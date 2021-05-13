Шесть способов увеличить средний чек в интернет-магазине

Возможности e-commerce не ограничены традиционными тактиками продаж. Интернет-магазин позволяет экспериментировать и использовать разнообразные инструменты для взаимодействия с покупателем. Эти способы помогут увеличить средний чек, вне зависимости от того, продаете ли вы физические товары или услуги.

Содержание:

1. Дополнительные продажи

Используя этот способ, нужно, иметь в виду как минимум две вещи.

Во-первых, дополнительные товары нужно рекомендовать в подходящий момент. Слишком раннее или позднее предложение может не только быть неэффективным, но и снизить общий объем продаж.

Лучше всего предлагать продукты ближе к концу покупки. Вспомните о конфетной стойке в местном продуктовом магазине или о знаменитом скрипте «Макдональдс»: «Добавить картошку к заказу?».

Дополнительные продажи приносят «Макдональдс» от 15% до 40% годового дохода.

Во-вторых, необходимо рекомендовать товары или услуги, похожие на то, что уже выбрал клиент. Если вы продаете чехлы для телефонов, в качестве сопутствующего продукта можно предлагать защитные пленки для экрана.

2. Подарки за определенную сумму в чеке

Этот подход особенно хорош, если вы обычно продаете несколько товаров сразу. Клиенты, как правило, любят слово «бесплатно», поэтому предложение подарков или бесплатных продуктов часто побуждает их тратить больше.

Эта стратегия может увеличить среднюю стоимость заказа на 10-50%. В онлайн-магазин продуктов питания клиенты обычно покупают от пяти до 50 различных наименований одновременно. Когда чек достигнет определенной суммы, можно предложить бесплатный товар.

Например, покупатели могут получить коробку печенья за $75 в чеке, а за покупку на $100 — бесплатную коробку своего любимого чая. Такие предложения обычно могут включать от трех до шести наименований, что является довольно выгодным предложением для клиентов.

3. Предложения после покупки

Как известно, лучшее время, чтобы что-то продать — сразу после того, как клиент совершит покупку. В такие моменты его бдительность снижена. В этом случае даже не обязательно предлагать скидку.

Главное, чтобы последующая покупка была максимально комфортной для клиента и занимала как можно меньше времени. Возможно, для этого придется использовать стороннее приложение или отредактировать код сайта.

Если клиенту необходимо будет совершить несколько шагов, чтобы приобрести дополнительный товар, велика вероятность, что он откажется.

Если вы берете оплату за доставку, предусмотрите возможность скорректировать заказ сразу после оформления: так покупатель сможет быстро добавить в него что-то еще.

Amazon придерживается именно такого подхода. После покупки ресурс в течение ограниченного времени позволяет добавить дополнительные товары в заказ. Он также использует индивидуальные рекомендации, чтобы упростить выбор клиенту.

4. Наборы товаров

Один из самых простых способов увеличить среднего чека — наборы товаров. Объедините два или более связанных продукта в одно предложение и поставьте выгодную цену.

Например, стоимость одного товара — $10, а другого — $25. Можно объединить их и установить цену $29,99. Таким образом покупатель получит товары со скидкой, а магазин увеличит свой доход.

5. Дополнительные функции

Если предыдущие методы больше подходят для компаний с широким ассортиментом, этот способ можно использовать для любого типа бизнеса.

Дополнительная гарантия — отличный способ увеличить доход предприятия, так как в большинстве случаев ремонт или замена товаров случается редко. Они также помогают укрепить доверие ваших клиентов.

Еще один способ увеличить средний чек — это кастомизация.

Продаете кофейные кружки? Предложите клиентам напечатать их имена на изделиях за дополнительную плату.

Продаете мебель? Позвольте им самим продумать дизайн.

Важно размещать дополнительные услуги на странице продукта, с которым они связаны.

6. Скидки на основе стоимости

Если вы хотите использовать скидочные предложения, чтобы побудить клиентов тратить больше, вот несколько способов это сделать.

Можно внедрить промокоды на скидки, которые действительны только на покупку от определенной суммы. Например «используйте код RB10 для 10% скидки на любой заказ от $100».

Другой способ — это программы лояльности. Если клиенты совершают покупки в вашем магазине более одного раза, предложите им скидку за подписку на рассылку. В будущем это может побудить их совершить еще покупку. В конце концов, два отдельных заказа приносят больше дохода, чем один.

Конечно, ни один из этих шести методов не гарантирует, что средний чек увеличится. Но в этом и суть онлайн-торговли: тестирование, обучение и оптимизация на основе результатов.

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