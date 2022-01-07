Хотите заняться самообразованием? Рассказываем, с чего начать

Самообразование — сложная, однако увлекательная деятельность. Она требует от человека большой отдачи и самодисциплины. Взамен же можно получить современные знания, актуальные навыки и уверенность в завтрашнем дне.
В книге Павла Шуравина «Ключевые навыки» рассматриваются все аспекты самообразования — от грамотной постановки целей и составления учебного плана до принципов эффективного запоминания и практической подготовки. Мы публикуем советы из шестой главы для тех, кто планирует приступить к самостоятельному обучению.
Советы основаны исключительно на моем опыте и поэтому не претендуют на универсальность и звание объективной истины. Надеюсь, вы найдете их полезными.
№ 1. Не спешить
Пожалуй, одна из самых распространенных ловушек, в которую попадают новички от самообразования, — попытка объять необъятное в максимально сжатые сроки.
На волне энтузиазма мы склонны переоценивать собственные силы, уверены, что можем за недели-месяцы полностью освоить интересующую область. Это естественное гипоманиакальное состояние, но к нему надо относиться с большой осторожностью, чтобы потом не было грустно.
Нет ни одной сферы деятельности, которую можно было бы освоить за пару недель.
Когда мы только задумываемся об обучении, видим только верхушку айсберга — наиболее популярные факты и концепции интересующей сферы. Это создает ложную уверенность в своих силах: кажется, что наука довольно проста — нужно лишь немного позаниматься, и все будет замечательно.
Первые трудности возникают уже при составлении учебного плана. Оказывается, не все так гладко: целевая сфера деятельности очень широкая и глубокая, в ней полно сложных концепций и неясностей, над которыми придется попотеть. Когда энтузиазм иссякает, мы остаемся один на один с этим пугающим лесом и понимаем, что одной неделькой дело не ограничится.
Конечно, сроки обучения зависят от того, какого уровня квалификации вы хотите достичь. Для поверхностного знакомства с предметом достаточно около месяца регулярных занятий, включая практику и контроль знаний. А чтобы освоить новую профессию, понадобится минимум полгода.
Мы еще не достигли того уровня технического прогресса, когда знания и навыки можно имплантировать прямо в мозг. Образование — процесс медленный и трудоемкий, поскольку психика — штука достаточно инертная и неохотно поддается изменениям.
Курсы английского языка, обещающие уровень B1 за месяц, — фикция и маркетинговая уловка; в лучшем случае вам дадут знания, которые вы и так могли бы освоить за пару дней (причем бесплатно), в худшем — сформируют у вас неадекватные языковые компетенции и неверные представления о языке в целом.
Не торопитесь и не пытайтесь утрамбовать период энтузиазма по максимуму — его не хватит. Заранее готовьтесь к тому, что обучение займет месяцы и даже годы.
№ 2. Мастеринг важнее оценок
Салман Хан, основатель образовательной онлайн-платформы Khan Academy, заложил в нее особый принцип контроля знаний: вместо банального выставления оценок у студентов оценивается уровень мастеринга.
Например, вы прошли тест по матрицам и получили за него 70%. Теперь вам нужно совершенствовать знания и выполнять новые задания, чтобы повышать уровень мастеринга. Каждый день система предлагает задания по уже пройденным темам, чтобы вы не теряли приобретенные навыки и могли их совершенствовать.
Казалось бы, что тут нового? В школах каждый год повторяют пройденное, а контрольные переписывают — чем не мастеринг?
Отличие в том, что классическая система образования фиксирована на оценках. Школьник переписывает контрольную не с целью закрепить знания, а чтобы исправить оценку, иначе он плохо окончит четверть, его отругают родители, будет плохой аттестат и так далее. Аналогичная ситуация в вузах, ставших еще более «оценкоцентрированными» после присоединения к Болонской конвенции и введения балльно-рейтинговой системы (БРС).
Раньше студенту было достаточно хорошо ответить на экзамене, чтобы оценка пошла в диплом. Теперь итоговая оценка определяется всеми активностями в течение курса: посещаемостью семинаров и лекций, ответами на занятиях, промежуточными тестами, лабораторными работами и так далее.
Из-за балльно-рейтинговой системы стала типичной ситуация, когда студент получает «отлично» на экзамене, но в диплом ему идет «хорошо» или даже «удовлетворительно», потому что он не набрал нужного количества баллов в течение семестра.
С одной стороны, БРС позволяет более объективно оценивать знания студентов. Даже если учащийся и преподаватель не ладят, безупречный ответ на экзамене может спасти итоговую оценку, и наоборот. С другой — обучение превратилось в нескончаемую погоню за цифрами в зачетке: студентам нужно постоянно переписывать тесты и ликвидировать долги — времени на учебу не остается.
К счастью, в условиях самообразования вам не нужно бегать за преподавателями и умолять их принять контрольную. Постройте занятия таким образом, чтобы постоянно совершенствоваться. Помните: оценки не отражают реального уровня знаний и создают иллюзию контроля. Вы тратите время на самообучение не для того, чтобы рисовать в учебном журнале циферки, а для собственного развития.
№ 3. Не зацикливайтесь и будьте гибкими
По ходу обучения может оказаться, что книга, которую вы взяли в качестве основного учебника, вас не устраивает. Из этой ситуации есть несколько выходов.
- Первый — бросить занятия и отказаться от образования.
- Второй — найти новую книгу и пройти учебный план заново.
- Третий — изначально разработать куррикулум таким образом, чтобы в любой момент можно было поменять учебные материалы и двигаться дальше.
Невозможно узнать заранее, насколько вам подходит конкретное руководство. Если поначалу книга кажется более или менее сносной, то чем дальше вы двигаетесь, тем сильнее хотите ее закрыть. Не надо себя мучить: возьмите тайм-аут в расписании и поищите другую литературу, которая встроится в ваш учебный план. Поверьте, так вы потеряете гораздо меньше времени, чем если бы продолжили заниматься по осточертевшему учебнику.
Я также советую не зацикливаться на трудной теме. Наука больше похожа не на древо знаний, а на клубок змей, в котором порой невозможно проследить взаимосвязь разделов и проблем. Как бы вы ни старались, не сможете выстроить все осваиваемые компетенции в порядке от простого к сложному и от общего к частному — вам постоянно будут попадаться «выскочки», зависимые от не пройденных тем.
Если какая-то концепция упорно не поддается, двигайтесь дальше и вернитесь к ней через какое-то время. Если опять непонятно — вернитесь еще позднее. У вас не так много времени, чтобы позволять себе останавливаться и биться о стену без малейшего результата.
№ 4. Не стремитесь к узкой специализации
Я не устану повторять, что мы живем в эпоху великого смешения наук. Самая проигрышная инвестиция в самообразование — выбор узкой специализации, откуда вы не сможете спонтанно выбраться. Очень важно быть готовым к переменам. Лучший профессиональный навык, который вы можете у себя развить, — способность в любое время научиться чему-то новому и умение поставить старые знания на новые рельсы.
Конечно, чем дальше и выше вы двигаетесь по образовательной и карьерной лестнице, тем сильнее будете «зарываться» в отдельных разделах и проблемах. Специализация — естественное следствие профессионального развития. Важно понимать, что в этом случае эволюция человека идет как раз от простого к сложному и от общего к частному; никто не ударяется сразу в узкие дебри.
Если вы всю жизнь мечтали делать пластические операции на животе, сначала надо закончить медвуз (овладеть общеврачебными знаниями и навыками), затем пройти интернатуру/ординатуру/резидентуру по пластической хирургии (собственно специализация), а уже потом — нарабатывать практику по пластике живота (узкая специализация).
№ 5. Осознайте важность теории
В «Инстаграме» существуют тысячи аккаунтов косметологов-самоучек, которые с самого начала обучения поставили перед собой цель освоить только практику. «Зачем мне теория, я хочу работать руками», — думают они. Не стоит всерьез обсуждать профессионализм этих людей — процент осложнений и других неприятных ситуаций у них намного выше, чем у нормальных специалистов.
Да и вряд ли кто-то в здравом уме пойдет к косметологу, не знающему основы дерматологии, анатомию лица и хотя бы базу первой помощи, не так ли?
Только фундаментальные дисциплины научат вас мыслить.
Вы приобретете навыки аналитического и абстрактно-логического мышления, будете видеть причинно-следственные связи, научитесь диагностировать (искать причины и определять состояние проблемы) и прогнозировать. Только фундаментальные знания, подкрепленные личным опытом, делают вас специалистом.
Пример: некоторые начинающие программисты думают, что им достаточно выучить семантику и синтаксис языка, чтобы найти работу. Что в итоге?
Полотно спагетти-кода (неформатированный код, трудный для восприятия), написанного по примитивным принципам (человек не удосужился изучить объектно-ориентированное программирование), медленное и неэффективное (потому что для написания быстрого кода нужно иметь представление об алгоритмах).
Более того, такие программисты, скорее всего, не смогут найти и исправить баги в своем коде, ведь для этого нужно знать распространенные ошибки, уметь гуглить и работать с документацией.
Никогда не пренебрегайте фундаментальными знаниями — они хорошо помогают при решении повседневных профессиональных задач.
Фото на обложке: Shutterstock / graphicwithart
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