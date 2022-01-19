Как заставить смартфон на Android работать быстрее: пять действенных способов

Но увеличить скорость работы телефона на самом деле легко c помощью этих пяти способов.

Даже самые усовершенствованные смартфоны на Android со временем начинают работать медленнее, хотя остаются совершенно исправны. Пользователи разочаровываются в самых лучших моделях из-за медленной работы.

Что делать, если телефон на Android стал тормозить и медленнее загружать программы? Как ускорить телефон и заставить его работать быстрее? Разбираемся вместе.

Из этой инструкции вы узнаете:

Как почистить кэш смартфона

Часто пользователи не знают, почему на телефоне постоянно заканчивается память и устройство начинает работать медленно. В большинстве случаев эта проблема связана со скопившемся на телефоне кэшем.

Кэш нужен, чтобы телефон работал быстрее, но если его скапливается слишком много, то это дает обратный эффект.

Больше всего «временных копий» обычно требуется приложениям, связанным с видео и фото, таким как Youtube, Instagram, «ВКонтакте», WhatsApp, Telegram, а также мобильным приложениям магазинов и браузерам, где кэш может превышать 300-400 Мб.

Чтобы очистить кэш на «телефоне-андроиде», зайдите в раздел «Настройки» и откройте вкладку «Хранилище», а затем войдите в раздел «Внутренний общий накопитель», а оттуда в раздел «Другие приложения».

Там будет опубликован список основных приложений, а если нажать на каждое из них, то появится информация о кэше и возможности его удаления.

Необходимо войти в каждое приложение, чтобы очистить кэш.

После очистки оцените, сколько в итоге у вас осталось Гб памяти. Обычно достаточно держать свободными около 2 Гб, чтобы операционная система и программное обеспечение могли обновляться и функционировать без сбоев.

Чем дольше вы пользуетесь приложением и не удаляете его кэш, тем больше будет его размер этих временных файлов.

Как почистить кэш смартфона секретным способом

Если телефон работает на Android, то кэш можно почистить с помощью секретного меню Android Recovery. На большинстве смартфонов попасть в него можно, зажав кнопку питания и клавишу понижения громкости одновременно.

Дождавшись логотипа загрузки, быстро зажмите клавишу увеличения громкости и кнопку питания до появления меню, где нужно выбрать пункт очистки кэша – Wipe Cache Partition. После этого надо дождаться завершения процесса и выбрать Reboot system now для перезагрузки.

Однако в зависимости от модели телефона сочетание клавиш может сильно отличаться.

Как удалить ненужные приложения и предустановленные программы

Многие задаются вопросом, как почистить телефон, чтобы он работал быстрее. Если после очистки кэша устройство все еще медленно работает, могут понадобиться более радикальные способы. Например, удаление или «заморозка» ненужных приложений или предустановленных программ.

Сделать это можно в том же разделе, где стирается кэш. Часто предустановленные программы убрать нельзя, но можно «заморозить», удалив лишние данные.

Некоторые продвинутые приложения позволяют умным образом управлять данными, стирая только часть из них. Это позволяет увеличить скорость работы телефона, но при этом сохранить нужные настройки.

Также заставить телефон работать быстрее может помочь функция обновления приложений до последних версий. Также убедитесь, что обновлена операционная система.

Кроме того, ненужные приложения можно стереть через раздел «Приложения». Там же можно увидеть, сколько всего приложений установлено на ваш телефон и оценить их полезность.

Отключение геолокации

На включенные функции пользователи часто не обращают внимание, что приводит как к медленной работе, так и к быстрому расходу заряда. При этом функции зачастую не нужны, а выключить их легко.

В некоторых смартфонах отключить геолокацию оказывается непросто. Даже после того, как общая геолокация отключена, ряд приложений могут продолжить отслеживать местоположение. Их придется отключить еще раз вручную.

Как ускорить телефон «на андроиде», сбросив данные до заводских настроек

Если смартфон очень сильно замедлился, а все другие способы не помогают, то самым действенным приемом станет сброс до заводских настроек. Недостатком метода является необходимость резервного копирования всей важной информации. Современные технологии позволяют хранить данные с телефона на Android на сервисах Google и снова загружать их, активировав профиль.

Перед тем как сбрасывать телефон до «заводских настроек», попробуйте просто перезагрузить его.

Чтобы сбросить все данные, нужно сначала зайти в «Настройки», а затем выбрать раздел «Система». Для начала можно воспользоваться менее радикальными способами и сбросить настройки приложений. Если это не помогло, тогда можно попробовать сбросить все настройки до заводских, фактически превратив телефон в новый.

Таким образом, прежде чем менять смартфон, попробуйте заставить его работать быстрее. Специалисты также советуют не устанавливать на устройства все приложения подряд, в том числе малоизвестные.

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