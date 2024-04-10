Почему самые расслабляющие игры заставляют нас работать

В топе расслабляющих игр традиционно лидируют симуляторы ферм. Почему люди готовы тратить время отдыха на прополку грядок и сбор урожая — читайте в материале.

В симуляторе Stardew Valley игроку нужно очищать поля от сорняков, разбивать камни, рубить деревья, пахать, сажать и поливать растения, собирать урожай, строить, ухаживать за животными. И так каждый день.

Разумеется, эти обязанности чередуются с рыбалкой, городскими фестивалями, исследованием пещер, свиданиями, свадьбой и воспитанием ребенка. Но основа игры — бесконечный цикл цифрового труда. Это не сравнить с настоящей работой в поле, но игровой процесс все равно может быть очень рутинным. Так почему сотни тысяч людей тратят свободное время, трудясь на ферме?

Психолог Джейми Мэдиган, автор онлайн-сайта The Psychology of Gaming, считает, что все сводится к личному выбору: реальная работа может вызывать стресс, но воображаемая, как в симуляторах, приносит намного больше удовлетворения.

Все дело в том, что игра «исключает из уравнения неопределенность, беспомощность, двусмысленность и последствия ошибки, которые существуют в реальном времени».

«Поскольку они не могут предложить вам зарплату, — объясняет доктор Мэдиган, — видеоигры должны предоставлять опыт, о котором мечтает каждый работник и который хотел бы обеспечить каждый компетентный менеджер: вовлеченность и внутренние мотиваторы.

Зачем геймер убивает огромного радиоактивного скорпиона? Почему он продолжает попытки, пока не побьет рекорд своего друга в гонках? Почему она добывает минералы, чтобы он смог модернизировать гипердвигатель ее космического корабля? Потому что он так хочет. Потом что она так решила».

Проще говоря, видеоигры предлагают «ясные цели, недвусмысленную обратную связь, решаемые задачи и предсказуемое вознаграждение». Когда вы в последний получали такое же удовлетворение, работая с 9 до 6?

Симулятор фермы Stardew Valley был выпущен в феврале 2016 года независимым разработчиком Эриком Бароне. Сейчас игра в каком-то смысле переживает возрождение благодаря долгожданному патчу 1.6, который вышел 20 марта. Обновление привнесло в игру целый список возможностей, как крупных и влияющих на игру (новые события, механика, диалоги и так далее), так и небольших и довольно глупых (например, возможность пить майонез).

С момента выхода патча количество игроков в Stardew Valley на Steam превысило 230 тысяч, укрепив игру в статусе одного из самых популярных симуляторов ферм всех времен. Что делает ее такой особенной?

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Вы начинаете игру в роли ребенка, который навещает больного дедушку. Он вручает вам запечатанный воском конверт и просит пока не вскрывать его.

«Настанет день, когда ты почувствуешь, что бремя современной жизни тебя раздавило, — говорит он, — и твой светлый дух померкнет перед растущей пустотой. Когда это произойдет, ты будешь готов принять этот подарок».

Проходит больше десяти лет, и пророчество сбывается. Теперь вы — несчастный офисный сотрудник, запертый в кабинете с видеонаблюдением. Наконец вы открываете загадочный конверт и находите внутри документ о праве собственности на ферму и последнее послание от дедушки, который призывает вас пойти по его стопам.

Вы немедленно увольняетесь. Теперь жизнь крохотного винтика в корпоративной машине сменилась более мирными и пасторальными занятиями.

Скриншот: Gray Wong / Medium

Целительные свойства подобных сюжетов подтверждаются отзывами потребителей.

Изучая отзывы в Steam, опубликованные в октябре 2021 года, исследователи из канадского Университета Саскачевана обнаружили немало свидетельств, что Stardew Valley и подобные игры помогают расслабиться и справиться с проблемами ментального здоровья. Как и главный герой, сбегающий за город от стресса современной жизни, аудитория Stardew Valley находит в замкнутом геймплее возможность выпустить пар.

«Игра предоставляет игроку относительно большую степень свободы в выборе того, что он строит или по какому пути идет, — говорится в исследовании, которое повторяет выводы доктора Мэдигана о выборе игрока.

— Поскольку фиксированного решения для творческих задач нет, игроки могут тратить на оптимизацию столько времени, сколько захотят. Они проводят много игровых часов за планированием и развитием своей фермы, и у них есть немало возможностей эмоционально вложиться в нее».

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Исследование также цитирует отчет из материалов к конференции CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2019 года, в котором несколько респондентов, опрошенных исследователями из Йоркского университета (Великобритания) и Базельского университета (Швейцария), характеризовали Stardew Valley как средство, помогающее справиться со «значительными эмоциональными потрясениями».

К ним относили различные проблемы с психическим здоровьем, трудности в семье и отношениях, тяжелую утрату, дисфорию и потерю работы.

Эскапизм — мощный мотив. Хотя отключение от реального мира не помогает решить стрессовую ситуацию, очевидно: видеоигры могут быть полезны тем, кто хотел бы получить положительный фидбек, который они не получают нигде, особенно если человек уже предрасположен к играм.

И хотя популярность Stardew Valley, а также современных ей Animal Crossing, House Flipper и Farming Simulator на первый взгляд кажется простой — люди заменяют реальную работу на цифровую — разница в том, что игроки сами выбирают, как ее выполнять. В сочетании эти два фактора создают идеальную атмосферу, которая позволяет на несколько часов отложить жизненные заботы и в то же время почувствовать от этого удовлетворение.

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