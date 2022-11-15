Подборка: разработчики технологий для умных городов

Четыре венчурных капиталиста составили подборку из 10 стартапов Европы, создающих инновации для городов будущего.

Города значительно способствуют изменению климата: по оценкам, они являются источником 75% выбросов. Технологии, которые помогают адаптировать их к новым условиям, привлекли внимание инвесторов как с точки зрения пользы для окружающей среды, так и финансовых возможностей.

Carbon Crusher (Норвегия)

Carbon Crusher разрабатывает технологию для строительства низкоуглеродных дорог, которая заменяет тяжелую нефть растительными альтернативами, тем самым снижая углеродные выбросы. Запатентованное оборудование стартапа продвигает города к экономике замкнутого цикла: оно перерабатывает дорожное покрытие прямо на месте, делая его «возобновляемым ресурсом».

Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.

Mytraffic (Франция)

С помощью продвинутой аналитики Mytraffic предоставляет информацию об определенном участке, в том числе его посещаемость, плотность транспортного потока и использование пространства. На основе этих данных SaaS-продукт компании предлагает полезные идеи для локации. Например, как лучше управлять транспортными потоками и насколько она перспективна для бизнеса.

Такая аналитика позволяет городам принимать более обоснованные решения, связанные с инфраструктурой, а владельцам недвижимости и управляющим активами — привлекать инвесторов в определенные районы.

Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.

Podaris (Великобритания)

Podaris работает в сфере транспортной аналитики и решает проблемы, с которыми сталкиваются градостроители, инженеры, политики и управляющие аэропортами. Опираясь на наборы геопространственных данных, аналитическая система стартапа помогает оптимизировать железнодорожные и автобусные сети, моделировать спрос на поездки, а также планировать маршруты и инфраструктуру.

Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.

Map Mortar (Великобритания)

Цель Map Mortar — снизить объем углеродных выбросов в сфере строительства, а также на основе данных разработать практические планы по декарбонизации каждого здания на планете.

Стартап создает комплексную платформу, которая оцифровывает планы по снижению углеродного следа и альтернативные решения для сокращения выбросов, предназначенные для объектов недвижимости. Он работает с крупными владельцами недвижимости, менеджерами, городскими администрациями и пенсионными фондами, владеющими портфелями недвижимости.

Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.

Tepeo (Великобритания)

Команда Tepeo разрабатывает низкоуглеродную электрическую альтернативу газовым и масляным котлам, которая аналогичным образом позволяет нагревать воду до любой установленной температуры (от 35°C до 80°C). Это достигается благодаря встроенной системе теплового хранения, которая «заряжается» при низких тарифах на электроэнергию и разряжается по необходимости.

Так домохозяйства могут использовать энергию, приобретенную по низким ценам, даже когда они уже выросли. Этот подход также способствует балансировке сети и эффективному переносу нагрузки, что приобретает все большее значение в условиях повсеместной электрификации.

Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.

Neoplants (Франция)

Загрязнение воздуха может служить причиной смерти каждого пятого человека в мире. Проблема лишь усугубляется в плотной городской среде, где практически любой объект является источником загрязнений: от транспорта до строительных материалов, таких как краски, покрытия и химикаты.

Стартап Neoplants разрабатывает генетически модифицированные комнатные растения. Они способны поглощать летучие органические вещества, с которыми не справляются традиционные очистители воздуха.

Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.

Ento Labs (Дания)

При обсуждении сокращения выбросов часто игнорируется проблема эксплуатации недвижимости. Ento Labs разработала программное решение, которое отслеживает энергопотребление в зданиях. Затем оно автоматически предлагает меры по ее оптимизации без необходимости устанавливать новое оборудование, что позволяет сократить не только финансовые расходы, но и выбросы.

Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.

Rightcharge (Великобритания)

Rightcharge занимается установкой солнечных панелей, аккумуляторов и тепловых насосов. Сейчас проект сосредоточен на размещении зарядных устройств для электрокаров в жилых домах.

Уникальная платформа Rightcharge помогает потребителям выбрать подходящее зарядное устройство и наиболее чистый и экономичный тариф на электроэнергию, а затем заказать установку у местной компании. Обычно этот процесс занимает от трех до шести месяцев, если обращаться к коммунальным службам, но Rightcharge ускоряет его до двух-трех недель.

Сейчас компания расширяет клиентскую базу, заключая партнерства с ведущими автомобильными ритейлерами.

Рекомендует: Шахназ Хан, венчурный инвестор с фокусом на климатических и устойчивых технологиях из компании 2150.

Urbio (Швейцария)

Urbio предлагает SaaS-платформу, которая помогает сократить выбросы углерода от существующих объектов недвижимости по всему миру. С помощью генеративного дизайна и цифровых двойников система автоматизирует разработку таких энергоактивов, как солнечные батареи и тепловые насосы. Это позволяет сектору недвижимости принимать лучшие инвестиционные решения для отдельных зданий и даже целых городов.

Популярность Urbio в Швейцарии стремительно растет, и она планирует расшириться по всей Европе.

Рекомендует: Шахназ Хан, венчурный инвестор с фокусом на климатических и устойчивых технологиях из компании 2150.

Previsico (Великобритания)

Из-за изменения климата количество осадков увеличилось, а их предсказуемость снизилась. Внезапные наводнения все чаще наносят ущерб людям, что открывает большие возможности для специалистов по моделированию рисков.

Именно в этой сфере работает Previsico. Компания заблаговременно предупреждает владельцев активов о риске наводнения, что позволяет им принимать превентивные меры, например переносить ценные картины на верхний этаж. Так можно предотвратить ущерб, сэкономить средства и сократить количество обращений к страховщикам.

Рекомендует: Люси Рэндс, инвестиционный менеджер ETF Partners.

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