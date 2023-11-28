Как социальное предпринимательство раскрывает потенциал людей с инвалидностью

Бизнес, который они создают, задействован в решении социальных проблем. По закону к первой категории социальных предприятий относятся те, кто занимается трудоустройством уязвимых слоёв населения, в частности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников.

В России появляется всё больше социальных предпринимателей: в сентябре, по данным ФНС России, число зарегистрированных проектов впервые превысило 10 тысяч.

Осенью этого года Фонд поддержки социальных проектов совместно с Национальным центром «Абилимпикс» провёл опрос среди студентов, выпускников колледжей и участников движения «Абилимпикс». В опросе приняли участие почти 22 тысячи человек, из них 11,9% — люди с инвалидностью. «Результаты опроса показали высокую заинтересованность участников в ведении предпринимательской деятельности и в социальном бизнесе: в частности, более тысячи человек уже занимаются развитием собственного дела, более 11 тысяч человек хотели бы попробовать себя в предпринимательстве. Мы учитываем эти данные в своей работе, предоставляя возможности развивать идею до готового бизнес-плана, исследовать потребности клиентов, проверять гипотезы, оценивать потенциал рынка», — отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Концепция «Разнообразие и инклюзия» (Diversity & Inclusion) — один из самых популярных трендов в мировом бизнесе. Перед предпринимателями стоит задача обеспечить равные возможности с помощью инфраструктуры, программ адаптации, внедрения специальных технологий. И подход к решению этих вопросов у них очень разный.

Например, в Москве есть музей в темноте «Сенсориум», особенность которого — экскурсии в полной темноте. «Сенсориум» не только создаёт яркие программы на аудиторию 15 тысяч посетителей в год, но и консультирует крупный бизнес по созданию доступной среды, ведь в команду проекта трудоустроены сертифицированные тренеры с депривацией зрения.

Команда музея «Сенсориум». Фото предоставлено музеем

«Первое, что видят наши гости, клиенты и партнёры, — лёгкую, понятную, стильную упаковку концепции и программ. Сотрудничество с нами для многих компаний является мощнейшей нематериальной мотивацией для их команд. Это естественно: мы живём в то время, когда продукт без смысла больше не работает, так как всё больше людей выходят из зоны влияния на них базовых потребностей. Люди хотят во всём видеть смысл и чувствовать резонанс», — отмечает администратор музея «Сенсориум» Лиля Аверина.

Для незрячих людей, которые хотят освоить необычную профессию, есть и другие возможности. Недавно на российский бьюти-рынок вышел бренд Pure Sense. В основе концепции бренда лежит сотрудничество с незрячими парфюмерами, которые выступают авторами ароматов, и исследование зависимости визуального восприятия и обоняния. «На российском парфюмерном рынке это первая история, которая так тесно переплетена с социальным вопросом, а именно — с привлечением внимания к социально незащищённой группе населения — сообществу людей с особыми потребностями», — рассказала автор проекта Екатерина Зинченко.

Екатерина Зинченко, основатель парфюмерного бренда Pure Sense

Предприниматель Татьяна Белова также занимается трудоустройством людей с инвалидностью и активно продвигает услуги для них. Она хорошо понимает потребности своей аудитории, потому что сама потеряла зрение. Желание выглядеть хорошо, несмотря на невозможность визуально оценить свой образ, привело её к созданию проекта «Модный незрячий», команда которого оказывает услуги стиля людям с нарушениями зрения. Все члены команды — слабовидящие или слепые. Им помогают 30 стилистов, прошедших обучение в темноте. Вместе они разрабатывают рекомендации и памятки для слепых людей по цветам и их сочетаниям. Сейчас Татьяна запустила ещё один проект — онлайн-студию изучения иностранных языков «Изюминка», где в том числе будут работать незрячие преподаватели.

Татьяна Белова, фото предоставлено ФПСП

Все перечисленные проекты прошли бесплатное обучение по программам Фонда поддержки социальных проектов. С учётом специфики бизнеса, работающего с инклюзией, фондом был разработан новый формат акселерационной программы, в которой могли принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Групповые и индивидуальные занятия сопровождались сурдопереводом, а направляемые участникам записи занятий были субтитрированы.

Программу успешно прошли 35 проектов из Москвы. В следующем году фондом планируется разработка методологии проведения «Инклюзивного акселератора», чтобы подобное обучение стало доступным для жителей других регионов. Расширение спектра и качества услуг поможет создать комфортную и дружелюбную среду не только в узких сообществах, но и в России в целом.

Фото на обложке: Фонд поддержки социальных проектов