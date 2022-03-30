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Истории

Робопес от Boston Dynamics будет охранять Помпеи

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Четвероногий робопес по кличке Spot от Boston Dynamics теперь будет осматривать руины древнего города Помпеи, а также туннели, вырытые «охотниками за реликвиями». По словам работников парка, робот способен исследовать даже небольшие пространства, а также «собирать и записывать данные для исследований и планирования работ».

Робопес от Boston Dynamics будет охранять Помпеи

Spot стал еще одной технологией, используемой для улучшения наблюдения за археологическим парком. Проект реализуется с 2013 года — тогда ЮНЕСКО пригрозила, что добавит Помпеи в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, если власти Италии не улучшат его сохранность.

Как утверждают работники парка, робособака поможет «улучшить качество наблюдения за текущими территориями, а также предоставить дополнительную информацию о ходе работ в районах, где проходят восстановление и реставрация, тем самым обеспечивая безопасность объекта и рабочих».

Spot — первая подобная технология, разработанная для археологических памятников, как сообщает директор парка Помпеи Габриэль Цухтригель. Помимо этого, работники парка испытывали летающий лазерный сканер, способный проводить 3D-сканирование участка площадью 66 га.

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Spot также будет протестирован для работы в подземных туннелях, сделанных «расхитителями гробниц». В течение многих лет они наживали себе состояние, делая подкопы под руины и воруя реликвии, которые затем продавали торговцам незаконными произведениями искусства по всему миру.

С 2012 года итальянская полиция начала активнее бороться с расхищением культурного достояния, и количество подобных преступлений снизилось.. Однако вокруг Помпей все еще находят туннели. 

«Часто в туннелях, вырытых грабителями, крайне опасно, и поэтому использование робота может означать прорыв, который позволит нам действовать быстрее и в условиях полной безопасности», — объяснил Цухтригель.

Источник.

Фото на обложке: Археологический парк Помпеи

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