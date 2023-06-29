Интернет-апокалипсис: сможет ли солнечный шторм лишить нас связи

Почему это возможно и насколько мы готовы к суперштормам — читайте в материале.

Недавно внимание пользователей в социальных сетях привлек феномен «интернет-апокалипсиса». Исследователи считают, что повышенная солнечная активность действительно способна вызвать проблемы с соединением.

Практически каждый аспект человеческой жизни связан с интернетом, и его отсутствие может привести к катастрофе — не говоря уже о том, что многие из нас едва выдерживают 30-секундную поездку в лифте без Wi-Fi.

Это звучит как история из области научной фантастики. Магнитные поля, спровоцированные солнечным суперштормом, проникают сквозь магнитосферу Земли, посылая токи, пронизывающие человеческую инфраструктуру. Появляется непривычное в наших широтах северное сияние, наполняющее небо мерцающими голубыми и зелеными оттенками.

Мы отрываемся от своих телефонов и компьютеров, чтобы хоть что-то увидеть, и внезапно интернет отключается. Физически большинство из нас в порядке. Но это значит, что за несколько часов мы вновь оказались в аналоговой эпохе.

Недавно внимание пользователей в социальных сетях привлек феномен «интернет-апокалипсиса», что спровоцировало быстрое распространение дезинформации и обсуждений суперштормов.

Но если отбросить драматизм, эти опасения не совсем беспочвенны. Эксперты считают, что массовые отключения интернета действительно могут быть спровоцированы сильной солнечной бурей — это редкое, но вполне реальное событие, которое еще не случалось в эпоху цифровых технологий.

Когда в 1859 году разразилась солнечная буря, известная как Каррингтонское событие, телеграфные линии искрились, операторов убивало электрическим током, а северное сияние можно было видеть даже на Ямайке.

Солнечная буря 1989 года на несколько часов вывела из строя электросеть Квебека.

В 2012 году солнечный шторм едва разминулся с Землей.

Циклы солнца составляют примерно 11 лет, и в 2025 году как раз начнется особенно активный период — «солнечный максимум». Поэтому некоторые беспокоятся, что наш взаимосвязанный мир к нему не готов.

Сангита Абду Джиоти, профессор компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвайне, чья статья «Солнечные суперштормы: подготовка к интернет-апокалипсису» сыграла определенную роль в популяризации этого термина, задумалась о проблеме, когда коронавирус начал распространяться, и она поняла, насколько мы не готовы к пандемии. Исследований о массовых сбоях интернета было не так много.

«Мы никогда не сталкивались ни с одним из экстремальных случаев, и мы не знаем, как отреагировала бы на это наша инфраструктура, — говорит Джиоти. — Наше тестирование на отказ даже не включает такие сценарии».

Она отмечает, что сильная солнечная буря, вероятно, затронет крупномасштабную инфраструктуру, такую как подводные кабели связи, что может нарушить связь на больших расстояниях. Если питание не отключили, у пользователей сохранится доступ, скажем, к правительственному сайту, размещенному локально, но более крупные ресурсы, данные на которых могут храниться где угодно, могут оказаться недоступны.

Северные широты особенно уязвимы для солнечных бурь, и именно там сосредоточена большая часть интернет-инфраструктуры. «Сегодня при развитии инфраструктуры это вообще не принимается во внимание», — отмечает Джиоти.

Такие перебои могут длиться месяцами, в зависимости от масштаба и того, сколько времени потребуется для устранения повреждений. По данным интернет-обозревателя NetBlocks, экономический ущерб от потери связи всего за один день только в США составит более $11 млрд.

Тем не менее, Джиоти говорит, что ей было неловко, что она использовала в статье термин «интернет-апокалипсис». Рядовые пользователи мало что могут сделать, чтобы подготовиться к такому явлению; ответственность ложится на правительства и компании. А статья «просто привлекла слишком много внимания», — считает эксперт.

«Исследователи уже давно говорят о том, как это может повлиять на энергосистему, — отмечает она, — но по какой-то причине это не пугает людей в такой же степени». Потеря энергии, конечно, также исключает доступ в интернет.

Читайте по теме:

Как дождь, ветер и жара влияют на интернет

Недавняя паника в интернете, похоже, была вызвана открытиями Parker Solar Probe, устройства НАСА, запущенного в 2018 году для исследования физики солнца и солнечной атмосферы (а не для того, чтобы предотвратить отключение Wi-Fi).

Несколько недель назад ученые опубликовали новые данные зонда об источнике солнечных ветров, которые, по их словам, происходят в результате «магнитного пересоединения». Хотя исследование не касалось конкретно солнечных бурь, оно имеет более широкое значение.

Солнечная атмосфера меняется очень медленно, говорит Стюарт Д. Бейл, профессор физики Калифорнийского университета в Беркли и главный исследователь НАСА, работающий над зондом. Итак, «всякий раз, когда что-то действительно быстро меняется в магнитном поле на солнце, это, вероятно, происходит из-за пересоединения».

Корональные выбросы массы, плазмы и магнитные поля, которые могут спровоцировать разрушительные солнечные бури, происходят в течение короткого промежутка времени и, вероятно, являются частью этого механизма, считает он.

«Чем больше мы узнаем о магнитном пересоединении на Солнце, — говорит Бейл, — тем больше возможностей для прогнозирования космической погоды это нам даст».

Источник.

Фото на обложке: Goddard Space Flight Center / NASA