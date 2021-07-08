От Сахалина до Калининграда: куда идти предпринимателям в регионах

В мероприятиях приняло участие более 1000 стартапов, инвесторов, предпринимателей, студентов и тех, кто интересуется технологическим предпринимательством. Руководители экспедиции встретились более чем с сотней представителей инфраструктуры поддержки инноваций и местной власти. В семи регионах прошли стратегические сессии по развитию региональных инновационных экосистем.

Экспедиция стартовала более трех месяцев назад: 2 апреля прошло первое мероприятие в Южно-Сахалинске. Участники побывали в 21 городе, проехали более 13000 километров на машине, и всё это — чтобы познакомиться с лидерами инновационных экосистем, стартапами и инвесторами в регионах России. Возглавляли экспедицию основатель и CEO YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets.vc Сергей Богданов и основатель фонда A&A Capital, основатель компаний «Самоспас» и «Вентопро» Алексей Маликов.

В середине мая более 90 человек собрались в Калининграде в Индустриальном парке «Храброво» на завершающее мероприятие первого этапа экспедиции «Инновационная Россия» .

Южно-Сахалинск: Закладывайте время на акклиматизацию. Стоит съездить на море, пробовать морепродукты на рынке «Успех», покататься на горнолыжном курорте прямо в Южно-Сахалинске. Сходите на мероприятия в арт-резиденцию «Маяк». Местное сообщество небольшое, но очень жадное до знаний и общения. Стоит следить за мероприятиями, которые организовывает местное Министерство цифрового развития.

Владивосток: Если будет возможность, стоит погулять в кампусе ДВФУ на острове Русский — масштабы впечатляют. Поработать в коворкинге DOM — заодно можете застать там интересные бизнес-мероприятия. Сообщество VR/AR разработчиков — на базе компании VIAR lab. Можно поискать шаурму с мидиями (у нас не получилось, но говорят, она есть).

Благовещенск: Много мероприятий на площадке «Точки кипения». Активное ИТ-сообщество ITD — регулярно собираются, рады новым знакомствам. Погуляйте по набережной, полюбуйтесь на китайские небоскребы вечером. А когда кончится пандемия — стоит съездить через Амур в город Хэйхэ, чтобы посмотреть, как живет большой китайский город.

Улан-Удэ: Все основные бизнес-мероприятия концентрируются вокруг Республиканского бизнес-инкубатора. Стоит посмотреть на буддистские дацаны, попить бурятский чай, посетить Байкал, а по пути полюбоваться потрясающими пейзажами. Поесть буузы.

Иркутск: Обязательно пройдитесь по 130 кварталу — это один из лучших в России примеров, как бизнес может менять облик города к лучшему, если дать ему свободу и совсем немного поддержки. В Иркутске один из самых низких тарифов за электроэнергию в России, чуть больше 1 рубля за КВт/ч, а это, в свою очередь, привлекает майнеров. Конечно, отсюда тоже стоит съездить на Байкал. Поесть позы.

Якутск: Родина крупнейших российских международных стартапов. Тусовка вращается вокруг Технопарка «Якутия», одноименного венчурного фонда и акселератора Б8. Но есть и частная инициатива: смотрите мероприятия сообщества Sinet Team и акселерационной программы Yakutia2World (на вебинары последней, кстати, приглашают крутейших спикеров со всей России и мира, и к ним можно присоединиться бесплатно).

Томск: Один из самых молодых городов России, несколько очень крутых университетов. Много бизнесовых мероприятий проходит в бизнес-инкубаторе ТУСУРа. Впрочем, все университеты постоянно конкурируют друг с другом и стараются провести что-то интересное. ИТ-сообщество большое, активное, но какой-то единой точки входа мы не нашли. Если позволит погода — идите гулять по городу и есть мороженое с кедровыми орешками.

Горно-Алтайск: Потрясающая природа, очень интересный краеведческий музей. Если вы захотите обсудить какие-то технологические или бизнес-проекты — напишите ректору местного университета Виталию Недельскому. Это человек из бизнеса, открытый к новым идеям, который много работал со стартапами. Свободного времени у него обычно совсем мало, но может, вам повезет.

Барнаул: Город с сильным, развитым ИТ-сообществом. Есть несколько крупных компаний, которые организуют хакатоны и тусовки. Им охотно помогает местное Министерство экономики. ИТ-сообщество проводит Дринкатон. Минэконом денег на него не дает, но морально поддерживает.

Красноярск: Столица Сибири (Новосибирск и Красноярск постоянно спорят между собой на эту тему — прим.). Большинство бизнес-мероприятий концентрируется вокруг КРИТБИ (Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор). Про ИТ-сообщество и стартапы — спросить у Андрея Камоцкого, кажется, что он знает всех в этом городе. Обязательно сходить на Красноярские столбы и на смотровые площадки на сопках вокруг города. Обсудить с местными «режим черного неба», посочувствовать (если кратко — это жуткий смог, который периодически плотно накрывает город. Нашей экспедиции повезло, мы в него не попали).

Новосибирск: Столица Сибири. Много хороших стартапов начинали здесь, вспомнить хотя бы 2GIS. Очень много активностей сконцентрировано в Академгородке. Много мероприятий в «Точке кипения». Туда стоит сходить как минимум из-за потрясающего вида из окон. Главное правило для общения с жителями Академгородка: ни в коем случае не называть Академгородок пригородом Новосибирска, а вот наоборот — можно.

Тюмень: Вы знали, что в Тюменской области на самом деле нефти почти нет? Тем не менее, именно здесь располагаются штабы крупнейших российских нефтяных компаний. Со стартапами и инновациями хорошо работает местный технопарк, один из старейших в России. Он располагается в центре города, есть свой коворкинг, несколько залов для мероприятий, инжиниринговый центр. В любое время года обязателен к посещению местный аквапарк и спа-центр, который стоит на геотермальных источниках.

Екатеринбург: Здесь уже всё довольно однозначно — столица Урала. Сильное бизнес-сообщество, развитая экосистема. Это уже высшая лига российских бизнес-городов. Мероприятий для предпринимателей много, в разных локациях. Мы побывали в «Точке кипения» в Ельцин-центре и технопарке.

Пермь: Miro, Xsolla, Promobot, Blom, Playkey — это стартапы с пермскими корнями, как и партнер фонда YellowRockets Дмитрий Сутормин и программа «Разведка боем». Здесь работают два частных (!) технопарка — Morion Digital и «Технопарк Пермь». В общем, Пермь явно претендует на звание одной из самых активных экосистем. Местное бизнес- и стартап-сообщество открыто, доброжелательно и гостеприимно — накормят посикунчиками и научат местным словечкам. Неподалеку — масса природных достопримечательностей и городок Губаха с горнолыжным курортом.

Казань/Иннополис: Участники экспедиции не раз бывали в Казани. Кажется, что все вокруг знают про казанский IT-парк и сильные университеты. Но нас поразил Иннополис — ещё три года назад тут было довольно пустынно, а сейчас там кипит жизнь. В какой-то момент кажется, что ты где-то в Калифорнии — мимо футуристичных зданий проезжают беспилотные такси и автономные роботы-доставщики, а в барах молодые люди обсуждают идеи новых стартапов.

Калининград: Город, где мы завершили первый этап экспедиции «Инновационная Россия». Больше двух месяцев мы добирались сюда, поэтому для нашей команды это особенный город. Очень красивый, европейский, стильный, комфортный, уютный. Много мероприятий проводит фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», следите за их расписанием. А ещё здесь живет один из сооснователей программы «Разведка боем» — Евгений Чеботов. Вам повезет, если получится пообщаться с ним (нам повезло). Есть сильные инновационные компании, которые уже с натяжкой можно назвать стартапами, такие как Ampertex или Observer. На мероприятии экспедиции министр экономического развития Дмитрий Кусков объявил, что в области будет создан венчурный фонд с капитализацией 100 миллионов рублей.

Экспедиция организована компанией YellowRockets и фондом A&A Capital.

Партнерами выступают Акселератор B8, Фонд содействия инновациям, Технопарк Сколково и Open Innovations Startup Tour, Business Priority фонда Росконгресс, ФРИИ, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий.

Фото в тексте и на обложке: предоставлены экспедицией