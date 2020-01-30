Умные туалеты собирают данные о здоровье, которые недоступны фитнес-трекерам

Викрам Кашьяп — CEO компании Toi Labs из Сан-Франциско, которая производит умные туалеты со встроенным контролем за состоянием организма. В создании устройства Кашьяпу помогали сотрудники Калифорнийского университета, но аналогичные технологии исследуются и в других научных центрах США.

Идея умного туалета, позволяющего самостоятельно следить за состоянием организма, пришла к Кашьяпу из-за проблем со здоровьем: он безуспешно борется с тяжелым кишечным заболеванием. В 2006 году предприниматель начал сотрудничать с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты четырехлетнего исследования были опубликованы в журнале Science в 2010 году и дали старт созданию устройства.

Toi Labs разработала умное сиденье для унитаза TrueLoo, которое, как утверждает компания, можно установить за считанные минуты. TrueLoo анализирует выделения человеческого организма с помощью сенсоров, помогая пожилым пользователям и ухаживающим за ним людям замечать различные нарушения. В Toi Labs говорят, что TrueLoo может обнаруживать обезвоживание, заражение вирусами и инфекции мочевыводящих путей. В этом году компания тестирует продукт в домах престарелых в Сан-Франциско, а в 2021 году планирует запустить массовые продажи.

Идея следить за здоровьем с помощью умного туалета пришла не только к Кашьяпу. Джошуа Кун и Ян Миллер из Висконсинского университета за десять дней собрали более ста образцов своей мочи, чтобы увидеть, что она может показать об их питании, приеме лекарств, физической нагрузке и качестве сна. Некоторые из проанализированных ими метаболитов мочи включали в себя фуроил, глицин и хинную кислоту, известные маркеры регулярного употребления кофе, и гипоксантин, показывающий объем тренировок. Ученые опубликовали свое исследование в журнале NPJ Digital Medicine в ноябре 2019 года.

В эксперименте Кун и Миллер использовали газовый хроматограф для анализа различных соединений в пробах и масс-спектрометр для анализа отдельных молекул. Эти мощные инструменты позволяют контролировать уровень глюкозы, обнаруживать вирусные и бактериальные инфекции, определять маркеры воспалений и нарушений обмена веществ, а также находить признаки почечной недостаточности и рака.

В период проведения исследования ученые также носили Apple Watch, чтобы сравнить данные, которые давали два источника. Образцы мочи предоставили информацию, которую уже считывают носимые устройства, в том числе качество сна и объем физической нагрузки. Однако они также показали данные, которые недоступны умным часам и фитнес-трекерам, например, содержание кофеина, алкоголя и даже пластика в организме.

Миллер отмечает, что носимые устройства наподобие Apple Watch занимают прочное положение на рынке, потому что ими пользуется множество людей. «Но всего они не расскажут», — добавляет он.

Конечно, газовые хроматографы и масс-спектрометры менее портативны и куда дороже стоят. Последняя модель Apple Watch обойдется менее чем в $500, а газовый хроматограф и масс-спектрометр — в тысячи и десятки тысяч долларов соответственно.

Как модифицировать лабораторное оборудование так, чтобы оно смогло помещаться в туалете и было при этом достаточно дешевым? Это вопрос на миллион долларов, говорит Миллер. «Идея использовать унитаз для контроля за здоровьем возникала и раньше, но невозможно поставить в каждый туалет инструмент за $300 тысяч», — отмечает он.

На рынке уже появлялись несколько умных туалетов с функцией контроля за здоровьем, включая умный унитаз компании Toto. Он стоил несколько тысяч долларов, а позже был снят с производства и почти не использовался за пределами Японии. Из-за высокой стоимости умные туалеты покупают только некоторые частные лица, которые могут их себе позволить, и медицинские учреждения. На рынке нет умного туалета потребительского уровня, который мог бы собирать и анализировать биометрию, хотя Кашьяп надеется изменить это.

В 2018 году Google получил патент на умный туалет, который измеряет кровяное давление. Группа ученых из Рочестерского технологического института разработала умное сиденье для унитаза, которое может контролировать частоту сердечных сокращений. BiomeSense, стартап, основанный группой исследователей из Чикагского университета, разрабатывает умное сиденье для унитаза, которое будет собирать данные о кишечном микробиоме.

«Что мы хотим сделать, так это получить более глубокое понимание микробиома и его меняющейся во времени природы», — говорит Кевин Хонакер, соучредитель и CEO BiomeSense. В этом году компания проводит клинические испытания, цель которых — проверить, отражает ли стул прогрессирование рака, реакцию на иммунотерапию, изменения после операций и даже спортивные результаты.

По словам Хонакера, одним из препятствий на пути к принятию этой технологии является попытка сделать ее «невидимой». «Людям очень не нравится давать образцы стула. Никто не хочет думать об этом. Все хотят просто заниматься своими делами», — поясняет он.

Поскольку создание лаборатории в доме — не самая экономически или технически практичная идея, компания Кашьяпа Toi Labs сфокусировалась на сенсорах, которые не так мощны, как лабораторное оборудование, но все же могут предоставить достаточное количество данных для мониторинга пищеварительной системы. Кашьяп надеется опубликовать результаты испытания TrueLoo в домах престарелых уже в этом году.

Многие компании почти готовы вывести умные туалеты на рынок, а еще больше ученых исследует потенциальные выгоды от использования этой технологии. Так что скоро у людей появится еще больше информации для решения проблем со здоровьем.

«Думаю, мы движемся к миру, в котором люди сами будут делать выбор в вопросах, касающихся их здоровья, и будут получать данные, сгенерированные из выделений их организма. Вероятно, это полностью изменит расстановку сил в здравоохранении и способ взаимодействия пациентов с этой системой», — заключил Кашьяп.

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Фото на обложке: TrueLoo