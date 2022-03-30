Робопес от Boston Dynamics будет охранять Помпеи

Четвероногий робопес по кличке Spot от Boston Dynamics теперь будет осматривать руины древнего города Помпеи, а также туннели, вырытые «охотниками за реликвиями». По словам работников парка, робот способен исследовать даже небольшие пространства, а также «собирать и записывать данные для исследований и планирования работ».
Spot стал еще одной технологией, используемой для улучшения наблюдения за археологическим парком. Проект реализуется с 2013 года — тогда ЮНЕСКО пригрозила, что добавит Помпеи в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, если власти Италии не улучшат его сохранность.
Как утверждают работники парка, робособака поможет «улучшить качество наблюдения за текущими территориями, а также предоставить дополнительную информацию о ходе работ в районах, где проходят восстановление и реставрация, тем самым обеспечивая безопасность объекта и рабочих».
Spot — первая подобная технология, разработанная для археологических памятников, как сообщает директор парка Помпеи Габриэль Цухтригель. Помимо этого, работники парка испытывали летающий лазерный сканер, способный проводить 3D-сканирование участка площадью 66 га.
Spot также будет протестирован для работы в подземных туннелях, сделанных «расхитителями гробниц». В течение многих лет они наживали себе состояние, делая подкопы под руины и воруя реликвии, которые затем продавали торговцам незаконными произведениями искусства по всему миру.
С 2012 года итальянская полиция начала активнее бороться с расхищением культурного достояния, и количество подобных преступлений снизилось.. Однако вокруг Помпей все еще находят туннели.
«Часто в туннелях, вырытых грабителями, крайне опасно, и поэтому использование робота может означать прорыв, который позволит нам действовать быстрее и в условиях полной безопасности», — объяснил Цухтригель.
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