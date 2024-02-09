Как разделить экран на несколько окон в Windows 10

В Windows 10 есть два способа разделить экран: с помощью мыши и сочетаний клавиш. Рассмотрим каждый из них.

Представьте, что работаете с электронной таблицей и в то же время ожидаете важного письма. Чтобы не переключаться между приложениями, можно открыть два окна рядом — так вы сразу увидите, что письмо пришло.

Как разделить экран в Windows 10 с помощью мыши

Разделяем экран на два окна

Откройте как минимум два окна. Уменьшите одно из них до размера, при котором его можно перемещать по экрану. Нажмите на заголовок окна и тяните его к правому или левому краю экрана, пока курсор мыши не исчезнет. Появится контур, показывающий, где окажется окно. Отпустите курсор, и окно заполнит это пространство.

Функция Snap Assist сразу предложит разместить на другой половине экрана приложения, которые уже открыты. Нажмите на нужное окно, и оно заполнит оставшееся пространство.

Чтобы сменить приложение, просто откройте его и переместите на окно, которое хотите заменить.

Разделяем экран на несколько окон

Windows 10 позволяет разместить на одном экране до четырех окон. Действия те же, только окно нужно переместить в угол экрана, а не в сторону. Снова появится контур, показывающий, какую часть экрана будет занимать каждое окно.

Snap Assist запустится в одном из двух случаев.

Первые два окна полностью занимают либо правую, либо левую сторону экрана. Snap Assist заполнит оставшуюся половину одним окном, и на экране будет три окна.

На экране размещено три окна, и только одна четверть остается пустой. Snap Assist поможет заполнить четвертое окно.

Обратите внимание, что если экран разделен на три окна, одна из программ будет крупнее других, а если на четыре — все окна будут одинакового размера.

Как разделить экран в Windows 10 с помощью клавиатуры

Разделяем экран на два окна

Откройте как минимум два окна. Выделите то, которое хотите переместить первым, и нажмите Windows + стрелка влево или вправо.

Когда главное окно встанет на место, Snap Assist предложит заполнить оставшуюся половину экрана. Выберите нужный вариант с помощью клавиш со стрелками и нажмите Enter для подтверждения.

Разделяем экран на несколько окон

Для этого нужно выполнить еще несколько действий с помощью клавиш со стрелками. Например, можно разместить окно в правом верхнем углу экрана, нажав Windows + стрелка вверх + стрелка вправо или Windows + стрелка вверх, а затем Windows + стрелка вправо.

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Переключитесь на другое окно и расположите его так, чтобы заполнить оставшуюся часть экрана слева или справа. Snap Assist запустится и предложит заполнить другую половину экрана. Выберите один из вариантов, чтобы разделить экран на три части, или еще раз воспользуйтесь клавишами со стрелками, заполнив экран четырьмя окнами.

Как отключить функцию Snap Assist

Для этого нажмите Windows + I, чтобы открыть «Параметры». Перейдите в «Система» → «Многозадачность». Отключите опцию «При прикреплении окна показывать, что можно прикрепить рядом с ним».

Snap Assist упрощает переход от одного окна к другому. Кроме того, окна разделенного экрана можно перемещать на все подключенные мониторы, используя любой из методов выше.

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