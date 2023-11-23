Почему отказ от социальных сетей не так полезен, как кажется

Вне зависимости от того, как вы используете соцсети, наверняка вы проводите в них больше времени, чем хотелось бы, и задумывались.о том, чтобы временно от них отказаться. Однако «цифровая диета» — не самое оптимальное решение проблемы.

Согласно статистике, в среднем по миру трудоспособные люди с доступом к интернету проводят более 2,5 часов в день на таких платформах, как Instagram*, Facebook* или X (Twitter).

Использование социальных сетей может стать избыточным или проблематичным, когда мешает учебе или работе, вызывает конфликты в отношениях или вредит ментальному здоровью. Некоторые ученые даже считают, что это может спровоцировать зависимость, хотя пока она не признана в качестве расстройства психического здоровья.

Если человек замечает, что постоянно проверяет соцсети, он может даже решить, что ему требуется «цифровая диета» или «цифровой детокс» — резкое сокращение или полный отказ от социальных сетей на несколько дней.

Но, как показывает новое исследование, такой подход может лишить человека не только отрицательных, но и положительных аспектов социальных сетей.

Группу из 51 человека попросили воздерживаться от использования социальных сетей в течение одной недели, в то время как ученые отслеживали их поведение и переживания с помощью опросов, отправляемых на их телефоны в течение дня, и компьютерных задач в контролируемой среде.

Выяснилось, что лишь небольшая часть из группы полностью прекратила использовать соцсети. Однако большинство смогли существенно сократить их использование — в среднем с 3-4 часов в день до начала исследования до всего лишь получаса. Даже после перерыва ежедневное использование участниками социальных сетей оставалось значительно ниже уровня, наблюдавшегося до исследования.

Влияние ограничений

Однако, в отличие от некоторых предыдущих исследований цифрового детокса, улучшения самочувствия участников не наблюдалось. Напротив, они сообщили, что чувствовали меньше положительных эмоций.

Социальные сети предоставляют мощные и поддающиеся количественной оценке социальные вознаграждения за счет лайков, шеров и новых подписчиков. А еще это быстрый доступ к развлечениям, хотя исследования показывают, что главный стимул постоянно проверять соцсети — именно социальные вознаграждения.

Люди — социальные животные, и чувствовать принадлежность к группе, принятие и похвалу — это наши универсальные потребности. Социальные сети — это удобный и доступный инструмент для удовлетворения этих потребностей в любое время и в любом месте, где мы хотим, и обеспечивающий связь, которой может не хватать в мире удаленной работы.

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Но эти социальные вознаграждения могут быстро превратиться в неприятные переживания — погоню за лайками и чувство разочарования, если пост работает хуже, чем ожидалось. Наблюдение за жизнью других людей может вызвать FOMO (страх упущенных возможностей) или зависть, а в худших случаях пользователи могут пострадать из-за неприятных или полных ненависти комментариев.

Исходя из этого, исследователи также отмечали снижение уровня негативных эмоций, когда участники меньше заходили в социальные сети. Во время эксперимента они чувствовали себя немного менее несчастными, печальными и злыми.

В целом, воздержание от общения в социальных сетях, по-видимому, лишает человека как положительных, так и отрицательных эмоций — таким образом, в сухом остатке некоторые не получат от цифрового детокса никаких преимуществ.

Можно ли быть зависимым от социальных сетей?

Пожалуй, самым поучительным открытием стало то, как мало участники скучали по социальным сетям. Хотя они резко сократили время в соцсетях, они не сообщали о возросшем желании или тяге проверять свой профиль в течение периода исследования.

Похоже, что ограничение использования социальных сетей не вызывает симптомов «абстиненции». Поэтому говоря о соцсетях, стоит осторожнее использовать такие термины, как «зависимость» — в конце концов, это медицинский термин.

В конечном счете, у социальных сетей есть и положительные, и отрицательные стороны, и, вероятно, цель цифрового детокса — избавиться от последних.

Возможно, лучше всего относиться к этому как к рациону питания. И еда, и социальные сети удовлетворяют естественные потребности — первые дают энергию, а вторые социальный контакт.

В обоих случаях стоит понимать свои пределы и отдавать предпочтение полезным вознаграждениям. Для этого можно определить, сколько времени вам стоит находиться онлайн, насколько для вас важны «лайки» и, возможно, отписаться от аккаунтов или удалить приложения, из-за которых плохо себя чувствуете.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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