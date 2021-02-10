Телефонная связь и тарифы для малоимущих: SpaceX рассказала о новых планах для Starlink

SpaceX опубликовала документ, в котором изложила свои планы относительно Starlink. Спутниковая система будет предоставлять телефонные услуги, возможность резервного копирования для голосовых звонков и более дешевые тарифы для людей с низким доходом по государственной программе Lifeline. Подробно рассмотрим дальнейшие планы компании.

Все детали указаны в заявлении Starlink для Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission — FCC) на получение лицензии Eligible Telecommunications Carrier (ETC) по Закону о телекоммуникациях (Communications Act). По словам SpaceX, это юридическое оформление необходимо в нескольких штатах, где она будет устанавливать широкополосную связь в необслуживаемых районах за счет государственного финансирования. Статус ETC также позволит получить компенсацию по программе Lifeline за предоставление скидок на услуги людям с низким доходом.

Сейчас Starlink находится на стадии бета-тестирования. Стоимость ее услуг составляет $99 в месяц. Помимо этого, взимается единоразовая плата в размере $499 за установку терминала для приема сигнала, WiFi-роутер и все необходимые кабели и соединения. В документе SpaceX указано, что на данный момент у Starlink более 10 тысяч пользователей в США и за их пределами. Пока Starlink может установить до 1 млн спутниковых тарелок, и она хочет получить разрешение от FCC на увеличение этого числа до 5 млн.

VoIP-планы

Бета-версия Starlink включает только интернет-подключение, но по словам SpaceX, в конечном итоге она начнет предоставлять и VoIP-услуги. Они будут включать:

голосовой доступ к телефонной сети общего пользования (Public Switched Telephone Network — PSTN) или ее функциональному эквиваленту;

минуты использования для местных служб без дополнительной платы для конечных пользователей;

доступ к экстренным службам;

более дешевые услуги для потребителей с низкими доходами.

SpaceX заявляет, что голосовые услуги будут предоставляться по отдельной цене, схожей с местными городскими тарифами. План еще не доработан, однако компания уже изучает возможность использовать платформы MSP (Managed Service Provider).

В заявлении говорится о том, что по базовому плану Starlink Services будет оказывать телефонные услуги, соединяющие клиентов с платформой MSP по сети, доступной через абонентское оборудование. У потребителей будет возможность использовать обычный телефон стороннего производителя, подключенный к аналоговому терминальному адаптеру, соответствующему стандарту Session Initiation Protocol, или телефон с собственным IP-адресом из списка сертифицированных моделей.

SpaceX также изучает другие варианты телефонных услуг. Помимо внедрения альтернативных голосовых приложений в сеть Starlink и сторонних провайдеров, Starlink Services рассматривает возможность разработки собственного решения. Выбор подхода будет основан на результатах тестирования.

Резервное копирование

Как и другие VoIP-провайдеры, Starlink будет продавать круглосуточный запасной источник энергии для всех желающих, который позволит совершать телефонные звонки в случае отключения электроэнергии.

Предложенное решение будет соответствовать правилу FCC, принятому в 2015 году бывшим председателем Томом Уиллером. И хотя опция резервного копирования, описанная в документе SpaceX, применяется к телефонным услугам, бета-версия Starlink показывает, что пользовательский терминал может предоставлять широкополосную связь с портативным источником питания.

В документе SpaceX также представлены подробные планы относительно резервного копирования и избыточности на уровне сети. Согласно заявлению, Starlink Services будет иметь достаточный дополнительный источник энергии, который позволит продолжать работу без внешнего питания в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, компания сможет перенаправлять трафик с учетом поврежденных объектов и управлять скачками, вызванными аварийными обстоятельствами.

На системном уровне Starlink Services создает избыточность сети. Например, у каждого пользователя будет несколько спутников, с которыми он сможет связываться. В свою очередь, спутник будет способен подключаться к нескольким шлюзам. Система маршрутизации трафика Starlink гарантирует надежность сети в случае чрезвычайных ситуаций, требующих высокой пропускной способности.

Сотрудничество с Lifeline

SpaceX пока не предоставила подробностей относительно программы Lifeline. «На данный момент у Starlink Services нет клиентов по программе Lifeline, поскольку в ней могут участвовать только операторы со статусом ETC», — заявили в компании. Однако после его получения SpaceX планирует предлагать услуги потребителям с низким доходом и рекламировать их доступность по этой программе для соответствующей аудитории.

На данный момент Lifeline предоставляет месячную субсидию в размере $9,25 на интернет-связь и $5,25 на телефонные услуги для семей с низким доходом. С учетом того, что стоимость Starlink составляет $99 в месяц, таких субсидий будет недостаточно. Поэтому SpaceX, скорее всего, предложит альтернативные планы. Каждый провайдер получает компенсации из фонда Lifeline за предоставление услуг соответствующим потребителям.

Starlink как оператор связи общего пользования

В документе SpaceX также говорится о том, что доступ к интернету и телефонная связь от Starlink будут предоставляться как услуги от оператора общего пользования.

Методы регулирования широкополосной связи долгое время вызывали споры.

Под управлением Обамы FCC классифицировала интернет-провайдеров как операторов общего пользования по Разделу II Закона о телекоммуникациях, чтобы обеспечить правила сетевого нейтралитета.

В эпоху Трампа FCC отменила эту классификацию. Против нее активно выступали лоббистские группы.

По словам юриста в сфере телекоммуникация и старшего вице-президента общественной группы Public Knowledge Гарольда Фелда, при желании FCC позволяет компаниям предлагать интернет-услуги как оператор общего пользования.

Принятие этой классификации в плане SpaceX с целью получить статус ETC и государственное финансирование, возможно, не имеет большого значения. Однако, как отмечает Хельд: «Это говорит о том, что SpaceX, вероятно, не будет бороться против классификации по Разделу II. В идеале компания даже поддержит ее. Но по крайней мере, они по всей видимости не считают Раздел II тяжелым бременем, которое помешает им предоставлять услугу».

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