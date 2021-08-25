Персонализированные сериалы, транспорт по запросу и летающие капсулы: три патента от Snap, Uber и Boeing

Современный мир стремительно развивается, и ежедневно появляется множество необычных изобретений. Рассказываем о трех интересных патентах Snap, Uber и Boeing, которые пока не реализованы, но имеют большой потенциал.

Персонализированные видео

Snap, владелец Snapchat, хочет создавать видео, в котором будут участвовать аватары пользователя и его друзей. В своем патенте компания отмечает, что такой контент может выходить как еженедельно и ежемесячно, так и ежедневно.

Фото в тексте: Бюро по регистрации патентов и торговых марок США

Как показано на изображении слева, пользователям предлагается некая телепрограмма. Из нее можно выбрать что-то как для просмотра, так и для того, чтобы добавить свой аватар.

Зачем это нужно? Во-первых, функция поможет привлечь больше пользователей. Возможность создавать персонализированный контент звучит невероятно заманчиво. Представьте ролик, в котором один из ваших друзей безнадежно влюбляется в вашу подругу — это точно будет долго обсуждаться в вашей компании.

Во-вторых, это открывает возможности для сотрудничества с брендами. Например, при поддержке Marvel могут появиться эпизоды с альтернативными «Мстителями», которых сыграют пользователи и их друзья.

У Snap большой потенциал в этой области: компания хорошо понимает интересы пользователей. А те, в свою очередь, уже формируют свои цифровые версии с помощью Bitmoji (приложение, в котором можно создавать аватар и использовать его в различных социальных сетях). С помощью новой функции Snap может даже обойти Instagram.

Транспортные услуги по запросу

Uber формирует собственные парки такси, электросамокатов, паромов, вертолетов и прочих транспортных средств. Согласно этому патенту, компания собирается комбинировать эти варианты, чтобы создавать индивидуальные варианты, которые помогут пользователю добраться до места.

Фото в тексте: Бюро по регистрации патентов и торговых марок США

Допустим, человек едет на поезде, а станция, на которую он прибывает, находится в 30 минутах езды от его дома. В таком случае Uber предложит несколько вариантов в зависимости от предпочтений пользователя (стоимость, скорость, вид транспорта). Например, добраться на электросамокате до общего места, где он сможет пересесть на карпулинг. А тем, у кого в запасе мало времени, возможно, лучше просто заказать такси Uber до точки назначения.

Благодаря ИИ и возможности получать отзывы в реальном времени транспортная инфраструктура Uber, вероятно, сможет конкурировать даже с государственными.

Транспортные капсулы

Эта идея будто взята напрямую из боевика. Boeing хочет построить транспортные капсулы, которые будут выпускаться прямо из летящего самолета, а затем безопасно приземляться в нужном месте.

Фото в тексте: Бюро по регистрации патентов и торговых марок США

Капсула может подключаться к умным устройствам пассажиров, чтобы отслеживать их здоровье (сердцебиение и частоту дыхания), пока они находятся внутри. Когда она отсоединится от носителя, специальный купол направит ее в одну или несколько мест назначения. Транспортное средство также сможет связываться с полицией, членами семьи пассажиров и владельцами размещенного в нем груза.

Но самое интересное — в патенте не указаны причины, по которым Boeing изучает эту технологию. С одной стороны, капсула сможет спасти пассажиров, если в самолете возникнут какие-либо неполадки. С другой — стать альтернативным способ путешествия по воздуху. Вместо того, чтобы отправлять всех в одну точку назначения, некоторые пассажиры будут «выходить»‎ в нужном месте, а самолет продолжит свое движение.

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