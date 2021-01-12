Четыре способа избежать кризиса среднего возраста

В определенном возрасте многие испытывают симптомы эмоционального выгорания. Работа, семья, отношения, домашние дела на самом деле изматывают настолько, что выходных недостаточно, чтобы отдохнуть. Вот четыре способа избежать подобного состояния.
Выгорание — это термин, обычно используемый для описания хронического рабочего стресса, но его можно применить и к жизни.
Его бывает трудно обнаружить, так как на ранних этапах симптомы похожи на легкую степень депрессии, которые без должного лечения, могут превратиться в серьезные клинические проблемы.
Поэтому важно следить за своим здоровьем, как физическим, так и психическим. Вот ключевые признаки выгорания в среднем возрасте.
Физическое и умственное истощение
Многие люди в это время достигают пика своей профессиональной карьеры, параллельно воспитывая детей и ухаживая за стареющими родителями. Постоянные хлопоты и заботы, а также однообразие рутины и отсутствие развлечений негативно сказываются на эмоциональном состоянии людей. Основные симптомы на данном этапе:
- проблемы со сном,
- нарушения концентрации,
- сложность в принятии решений,
- чувство усталости,
- повышенное беспокойство.
Также могут возникнуть и физические симптомы:
- проблемы с желудком,
- головные боли,
- боли необъяснимого характера.
Люди часто объясняют эти недуги возрастом, однако порой они вызваны постоянным стрессом.
Циничное отношение к работе и близким
Выгорание, как и депрессия, негативно влияет на наше представление о себе и окружающих. В результате люди начинают искать недостатки в партнерах и близких. Привыкнув к этому, нам уже трудно видеть в людях хорошее.
Многие жалуются на учащение конфликтов с близкими — в особенности на почве работы, финансов и секса — и сомневаются в будущем своих отношений. В профессиональной сфере могут возникнуть сложности с невозможностью дальнейшего роста, что только подпитывает чувство недовольства.
Ощущение, что у вас ничего не получается
Людям среднего возраста часто кажется, что они терпят поражение по всем направлениям. Не у всех получается рационально распределять энергию и ресурсы, из-за чего некоторые сферы жизни могут пострадать. Чувство тщетности закрадывается, когда они понимают, что у них нет времени или свободного пространства, чтобы подумать о том, для чего они все это делают и каким может быть их следующий шаг.
4 стратегии, которые помогут справиться с выгоранием
1. Сделайте перерыв
Выгорание — это явный признак того, что вы нуждаетесь в психологическом и физическом отдыхе. Сделайте перерыв и определите социальные границы. Если ваше здоровье будет под угрозой, только ваша семья позаботится о вас, остальные же просто найдут вам замену.
2. Составьте расписание
Даже когда люди испытывают стресс, им бывает сложно отказать окружающим; они выполнят немного сверхурочной работы, чтобы порадовать руководителя, помогут другу, который в этом нуждается, позволят детям добавить еще одно занятие в свое расписание. Возможно, они добрые по своей натуре, любят угождать или же это просто привычка. Но все это может иметь негативные последствия для психического состояния.
Тщательно проанализируйте свое расписание, а затем уберите все ненужное. Установите правило: нельзя ничего добавить, не удалив что-то из графика.
3. Выделите время для себя
Это может показаться сложным для людей, у которых нет свободного времени. Но чтобы почувствовать себя лучше, достаточно всего пары часов в день. И желательно, какую-то часть времени проводить в одиночестве, чтобы у вас было время подумать о своем будущем или следующем шаге.
4. Найдите способ развлечься
Когда вы боретесь с выгоранием, все формы положительных эмоций кажутся вам невыносимыми. Не пытайтесь заставить себя чувствовать себя счастливым — это не сработает.
Просто найдите для себя небольшое занятие или увлечение. Возможно, это то, что вы забросили из-за недостатка времени, или что-то совершенно новое. Но как только вы снова почувствуете это приятное волнение, вы начнете искать способы привнести больше подобного в свою жизнь.
Как сказал предприниматель Тим Феррис: «Эмоциональное возбуждение — это более практичный синоним счастья, именно к нему вы должны стремиться. Это лекарство от всех болезней».
Фото на обложке: Shock / Depositphotos
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