Как подготовиться к публичному выступлению в три этапа

Вот как всего за три этапа подготовиться и выступить как настоящий эксперт.

Один из важнейших аспектов подготовки к публичному выступлению — практиковаться часто и вслух. Конечно, тема, которую вы планируете преподнести, не менее важна. Однако недостаточно просто отточить текст и прочитать его несколько раз, чтобы запомнить. Если вы не будете звучать уверенно, заинтересовать аудиторию не получится.

Практически никто не является хорошим оратором и докладчиком от природы. Если вам предстоит выступить перед большой аудиторией, то важно понимать, что подготовка отнимет немало часов. Вам нужно написать и отредактировать текст, научиться говорить и двигаться, а также (при необходимости) подготовить презентацию.

И здесь важна постоянная практика — в душе, по дороге на работу, в процессе готовки и при встрече с друзьями. В процессе подготовки выступление проходит через несколько этапов. Каждый из них важен, независимо от того, представляете ли вы тему небольшой группе людей или же элитной публике.

Рассмотрим каждый этап и его особенности в отдельности.

Первый этап: преобладание эмоций

Вы еще не знаете, что хотите сказать, но чувства, которые вызывает тема выступления, вполне ясны. Ваши идеи не упорядочены, и вы действуете на эмоциях: часто оговариваетесь, странно жестикулируете и постоянно теряете зрительный контакт с аудиторией.

Многие люди решают, что готовы, уже на этом этапе. Они устанавливают хорошую связь с аудиторией, но с трудом могут донести до нее тему, поскольку недостаточно с ней знакомы. В результате, остается лишь энтузиазм, а посыл теряется.

Второй этап: монотонное заучивание

Спустя некоторое время после начала практики речь становится более естественной, материал заучен, но эмоции исчезают. Так наступает второй этап.

Такое выступление вряд ли заинтересует зрителей. Просто представьте спектакль, где актеры не танцуют и движутся по сцене, а просто рассказывают идеально заученные диалоги в заданном темпе.

Третий этап: финальный (и почти безупречный) вариант

Еще больше практики — и выступление начнет получаться на автомате. Теперь, произнося речь, вы замечаете происходящее вокруг себя, а в ваш голос снова вернулись эмоции.

На этом этапе все время, потраченное на подготовку, окупается, а слова и эмоции сливаются воедино. Но единственный способ получить такой результат — практиковаться. Помните, что актеры тоже долго репетируют, прежде чем выучат реплики и наполнят шоу эмоциями.

Теперь каждая репетиция будет получаться практически идеально, а готовое выступление будет интересным как для вас, так и для аудитории. Вы сможете импровизировать, шутить и раскрывать тему.

Конечно, публичное выступление — пугающее событие для многих. Но оно не должно быть таким. Чем больше времени и сил вы вложите, тем более расслабленным и профессиональным оратором предстанете на сцене.

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