Израильский стартап предлагает всем желающим заработать в качестве модели для дипфейка

Стартап из Тель-Авива Hour One использует образы реальных людей, чтобы создавать дипфейки для рекламных и образовательных видео. В настоящее время библиотека компании насчитывает примерно 100 персонажей и планирует расширяться. Организация готова платить за использование лиц в коммерческих целях.

«У нас образовалась очередь людей, которые очень хотят стать этими персонажами», — заявила Натали Монбиот, глава отдела стратегий Hour One.

Все желающие могут подать заявку на сайте, указать свое имя, адрес электронной почты и профиль в Instagram. Для этого совсем необязательно иметь модельную внешность или подтянутую фигуру. Hour One стремится собрать библиотеку персонажей различных возрастов и национальностей.

После одобрения кандидатуры компания проводит съемку лица на зеленом фоне с помощью камеры высокого разрешения. Затем записи обрабатываются специализированным ПО и создается рекламный персонаж. Теперь компании смогут покупать дипфейки с лицами простых граждан за символическую плату и использовать в любых коммерческих целях.

В настоящее время голоса для видео генерируются искусственным интеллектом. То есть ПО для преобразования текста в речь зачитывает готовый сценарий. Также стартап предлагает более дорогую опцию озвучки текста профессиональными актерами.

Этический кодекс компании ​​состоит всего из трех пунктов, согласно которым Hour One обещает обеспечить «максимальную безопасность пользовательских данных». Все видео, созданные при помощи ИИ, также будут помечаться водяным знаком.

Однако многие ждут, что стартап разработает более строгие стандарты, чтобы модели чувствовали себя в безопасности, продавая свой образ частным компаниям. Ведь они могут использовать дипфейки, чтобы говорить и продавать нечто сомнительное с этической точки зрения.

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