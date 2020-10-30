Стартап ищет деньги: UR-LI

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Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап UR-LI , разработавший юридическую экспертную систему с искусственным интеллектом. Проект хочет привлечь 14,7 млн рублей в обмен на 15% в компании.

Кратко о проекте:

UR-LI — юридическая экспертная система с искусственным интеллектом, которая помогает предпринимателям в решении проблем, связанных с нежелательной долговой нагрузкой.

В марте 2020 года стартап стал резидентом инновационного центра «Сколково». Команда прошла акселерационную программу «Физтех.Старт» при поддержке МФТИ. Сейчас компания проходит акселерацию в Muiv.Lab.

Команда:

Основатель проекта, генеральный директор — Валерий Маюшкин. Больше 5 лет занимался продажами доверительных юридических услуг.

Сооснователь, исполнительный директор — Антон Морозов. Разрабатывал и реализовывал долгосрочные стратегии e-commerce с использованием Big Data.

Технический директор — Денис Родионов. Разрабатывал решения по автоматизации для «Газпрома», МЧС и правительства Москвы.

Глава экспертной группы — Алексей Филимонов, действующий арбитражный управляющий со стажем работы свыше 13 лет.

Какие проблемы решает проект:

Сервис помогает справляться с нежелательной долговой нагрузкой МСБ, которая обычно возникает по двум причинам:

Контрагенты не возвращают деньги.

Из-за отсутствия удобных сервисов, диагностирующих вероятность возврата денег (а не общее состояние контрагентов), предприниматели зачастую оттягивают решение проблем до последнего, снижая вероятность успешного исхода.

Кроме того, уровень компетенций специалистов на юридическом рынке довольно низкий, так как нет единой системы аккредитации. По закону регулярно подтверждать свою квалификацию должны только арбитражные управляющие и адвокаты. Поэтому любой может назвать себя экспертом в правовой отрасли и оказывать консультационные услуги.

Отсюда большое количество зависших долговых обязательств, которые негативно сказываются на работе малого и среднего бизнеса. Плюс крайне непрозрачное ценообразование, учитывающее зачастую интересы третьих лиц, поясняют в стартапе.

Для решения этой проблемы UR-LI запустила сервис «Оценка истинной платежеспособности контрагента».

Штрафы и доначисления со стороны ФНС.

Возникают зачастую из-за использования так называемых «схем оптимизации налогов» (в первую очередь речь идет о дроблении бизнеса, которое в большинстве случаев признается незаконным).

Тема ужесточения налоговых проверок актуальна в кризисный период. Минфин повысил план на 2020 год по сбору НДС, налога на прибыль и штрафов с юридических лиц на 302 млрд рублей. Поэтому малому бизнесу особенно важно сейчас уделить внимание выявлению и заблаговременному устранению налоговых нарушений, говорят в компании.

Для выявления «серых» мест в бизнесе, чтобы своевременно устранить их, не дожидаясь прихода налоговой, UR-LI запустила сервис «Мониторинг налоговых рисков».

Монетизация:

Клиентам предлагается доступ к двум аналитическим сервисам:

«Оценка истинной платежеспособности контрагента», «Мониторинг налоговых рисков».

Пока предприниматели могут воспользоваться сервисами бесплатно. С января 2021 года планируется ввести платную подписку (разовое использование — 300 рублей, месячная подписка — 1000 рублей).

Стадия развития:

Протестирован MVP, разработан и запущен прототип, первые продажи.

Основатель и CEO UR-LI Валерий Маюшкин

Клиенты и партнеры:

Клиенты: компании с годовым оборотом от 30 млн рублей в год, занимающиеся строительством, производством, оптовой торговлей. Имеют долговую нагрузку или риск ее возникновения.

Партнеры: банки, операторы сотовой связи, порталы поддержки малого и среднего бизнеса, отраслевые бизнес-сообщества.

Достижения:

С марта 2020 года компания предоставила доступ к своим сервисам 581 предпринимателю, выявила 11 горящих запросов и заключила договоры на общую сумму в 5,4 млн рублей. Достигнута договоренность о запуске пилотного проекта с федеральным банком с перспективой продажи доли в 51% (название банка в компании не раскрывают).

Оценка рынка:

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и «Вестника государственной регистрации», общий размер задолженности покупателей и заказчиков составляет 23 трлн рублей. Рынок юридических услуг, направленных на решение этой проблемы, превышает 2 трлн рублей.

Прошлые инвестиции:

Личные средства сооснователей в размере 4 млн рублей.

Требуемая сумма:

Стартап хочет привлечь 14,7 млн рублей за долю в 15% (с возможностью выхода Х3 в 2022 году за счет продажи доли банку либо Х4 в 2024 за счет доли в чистой прибыли).

Частному инвестору фонд «Сколково» вернет до 50% вложенных средств, обещают в компании.

UR-LI хочет привлечь инвестиции в два транша: 5,6 млн рублей до конца 2020 года — на доработку AI-сервисов под требования банков + переход от аутсорсных на in-house разработчиков; 9,1 млн рублей в мае 2021 года — на разработку центрального блока экспертной системы и усиление продвижения (рост клиентской базы).

Срок окупаемости:

Без учета продажи банку 29 месяцев. X3 к 2022 году за счет продажи доли банку, Х4 за счет доли в чистой прибыли.

Цели:

В 2021 году стартап планирует увеличить число пользователей платных онлайн-сервисов UR-LI (тех, кто оплатил подписку) до 1 288 человек, а количество клиентов агрегатора (тех, кто оформил договор на юридические услуги с UR-LI) до 230. Также в планах — достичь выручки в 15,7 млн рублей.

2022 год: количество пользователей платных онлайн-сервисов — 4 615; число клиентов агрегатора — 766; выручка — 53,9 млн рублей.

2023 год: количество пользователей платных онлайн-сервисов — 16 330; число клиентов агрегатора — 2 528; выручка — 183 млн рублей.

2024 год: количество пользователей платных онлайн-сервисов — 57 591; число клиентов агрегатора — 8 322; выручка — 626 млн рублей.

В компании также подробно расписали юнит-экономику. Конверсии: лида в пользователя платных сервисов — 7,8% (средний чек — 635 рублей в месяц), пользователя в клиента услуг — 1,2% (средний чек — 67 470 рублей в месяц), cтоимость лида — 150 рублей. Выручка (21-24 гг.): от online-сервисов — 62 млн рублей, от услуг — 817 млн рублей. Gross Margin — 42%.

Контакты:

Валерий Маюшкин,

основатель и CEO UR-LI

8 925 563 39 35

[email protected]

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