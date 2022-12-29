Зачем бренду размещать контент в соцсетях в праздничный период

Праздничный сезон отлично подходит не только для проведения рекламных кампаний, но и для того, чтобы построить более крепкие отношения с аудиторией. Рассказываем, почему бизнесу стоит проявлять активность в соцсетях во время праздников, а также как лучше действовать.

Почему это так важно

Основная причина заключается в том, что у людей появляется больше свободного времени. Они активно просматривают контент и больше заинтересованы в том, чтобы совершать покупки.

Отличный период для праздничных публикаций. Согласно оценкам, социальными сетями пользуются более 4,48 млрд человек по всему миру. Мы проводим все больше времени на этих площадках, и они становятся нашим главным источником развлечений и информации. Поэтому неудивительно, что в праздничные дни их использование увеличивается.

Больше показов и просмотров. Имея в своем распоряжении много свободного времени, пользователи начинают проявлять большую активность в соцсетях. Растет не только время их использования, но и обмен контентом. Праздничные хэштеги — отличный способ привлечь аудиторию в этот период.

Возможность продвигать продукты. В течение нескольких лет интернет-магазины находятся на подъеме. Публикации в праздничный период помогают брендам увеличить продажи.

Как действовать

Ниже приведены четыре способа, которые помогут предпринимателям увеличить трафик и охваты.

Праздники — волнительный период. Продвигайте свои услуги, продукты и бренд, обращаясь к эмоциям пользователей.

Этот сезон люди, как правило, посвящают близким и самим себе. Покажите клиентам человеческую сторону своего бизнеса, чтобы построить более глубокие и искренние отношения с ним.

Хорошая репутация бренда способствует долгосрочному росту бизнеса. Поэтому сосредоточьтесь не только на продажах, но и на выстраивании отношений: рассказывайте о своих ценностях и особенностях, а также выражайте благодарность аудитории.

В праздники отлично работает такой прием, как сторителлинг. С его помощью можно не только увеличить число показов и просмотров контента, но также продемонстрировать индивидуальность своего бренда и выделиться среди конкурентов.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock