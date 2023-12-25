Южная Корея запустит визы для цифровых кочевников и поклонников корейской культуры

В следующем году Южная Корея хочет привлечь 20 млн туристов. Для этого планируется расширить визовые льготы для туристических групп, а также ввести визы для цифровых кочевников и желающих изучать местную культуру. Ожидается, что это принесет дополнительные $24,5 млрд дохода.

Новая виза K-culture предназначена для тех, кто интересуется южнокорейским контентом и хочет узнать больше о развлекательной индустрии страны. Виза цифрового кочевника позволяет проживать в Южной Корее до двух лет, сохраняя трудоустройство в родной стране.

По данным местных СМИ, правительство также собирается освободить туристические группы от платы за электронные визы.

Аналогичная мера была временно введена для групп из Китая и действовала с сентября по декабрь. Теперь она распространится на Вьетнам, Индонезию и Филиппины. Срок подачи заявок будет продлен до следующего года.

Как сообщил премьер-министр Хан Док Су, до пандемии Южная Корея принимала более 17 млн иностранных туристов, но их число резко сократилось до 970 тыс.

«К счастью, индустрия туризма восстанавливается, и, как ожидается, к концу года страну посетят 10 млн человек. Правительство обязуется сделать все возможное, чтобы индустрия достигла рекордного уровня», — добавил он.

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