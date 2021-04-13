Нетворкинг без нервов: три способа сделать общение легче и результативнее

Нетворкинг и ожидание знакомства с нужными людьми могут вызвать чувство тревоги даже у экстраверта. Чтобы справиться с этим, нужно изменить взгляд на общение: глубокие и доверительные отношения не только полезны, но и делают нас счастливее. Это касается не только коллег и влиятельных партнеров, но и друзей и близких. Вот несколько советов, которые помогут настроиться на нужный лад.

Посмотрите вглубь себя

Прежде всего, сосредоточьтесь на своих ощущениях. Вы относите себя к экстравертам, которые черпают энергию и вдохновение от других? Или вы предпочитаете уединенные и редкие встречи с близкими друзьями? Правильно оценив свою личность, вы сможете эффективно реализовать свой потенциал в искусстве общения. Действуя осознанно, вы можете оказывать наибольшее влияние на людей, не испытывая при этом выгорания и усталости.

Эстер Перель, известный психотерапевт и автор бестселлера «Размножение в неволе», в своем подкасте исследует различие навыков управления отношениями дома и в офисе. Перель считает, что идеологические установки, которые нам прививают в детстве, могут распространиться и на карьеру.

Управление конфликтами, общение и укрепление доверия — все это навыки, которые мы развиваем в детстве, и которые влияют на нашу последующую трудовую деятельность. Поэтому важно ответить себе на вопрос: как вы строили отношения раньше? Как это происходило в вашей семье? Глубокий анализ позволит понять, что наше рабочее и личное «я» может быть единым и на чем нам стоит сосредоточиться, чтобы строить более глубокие связи. Когда вы четко определили для себя то, кем вы на самом деле являетесь и чего действительно хотите достичь, вам станет гораздо проще общаться с теми, кто будет соответствовать вашим целям.

Обратитесь к своему окружению

Мы часто ограничиваем нетворкинг знакомством с конкретными людьми. Но на самом деле люди из вашего окружения могут сами познакомить вас с нужным человеком. Один из лучших способов укрепить свои деловые отношения — это изменить свое мышление. Существующая сеть знакомств — ваш самый большой актив, необходимо научиться грамотно его использовать.

Если наладить контакт не удается, мы выдумываем множество оправданий: собственная занятость, слишком большая разница в социальном статусе, отсутствие релевантного опыта и так далее. Но проблема чаще всего в наших головах. В следующий раз, когда вы обнаружите, что обрываете связь с человеком по какой-то причине, подумайте, может ли реальным препятствием быть страх — боязнь близости, неудачи или нежелание быть отвергнутым.

Нетворкинг не только полезен и выгоден, но он также стимулирует творчество. Исследование, опубликованное в Journal of Applied Psychology, показало: обмениваясь идеями со знакомыми, мы получаем творческий импульс и лучше себя чувствуем.

Стройте долгосрочные отношения

Важно одинаково относиться как к коллегам и соседям, так и к друзьям или семье — все они достойны внимания и заботы.

Но многие иначе смотрят на свой круг знакомств. Согласно исследованию, проведенному Университетом Оливет Назарин:

опрошенные считают друзьями только 15% коллег ;

41% — просто сослуживцами;

22% — незнакомцами.

Иногда кажется, что на рабочем месте не следует быть слишком открытым. Однако коллеги могут стать настоящими друзьями.

Роб Кросс, профессор кафедры бизнеса в колледже Бэбсона, почти 20 лет изучал, как развитие социальных связей влияет на человека. Его исследование также подтверждает, что у самых успешных людей есть настоящие друзья на работе. Те, кто стремится развивать полезные связи, с большей вероятностью будут чувствовать себя удовлетворенными даже в условиях стресса.

Развитие дружеских отношений не всегда происходит быстро. Не важно каким способом вы налаживаете контакт, будь то репост в соцсетях или письмо от руки — важно намерение, частота и содержание.

В настоящее время существует множество исследований, которые доказывают, что дофамин, серотонин, окситоцин и другие химические вещества, отвечающие за хорошее самочувствие, напрямую связаны с положительным социальным взаимодействием.

Исследование Кросса также показало, что благополучие и удовлетворенность не имеют ничего общего с тем, какую работу вы выполняете. Оно зависит от качества общения на работе и в личной жизни.

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