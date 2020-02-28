Гибкий экран, камера с ИИ: каким будет ваш следующий смартфон

Для всех, кто следит за рынком мобильных устройств, 2019 и начало 2020 года были урожайным временем. Уже довольно давно производители смартфонов не радовали нас таким количеством новых решений и форм. Мы постарались описать главные тренды мобильной индустрии и разобраться, какие из них станут новым мейнстримом.

№1

Больше экранов, хороших и разных

Попытки производителей переизобрести привычные нам дисплеи смартфонов встречали смешанную реакцию пользователей — до тех пор, пока телефоны с гибкими экранами и устройства с несколькими дисплеями не стали появляться один за другим.

Первыми вестниками грядущей революции стали смартфоны с экранами, сгибающимися по краям. Тренд задали Samsung Galaxy Note Edge и Galaxy S6 Edge, а подхватили девайсы OnePlus, Huawei и других производителей. Сегодня телефоном с закругленными краями никого не удивишь, а точку в спорах о целесообразности и удобстве этой технологии поставила компания Xiaomi, представившая смартфон Mi Mix Alpha, экран которого опоясывает 90% внешней поверхности устройства.



Xiaomi Mi Mix Alpha

Настоящим же прорывом стали телефоны с гибкими экранами, которые складывались пополам и позволяли поместить устройство с полноценным «планшетным» дисплеем в карман. Неудивительно, что и здесь в первых рядах оказалась компания Samsung, один из главных производитель панелей для смартфонов.

Выход Samsung Galaxy Fold на рынок был не из гладких. Дисплеи телефонов из первой партии вздувались и покрывались рядами мертвых пикселей. Но компания, оставшаяся в лидерах даже после выпуска бомбы замедленного действия в лице Galaxy Note 7, справилась с критикой и в этот раз. Обновленная версия Galaxy Fold доказала, что технология готова для широкого производства, а вышедший недавно гибкий Galaxy Z Flip раскупили за минуты после презентации.



Samsung Galaxy Z Flip

Вдохновившись новинками от коллег, компания Motorola воскресила легендарную раскладушку Razr, также снабдив ее складным дисплеем. Впрочем, судя по отзывам, даже таким смартфонам-выскочкам нужны приличная камера и батарея — на одной ностальгии далеко не уедешь.

Более прагматичный и, пожалуй, более оправданный путь выбрали разработчики из Microsoft. Вместо смартфона с гибким экраном они представили устройства с двумя дисплеями и ПО, которое грамотно распределяет задачи между ними. Microsoft Surface Duo, первое устройство компании на Android, напоминает два смартфона, соединенные шарниром. На каждой из частей можно открыть приложение, клавиатуру или, например, виртуальный геймпад, а разработанная совместно с Google оболочка отвечает за их бесшовное взаимодействие.



Microsoft Surface Duo

№2

Управление жестами

Технологии управления жестами всегда занимали производителей и пользователей — не в последнюю очередь благодаря фантастическим фильмам вроде «Особого мнения» и «Железного человека» — но, пожалуй, еще ни разу себя не оправдали. Стоит вспомнить хотя бы дополнение Kinect для игровой приставки Xbox, которое должно было совершить революцию в индустрии, но встретило неблагожелательные отзывы пользователей и было снято с производства.

Впрочем, производители продолжают экспериментировать с решениями, позволяющими управлять техникой на расстоянии. В смартфоне Google Pixel 4 жестами можно управлять музыкой, таймерами и звонками. Схожий функционал (правда, с куда менее интуитивной реализацией) есть в LG G8 ThinQ. А стилус от Samsung Galaxy Note 10 можно использовать как волшебную палочку: телефон реагирует на взмахи и описанные в воздухе окружности.



Samsung Galaxy Note 10

Можно быть уверенным, что хотя управление жестами не является явным конкурентным преимуществом, компании продолжат совершенствовать эти технологии.

№3

Новые способы аутентификации

Поскольку экраны захватывают все большую площадь на внешней поверхности смартфонов, привычные сенсоры отпечатка пальца мигрируют на задние и боковые панели, прячутся под дисплеем или вовсе исчезают. На смену им приходят, например, аутентификация по лицу и по радужной оболочке глаза.

К сожалению, ни один из методов блокировки не может обеспечить стопроцентную защиту девайса, а новости полнятся сообщениями об умельцах, которым удалось обойти экран блокировки, используя фотографию или видео владельца, копию отпечатка пальца и даже обычную защитную пленку для дисплея.

В ближайшие несколько лет в лидеры рынка выйдут производители, которые найдут решение для аутентификации, соединяющее удобство и максимальную безопасность.

№4

Смартфоны-долгожители

Один опрос за другим показывают, что время автономной работы смартфона остается одной из главных характеристик, влияющих на покупательские решения. А с приходом энергозатратной 5G-связи и дальнейшим ростом производительности процессоров вопрос живучести смартфонов встанет еще острее.



Huawei Mate XS, представленный недавно в Барселоне, обладает и гибким экраном, и чипом 5G

Последние несколько лет большинство инноваций в сфере создания аккумуляторов были попыткой выжать максимум из литий-ионных технологий, не жертвуя при этом надежностью и безопасностью конечного продукта. Но, как показывает история Samsung Galaxy Note 7, любое улучшение литий-ионных батарей имеет свои издержки: повышение энергоемкости делает их менее безопасными, а увеличение скорости зарядки сокращает срок жизни.

Некоторые эксперты считают, что следующим важным скачком в развитии станет повсеместное распространение твердотельных аккумуляторов (в них электролитом служит не жидкость, а твердый полимер с высокой электропроводностью). Другие возлагают большие надежды на батареи из альтернативных материалов: углерода, натрия, цинка и др.

Но пока революции в этой сфере не произошло, производителям смартфонов приходится жертвовать элегантностью ради продолжительности работы (iPhone 11 — первый смартфон от Apple, который стал толще своего предшественника) и оптимизировать девайс, чтобы он тратил энергию только на самые важные процессы.

№5

Снимает не камера, а алгоритм

Не так давно производители мобильной техники наперебой хвастались количеством мегапикселей, которое им удалось уместить в свои новинки. Сегодня же два ключевых игрока рынка смартфонов, компании Apple и Google, в презентациях своих новых флагманов уделяют особое внимание алгоритмам, искусственному интеллекту и сенсорам, которые позволяют делать еще более впечатляющие снимки.

Да, кажется, что в каждом новом девайсе камер становится больше, а сенсоры увеличиваются в размерах, но производители понимают, что в телефонах нескоро появится дополнительное место под все более совершенные камерные модули (тем более, что 80% внутреннего пространства занимают аккумуляторы). Главное преимущество смартфонов над фототехникой — не линзы и матрица, а мощные процессоры и алгоритмы, которые выполняют мгновенную постобработку кадров, опираясь на информацию об условиях съемки.

Кроме того, большинство фотографий, снятых на современные смартфоны, появляются не сразу после нажатия на спуск, а в процессе объединения целой серии снимков. Каждый из них обеспечивает алгоритмы информацией, нужной для создания идеального конечного изображения.

Еще со времен смартфона Pixel 2 Google использовал ИИ, чтобы предоставить пользователям возможность создавать портретные снимки с размытым фоном. В Pixel 4 алгоритмы также отвечают за ночную съемку и повышение четкости фотографий, снятых с большим приближением. А в новинке от Apple ИИ повышает четкость снимков, снятых в режиме Deep Fusion. Очевидно, что в будущем постобработка снимков станет главным конкурентным преимуществом флагманских телефонов.



В отличие от большинства флагманов, у Google Pixel 4 только одна дополнительная камера

№6

Смартфон любой ценой

Говоря о трендах мобильной индустрии, нельзя не упомянуть и цены на рынке смартфонов. За последние пару лет стоимость флагманских устройств сделала заметный скачок, повсеместно стали встречаться устройства, цена которых стремится к 100 тысячам рублей. Что уж говорить об инновационных девайсах вроде упомянутого Samsung Galaxy Fold, стоимость которых сопоставима с ценой топовых ноутбуков.

Но нельзя не заметить и обратную тенденцию: технологические гиганты, которые производят дорогие мобильные устройства, и компании поменьше создают телефоны и для других ценовых сегментов, которые за счет инноваций и наработок в отрасли почти не уступают в производительности и комфортности использования премиальным моделям.

Фото: Mr.Mikla / Shutterstock, AquaSketches / Shutterstock, zhangjin_net / Shutterstock, Lukmanazis / Shutterstock, Microsoft, Huawei