Подборка: разработчики технологий для умных городов

Города значительно способствуют изменению климата: по оценкам, они являются источником 75% выбросов. Технологии, которые помогают адаптировать их к новым условиям, привлекли внимание инвесторов как с точки зрения пользы для окружающей среды, так и финансовых возможностей.
Четыре венчурных капиталиста составили подборку из 10 стартапов Европы, создающих инновации для городов будущего.
Carbon Crusher (Норвегия)
Carbon Crusher разрабатывает технологию для строительства низкоуглеродных дорог, которая заменяет тяжелую нефть растительными альтернативами, тем самым снижая углеродные выбросы. Запатентованное оборудование стартапа продвигает города к экономике замкнутого цикла: оно перерабатывает дорожное покрытие прямо на месте, делая его «возобновляемым ресурсом».
Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.
Mytraffic (Франция)
С помощью продвинутой аналитики Mytraffic предоставляет информацию об определенном участке, в том числе его посещаемость, плотность транспортного потока и использование пространства. На основе этих данных SaaS-продукт компании предлагает полезные идеи для локации. Например, как лучше управлять транспортными потоками и насколько она перспективна для бизнеса.
Такая аналитика позволяет городам принимать более обоснованные решения, связанные с инфраструктурой, а владельцам недвижимости и управляющим активами — привлекать инвесторов в определенные районы.
Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.
Podaris (Великобритания)
Podaris работает в сфере транспортной аналитики и решает проблемы, с которыми сталкиваются градостроители, инженеры, политики и управляющие аэропортами. Опираясь на наборы геопространственных данных, аналитическая система стартапа помогает оптимизировать железнодорожные и автобусные сети, моделировать спрос на поездки, а также планировать маршруты и инфраструктуру.
Рекомендует: Отман Зрикем, CDO A/O Proptech.
Map Mortar (Великобритания)
Цель Map Mortar — снизить объем углеродных выбросов в сфере строительства, а также на основе данных разработать практические планы по декарбонизации каждого здания на планете.
Стартап создает комплексную платформу, которая оцифровывает планы по снижению углеродного следа и альтернативные решения для сокращения выбросов, предназначенные для объектов недвижимости. Он работает с крупными владельцами недвижимости, менеджерами, городскими администрациями и пенсионными фондами, владеющими портфелями недвижимости.
Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.
Tepeo (Великобритания)
Команда Tepeo разрабатывает низкоуглеродную электрическую альтернативу газовым и масляным котлам, которая аналогичным образом позволяет нагревать воду до любой установленной температуры (от 35°C до 80°C). Это достигается благодаря встроенной системе теплового хранения, которая «заряжается» при низких тарифах на электроэнергию и разряжается по необходимости.
Так домохозяйства могут использовать энергию, приобретенную по низким ценам, даже когда они уже выросли. Этот подход также способствует балансировке сети и эффективному переносу нагрузки, что приобретает все большее значение в условиях повсеместной электрификации.
Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.
Neoplants (Франция)
Загрязнение воздуха может служить причиной смерти каждого пятого человека в мире. Проблема лишь усугубляется в плотной городской среде, где практически любой объект является источником загрязнений: от транспорта до строительных материалов, таких как краски, покрытия и химикаты.
Стартап Neoplants разрабатывает генетически модифицированные комнатные растения. Они способны поглощать летучие органические вещества, с которыми не справляются традиционные очистители воздуха.
Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.
Ento Labs (Дания)
При обсуждении сокращения выбросов часто игнорируется проблема эксплуатации недвижимости. Ento Labs разработала программное решение, которое отслеживает энергопотребление в зданиях. Затем оно автоматически предлагает меры по ее оптимизации без необходимости устанавливать новое оборудование, что позволяет сократить не только финансовые расходы, но и выбросы.
Рекомендует: Намрата Котхапалли, ведущий инвестор Speedinvest.
Rightcharge (Великобритания)
Rightcharge занимается установкой солнечных панелей, аккумуляторов и тепловых насосов. Сейчас проект сосредоточен на размещении зарядных устройств для электрокаров в жилых домах.
Уникальная платформа Rightcharge помогает потребителям выбрать подходящее зарядное устройство и наиболее чистый и экономичный тариф на электроэнергию, а затем заказать установку у местной компании. Обычно этот процесс занимает от трех до шести месяцев, если обращаться к коммунальным службам, но Rightcharge ускоряет его до двух-трех недель.
Сейчас компания расширяет клиентскую базу, заключая партнерства с ведущими автомобильными ритейлерами.
Рекомендует: Шахназ Хан, венчурный инвестор с фокусом на климатических и устойчивых технологиях из компании 2150.
Urbio (Швейцария)
Urbio предлагает SaaS-платформу, которая помогает сократить выбросы углерода от существующих объектов недвижимости по всему миру. С помощью генеративного дизайна и цифровых двойников система автоматизирует разработку таких энергоактивов, как солнечные батареи и тепловые насосы. Это позволяет сектору недвижимости принимать лучшие инвестиционные решения для отдельных зданий и даже целых городов.
Популярность Urbio в Швейцарии стремительно растет, и она планирует расшириться по всей Европе.
Рекомендует: Шахназ Хан, венчурный инвестор с фокусом на климатических и устойчивых технологиях из компании 2150.
Previsico (Великобритания)
Из-за изменения климата количество осадков увеличилось, а их предсказуемость снизилась. Внезапные наводнения все чаще наносят ущерб людям, что открывает большие возможности для специалистов по моделированию рисков.
Именно в этой сфере работает Previsico. Компания заблаговременно предупреждает владельцев активов о риске наводнения, что позволяет им принимать превентивные меры, например переносить ценные картины на верхний этаж. Так можно предотвратить ущерб, сэкономить средства и сократить количество обращений к страховщикам.
Рекомендует: Люси Рэндс, инвестиционный менеджер ETF Partners.
Фото на обложке: jamesteohart /
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