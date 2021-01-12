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Истории

Четыре способа избежать кризиса среднего возраста

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

В определенном возрасте многие испытывают симптомы эмоционального выгорания. Работа, семья, отношения, домашние дела на самом деле изматывают настолько, что выходных недостаточно, чтобы отдохнуть. Вот четыре способа избежать подобного состояния.  

Четыре способа избежать кризиса среднего возраста

Выгорание — это термин, обычно используемый для описания хронического рабочего стресса, но его можно применить и к жизни.

Его бывает трудно обнаружить, так как на ранних этапах симптомы похожи на легкую степень депрессии, которые без должного лечения, могут превратиться в серьезные клинические проблемы.

Поэтому важно следить за своим здоровьем, как физическим, так и психическим. Вот ключевые признаки выгорания в среднем возрасте.

Физическое и умственное истощение

Многие люди в это время достигают пика своей профессиональной карьеры, параллельно воспитывая детей и ухаживая за стареющими родителями. Постоянные хлопоты и заботы, а также однообразие рутины и отсутствие развлечений негативно сказываются на эмоциональном состоянии людей. Основные симптомы на данном этапе:

  • проблемы со сном,
  • нарушения концентрации,
  • сложность в принятии решений,
  • чувство усталости,
  • повышенное беспокойство.

Также могут возникнуть и физические симптомы:

  • проблемы с желудком,
  • головные боли,
  • боли необъяснимого характера.

Люди часто объясняют эти недуги возрастом, однако порой они вызваны постоянным стрессом.

Циничное отношение к работе и близким

Выгорание, как и депрессия, негативно влияет на наше представление о себе и окружающих. В результате люди начинают искать недостатки в партнерах и близких. Привыкнув к этому, нам уже трудно видеть в людях хорошее.

Многие жалуются на учащение конфликтов с близкими — в особенности на почве работы, финансов и секса — и сомневаются в будущем своих отношений. В профессиональной сфере могут возникнуть сложности с невозможностью дальнейшего роста, что только подпитывает чувство недовольства.

Ощущение, что у вас ничего не получается

Людям среднего возраста часто кажется, что они терпят поражение по всем направлениям. Не у всех получается рационально распределять энергию и ресурсы, из-за чего некоторые сферы жизни могут пострадать. Чувство тщетности закрадывается, когда они понимают, что у них нет времени или свободного пространства, чтобы подумать о том, для чего они все это делают и каким может быть их следующий шаг.

4 стратегии, которые помогут справиться с выгоранием

1. Сделайте перерыв

Выгорание — это явный признак того, что вы нуждаетесь в психологическом и физическом отдыхе. Сделайте перерыв и определите социальные границы. Если ваше здоровье будет под угрозой, только ваша семья позаботится о вас, остальные же просто найдут вам замену.

2. Составьте расписание

Даже когда люди испытывают стресс, им бывает сложно отказать окружающим; они выполнят немного сверхурочной работы, чтобы порадовать руководителя, помогут другу, который в этом нуждается, позволят детям добавить еще одно занятие в свое расписание. Возможно, они добрые по своей натуре, любят угождать или же это просто привычка. Но все это может иметь негативные последствия для психического состояния.

Тщательно проанализируйте свое расписание, а затем уберите все ненужное. Установите правило: нельзя ничего добавить, не удалив что-то из графика.

3. Выделите время для себя

Это может показаться сложным для людей, у которых нет свободного времени. Но чтобы почувствовать себя лучше, достаточно всего пары часов в день. И желательно, какую-то часть времени проводить в одиночестве, чтобы у вас было время подумать о своем будущем или следующем шаге.

4. Найдите способ развлечься

Когда вы боретесь с выгоранием, все формы положительных эмоций кажутся вам невыносимыми. Не пытайтесь заставить себя чувствовать себя счастливым — это не сработает.

Просто найдите для себя небольшое занятие или увлечение. Возможно, это то, что вы забросили из-за недостатка времени, или что-то совершенно новое. Но как только вы снова почувствуете это приятное волнение, вы начнете искать способы привнести больше подобного в свою жизнь.

Как сказал предприниматель Тим Феррис: «Эмоциональное возбуждение — это более практичный синоним счастья, именно к нему вы должны стремиться. Это лекарство от всех болезней».

Источник.

Фото на обложке: Shock / Depositphotos

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