В Японии ослабили правила ношения масок — теперь студенты заново учатся улыбаться

Еще до пандемии в Японии было нормой носить маску, особенно в период простуд. А с ее началом это стало обязательным требованием, которое отменили лишь в марте этого года. Молодые японцы настолько привыкли к маскам, что, сняв их, чувствуют себя неловко — в результате в стране вырос спрос на занятия, где учат улыбаться.

«Я мало использовал лицевые мышцы во время пандемии, так что это хорошая тренировка», — говорит 20-летний Химавари Йошида, который учится на художественном факультете. На уроки улыбки Йошиду и других студентов направил университет в рамках подготовки к работе.

«Люди не поднимали щеки под маской и особо не улыбались, — говорит инструктор по улыбке Кейко Кавано. — Теперь они в растерянности».

Ранее Кавано работала радиоведущей, а теперь управляет компанией Egaoiku, что переводится как «компания улыбок». Сначала она проводила занятия по улыбке в спортзале, а затем стала коучем для сотрудников корпоративных клиентов, в том числе японского подразделения IBM.

Частный часовой урок с Кавано стоит 7,7 тыс. японских иен ($55). В начале она обычно проверяет, как у студентов получается улыбаться сейчас. Затем Кавано показывает улыбку, которую она называет «голливудской», и просит повторить ее.

«Однако я знаю, что лицевые мышцы не двигаются, как положено, — говорит Кавано. — Мы будем делать упражнения, чтобы сокращать и растягивать мышцы щек и создать красивую форму рта».

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Кавано обучает и тех, кто тоже хочет стать коучем по улыбке. Однодневный семинар обойдется в 80 тыс. иен ($575).

Бизнес Кавано пострадал из-за пандемии, хотя и смог сохранить некоторых клиентов. Но когда обязательное ношение масок отменили, он начал процветать.

По словам Кавано, раньше ее школа проводила одно занятие в год, а теперь — до четырех. «Думаю, что улыбки приобрели большую значимость при поиске работы», — говорит она.

По сообщениям японского телеканала NHK, еще до пандемии для японцев с активной гражданской позицией было нормой носить маску, чтобы защититься от простуды и сенной лихорадки в зимний и весенний сезоны. В феврале NHK провел опрос среди более 1,2 тыс. человек, и только 6% из них сообщили, что перестанут носить маски, если правительство ослабит требования.

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