Четыре способа избежать кризиса среднего возраста

В определенном возрасте многие испытывают симптомы эмоционального выгорания. Работа, семья, отношения, домашние дела на самом деле изматывают настолько, что выходных недостаточно, чтобы отдохнуть. Вот четыре способа избежать подобного состояния.

Выгорание — это термин, обычно используемый для описания хронического рабочего стресса, но его можно применить и к жизни.

Его бывает трудно обнаружить, так как на ранних этапах симптомы похожи на легкую степень депрессии, которые без должного лечения, могут превратиться в серьезные клинические проблемы.

Поэтому важно следить за своим здоровьем, как физическим, так и психическим. Вот ключевые признаки выгорания в среднем возрасте.

Физическое и умственное истощение

Многие люди в это время достигают пика своей профессиональной карьеры, параллельно воспитывая детей и ухаживая за стареющими родителями. Постоянные хлопоты и заботы, а также однообразие рутины и отсутствие развлечений негативно сказываются на эмоциональном состоянии людей. Основные симптомы на данном этапе:

проблемы со сном,

нарушения концентрации,

сложность в принятии решений,

чувство усталости,

повышенное беспокойство.

Также могут возникнуть и физические симптомы:

проблемы с желудком,

головные боли,

боли необъяснимого характера.

Люди часто объясняют эти недуги возрастом, однако порой они вызваны постоянным стрессом.

Циничное отношение к работе и близким

Выгорание, как и депрессия, негативно влияет на наше представление о себе и окружающих. В результате люди начинают искать недостатки в партнерах и близких. Привыкнув к этому, нам уже трудно видеть в людях хорошее.

Многие жалуются на учащение конфликтов с близкими — в особенности на почве работы, финансов и секса — и сомневаются в будущем своих отношений. В профессиональной сфере могут возникнуть сложности с невозможностью дальнейшего роста, что только подпитывает чувство недовольства.

Ощущение, что у вас ничего не получается

Людям среднего возраста часто кажется, что они терпят поражение по всем направлениям. Не у всех получается рационально распределять энергию и ресурсы, из-за чего некоторые сферы жизни могут пострадать. Чувство тщетности закрадывается, когда они понимают, что у них нет времени или свободного пространства, чтобы подумать о том, для чего они все это делают и каким может быть их следующий шаг.

4 стратегии, которые помогут справиться с выгоранием

1. Сделайте перерыв

Выгорание — это явный признак того, что вы нуждаетесь в психологическом и физическом отдыхе. Сделайте перерыв и определите социальные границы. Если ваше здоровье будет под угрозой, только ваша семья позаботится о вас, остальные же просто найдут вам замену.

2. Составьте расписание

Даже когда люди испытывают стресс, им бывает сложно отказать окружающим; они выполнят немного сверхурочной работы, чтобы порадовать руководителя, помогут другу, который в этом нуждается, позволят детям добавить еще одно занятие в свое расписание. Возможно, они добрые по своей натуре, любят угождать или же это просто привычка. Но все это может иметь негативные последствия для психического состояния.

Тщательно проанализируйте свое расписание, а затем уберите все ненужное. Установите правило: нельзя ничего добавить, не удалив что-то из графика.

3. Выделите время для себя

Это может показаться сложным для людей, у которых нет свободного времени. Но чтобы почувствовать себя лучше, достаточно всего пары часов в день. И желательно, какую-то часть времени проводить в одиночестве, чтобы у вас было время подумать о своем будущем или следующем шаге.

4. Найдите способ развлечься

Когда вы боретесь с выгоранием, все формы положительных эмоций кажутся вам невыносимыми. Не пытайтесь заставить себя чувствовать себя счастливым — это не сработает.

Просто найдите для себя небольшое занятие или увлечение. Возможно, это то, что вы забросили из-за недостатка времени, или что-то совершенно новое. Но как только вы снова почувствуете это приятное волнение, вы начнете искать способы привнести больше подобного в свою жизнь.

Как сказал предприниматель Тим Феррис: «Эмоциональное возбуждение — это более практичный синоним счастья, именно к нему вы должны стремиться. Это лекарство от всех болезней».

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