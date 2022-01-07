Хотите заняться самообразованием? Рассказываем, с чего начать

Советы основаны исключительно на моем опыте и по­этому не претендуют на универсальность и звание объективной истины. Надеюсь, вы найдете их полезными.

№ 1. Не спешить

Пожалуй, одна из самых распространенных ловушек, в которую по­падают новички от самообразования, — попытка объять необъятное в максимально сжатые сроки.

На волне энтузиазма мы склонны пере­оценивать собственные силы, уверены, что можем за недели-месяцы полностью освоить интересующую область. Это естественное гипоманиакальное состояние, но к нему надо относиться с большой осто­рожностью, чтобы потом не было грустно.

Нет ни одной сферы деятельности, которую можно было бы осво­ить за пару недель.

Когда мы только задумываемся об обучении, видим только верхушку айсберга — наиболее популярные факты и концепции интересующей сферы. Это создает ложную уверенность в своих силах: кажется, что наука довольно проста — нужно лишь немного позани­маться, и все будет замечательно.

Первые трудности возникают уже при составлении учебного плана. Оказывается, не все так гладко: целевая сфера деятельности очень ши­рокая и глубокая, в ней полно сложных концепций и неясностей, над которыми придется попотеть. Когда энтузиазм иссякает, мы остаемся один на один с этим пугающим лесом и понимаем, что одной неделькой дело не ограничится.

Конечно, сроки обучения зависят от того, какого уровня квалифи­кации вы хотите достичь. Для поверхностного знакомства с предме­том достаточно около месяца регулярных занятий, включая практику и контроль знаний. А чтобы освоить новую профессию, понадобится минимум полгода.

Мы еще не достигли того уровня технического прогресса, когда знания и навыки можно имплантировать прямо в мозг. Образование — процесс медленный и трудоемкий, поскольку психика — штука доста­точно инертная и неохотно поддается изменениям.

Курсы английского языка, обещающие уровень B1 за месяц, — фикция и маркетинговая уловка; в лучшем случае вам дадут знания, которые вы и так могли бы освоить за пару дней (причем бесплатно), в худшем — сформируют у вас неадекватные языковые компетенции и неверные представления о языке в целом.

Не торопитесь и не пытайтесь утрамбовать период энтузиазма по максимуму — его не хватит. Заранее готовьтесь к тому, что обучение займет месяцы и даже годы.

№ 2. Мастеринг важнее оценок

Салман Хан, основатель образовательной онлайн-платформы Khan Academy, заложил в нее особый принцип контроля знаний: вместо банального выставления оценок у студентов оценивается уровень ма­стеринга.

Например, вы прошли тест по матрицам и получили за него 70%. Теперь вам нужно совершенствовать знания и выполнять новые задания, чтобы повышать уровень мастеринга. Каждый день система предлагает задания по уже пройденным темам, чтобы вы не теряли приобретенные навыки и могли их совершенствовать.

Казалось бы, что тут нового? В школах каждый год повторяют прой­денное, а контрольные переписывают — чем не мастеринг?

Отличие в том, что классическая система образования фиксирована на оценках. Школьник переписывает контрольную не с целью закрепить знания, а чтобы исправить оценку, иначе он плохо окончит четверть, его отру­гают родители, будет плохой аттестат и так далее. Аналогичная ситуация в вузах, ставших еще более «оценкоцентрированными» после присоеди­нения к Болонской конвенции и введения балльно-рейтинговой системы (БРС).

Раньше студенту было достаточно хорошо ответить на экзамене, чтобы оценка пошла в диплом. Теперь итоговая оценка определяется всеми активностями в течение курса: посещаемостью семинаров и лекций, ответами на занятиях, промежуточными тестами, лабораторными рабо­тами и так далее.

Из-за балльно-рейтинговой системы стала типичной ситуация, когда студент получает «отлично» на экзамене, но в диплом ему идет «хорошо» или даже «удовлетворительно», потому что он не набрал нужного количества баллов в течение семестра.

С одной стороны, БРС позволяет более объективно оценивать знания студентов. Даже если учащийся и преподаватель не ладят, без­упречный ответ на экзамене может спасти итоговую оценку, и наобо­рот. С другой — обучение превратилось в нескончаемую погоню за цифрами в зачетке: студентам нужно постоянно переписывать тесты и ликвидировать долги — времени на учебу не остается.

К счастью, в условиях самообразования вам не нужно бегать за пре­подавателями и умолять их принять контрольную. Постройте занятия таким образом, чтобы постоянно совершенствоваться. Помните: оценки не отражают реального уровня знаний и создают иллюзию контроля. Вы тратите время на самообучение не для того, чтобы рисовать в учебном журнале циферки, а для собственного развития.

№ 3. Не зацикливайтесь и будьте гибкими

По ходу обучения может оказаться, что книга, которую вы взяли в качестве основного учебника, вас не устраивает. Из этой ситуации есть несколько выходов.

Первый — бросить занятия и отказаться от образования.

Вто­рой — найти новую книгу и пройти учебный план заново.

Третий — из­начально разработать куррикулум таким образом, чтобы в любой момент можно было поменять учебные материалы и двигаться дальше.

Невозможно узнать заранее, насколько вам подходит конкретное руководство. Если поначалу книга кажется более или менее сносной, то чем дальше вы двигаетесь, тем сильнее хотите ее закрыть. Не надо себя мучить: возьмите тайм-аут в расписании и поищите другую лите­ратуру, которая встроится в ваш учебный план. Поверьте, так вы по­теряете гораздо меньше времени, чем если бы продолжили заниматься по осточертевшему учебнику.

Я также советую не зацикливаться на трудной теме. Наука больше похожа не на древо знаний, а на клубок змей, в котором порой не­возможно проследить взаимосвязь разделов и проблем. Как бы вы ни старались, не сможете выстроить все осваиваемые компетенции в порядке от простого к сложному и от общего к частному — вам по­стоянно будут попадаться «выскочки», зависимые от не пройденных тем.

Если какая-то концепция упорно не поддается, двигайтесь дальше и вернитесь к ней через какое-то время. Если опять непонятно — вер­нитесь еще позднее. У вас не так много времени, чтобы позволять себе останавливаться и биться о стену без малейшего результата.

№ 4. Не стремитесь к узкой специализации

Я не устану повторять, что мы живем в эпоху великого смешения наук. Самая проигрышная инвестиция в самообразование — выбор узкой специализации, откуда вы не сможете спонтанно выбраться. Очень важно быть готовым к переменам. Лучший профессиональный навык, который вы можете у себя развить, — способность в любое время на­учиться чему-то новому и умение поставить старые знания на новые рельсы.

Конечно, чем дальше и выше вы двигаетесь по образовательной и карьерной лестнице, тем сильнее будете «зарываться» в отдельных разделах и проблемах. Специализация — естественное следствие про­фессионального развития. Важно понимать, что в этом случае эволюция человека идет как раз от простого к сложному и от общего к частному; никто не ударяется сразу в узкие дебри.

Если вы всю жизнь мечтали делать пластические операции на животе, сначала надо закончить мед­вуз (овладеть общеврачебными знаниями и навыками), затем пройти интернатуру/ординатуру/резидентуру по пластической хирургии (собственно специализация), а уже потом — нарабатывать практику по пластике живота (узкая специализация).

№ 5. Осознайте важность теории

В «Инстаграме» существуют тысячи аккаунтов косметологов-самоучек, которые с самого начала обучения поставили перед собой цель освоить только практику. «Зачем мне теория, я хочу работать руками», — дума­ют они. Не стоит всерьез обсуждать профессионализм этих людей — процент осложнений и других неприятных ситуаций у них намного выше, чем у нормальных специалистов.

Да и вряд ли кто-то в здравом уме пойдет к косметологу, не знающему основы дерматологии, анатомию лица и хотя бы базу первой помощи, не так ли?

Только фундаментальные дисциплины научат вас мыслить.

Вы при­обретете навыки аналитического и абстрактно-логического мышления, будете видеть причинно-следственные связи, научитесь диагностировать (искать причины и определять состояние проблемы) и прогнозировать. Только фундаментальные знания, подкрепленные личным опытом, делают вас специалистом.

Пример: некоторые начинающие программисты думают, что им достаточно выучить семантику и синтаксис языка, чтобы найти работу. Что в итоге?

Полотно спагетти-кода (неформатированный код, трудный для восприятия), написанного по примитивным принципам (человек не удосужился изучить объектно-ориентированное программирование), медленное и неэффективное (потому что для написания быстрого кода нужно иметь представление об алгоритмах).

Более того, такие програм­мисты, скорее всего, не смогут найти и исправить баги в своем коде, ведь для этого нужно знать распространенные ошибки, уметь гуглить и работать с документацией.

Никогда не пренебрегайте фундаментальными знаниями — они хо­рошо помогают при решении повседневных профессиональных задач.

Фото на обложке: Shutterstock / graphicwithart