Woven City (англ. «Сотканный город») на выставке CES2020. Toyota планирует поселить на участке в 0,7 кв. км 2 тыс. человек, которые будут проживать там, в том числе семьи, пенсионеров, исследователей Toyota и так далее.

Планы города включают деревянные здания, работающие на водородных топливных элементах. Фотоэлектрические панели генерируют солнечную энергию на крышах наряду с энергией, вырабатываемой водородными топливными элементами.

Доступны только полностью автономные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. Автономные электрошаттлы Toyota e-Palette будут использоваться для транспортировки и доставки, а также в качестве альтернативы мобильному ритейлу.

Фото в тексте: Toyota

В апреле Woven Plant Holdings, дочерняя компания Toyota, специализирующаяся на автономных технологиях, приобрела подразделение автономного транспорта Lyft за $500 млн, предполагая, что город будет использоваться в качестве ценного испытательного полигона.

В конечном счете, это выглядит как интересное предприятие. Будет интересно посмотреть, какая часть затрат ложится на Toyota и получится ли заполнить город достаточным количеством заинтересованных людей.

NEOM (Табук, Саудовская Аравия)

Бизнес-зона NEOM будет расположена в городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Проект — видение наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Здесь планируется построить живую лабораторию, объединяющую города и поселки, промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные учреждения, а также туристические достопримечательности. В январе 2021 года был представлен новейший проект города The Line («Линия»), где будет «ноль автомобилей, ноль улиц и ноль выбросов углекислого газа».

Изображение: Neom

Идеи варьируются от странных до причудливых: документы по планированию, опубликованные в The Wall Street Journal в 2020 году, содержат подробные описания летающих такси, засева облаков (технология, вызывающая дождь), подсветки в темном песке и искусственной луны.

Аэропорт NEOM классифицирован как коммерческий аэропорт (все еще находится в разработке) в мае 2020 года. NEOM разместила подтвержденный заказ на 15 самолетов Volocopter, которые должны начать первые полеты в течение 2-3 лет.

Позже NEOM объявил о разработке крупномасштабного экологически чистого производства аммиака на основе водорода, работающего на возобновляемых источниках энергии, созданного такими компаниями, как ThyssenKrupp, ACWA Power и Air Products.

Также недавно было объявлено о создании регионального медиацентра, который объединяет физическое и технологическое производство в кино, телевидении, играх и цифровых изданиях.

Однако проект сталкивается с критикой. Инициаторов обвиняют в попытках вытеснить с территории племя ховейтат, традиционно населявших эти земли. Презентацию города The Line назвали пустой попыткой привлечь международные инвестиции.

Проблема умных городов

Города, которые финансируются и принадлежат корпорациям (или королевским семьям), поднимают фундаментальные вопросы о влиянии граждан на решения, демократии и справедливости.

Построить умный город с нуля — монументальная задача. Это невероятно дорого и требует значительного участия как государственных, так и частных учреждений. Кроме того, как можно создать культурную среду в недавно построенном городе? Культура — это нечто эфемерное, и как очень трудно спланировать, что понадобится людям.

Нужно найти и тех, кто готов переехать в новое место, где технологии будут беспрепятственно проникать в их жизнь, из-за чего они могут почувствовать себя подопытными или, что еще хуже, жертвами слежки.

До сих пор никто не достиг серьезного успеха в этой области. И несмотря на новейшие разработки, мы, похоже, еще не намного приблизились к по-настоящему умному городу.

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Изображение на обложке: Neom