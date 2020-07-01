Стартап-гид по Саудовской Аравии

Саудовское правительство смягчило требования к ним и создало Главное инвестиционное управление (SAGIA), которое помогает бизнесу получать разрешения и лицензии на работу в стране, оформлять трудовые визы и решать другие вопросы. Разберемся, что нужно для запуска стартапа в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия — крупнейший производитель и экспортер нефти, вторая страна мира по запасам углеводородов и единственное арабское государство, которое входит в G20, Организацию исламского сотрудничества и ОПЕК. Положение королевства в мире открывает большие возможности для бизнеса и делает его привлекательным для иностранных инвесторов.

Основная информация

Регион: Ближний Восток и Северная Африка

Уровень дохода: высокий

Население: 32 938 213 человек

Столица: Эр-Рияд

Простота ведения бизнеса: 63,5 / 100

Бизнес-культура

В Саудовской Аравии принято сначала налаживать отношения и только потом переходить к делу. Как правило, совещания длятся дольше, чем в других странах, и обязательно включают в себя время на общение, позволяющее получше узнать партнеров. Встречи могут начинаться позже запланированного или затягиваться. При приветствии саудиты долго пожимают руки, а иногда целуют собеседника в щеку. Однако мужчины и женщины не обмениваются рукопожатием и не здороваются на людях.

Бизнес-виза

Чтобы посетить Саудовскую Аравию, нужно получить визу правильного типа. Если едете по делам, вам потребуется коммерческая или бизнес-виза. Если вы хотите остаться в этой стране, понадобятся рабочая виза и вид на жительство.

Бизнес-виза: нужна тем, кто посещает королевство, чтобы временно в нем работать. Она не дает права жить в стране или открыть счет в банке.

нужна тем, кто посещает королевство, чтобы временно в нем работать. Она не дает права жить в стране или открыть счет в банке. Коммерческая виза: предназначена для тех, кто приезжает, чтобы посетить встречу, конференцию или по иным деловым целям. Она не позволяет работать в королевстве.

SAGIA

Главное инвестиционное управление (SAGIA) было создано для поддержки и развития прямых иностранных инвестиций в Саудовскую Аравию. Его цель — помочь частному сектору преодолеть трудности, с которыми он сталкивается. SAGIA делает рынок доступнее для иностранных и местных предприятий, облегчая ведение бизнеса и расширяя их возможности.

SAGIA предлагает множество электронных сервисов: от получения лицензии до консалтинговых и государственных услуг. В результате управление бизнесом в Саудовской Аравии заметно облегчается.

Лицензии SAGIA

SAGIA предоставляет множество специфических видов лицензий. Важно определить, какая нужна вам, чтобы законно вести деятельность:

сервисная лицензия — для компаний, которые занимаются управленческим консалтингом, информационными технологиями, туризмом, обучением и многим другим;

— для компаний, которые занимаются управленческим консалтингом, информационными технологиями, туризмом, обучением и многим другим; промышленная лицензия — подходит для представителей тяжелой и легкой промышленности, а также трансформационных индустрий;

— подходит для представителей тяжелой и легкой промышленности, а также трансформационных индустрий; лицензия на научный или технический отдел — для иностранных компаний, у которых есть агент, распространяющий продукцию компании в королевстве;

— для иностранных компаний, у которых есть агент, распространяющий продукцию компании в королевстве; временный сертификат для подачи заявок по госпроектам — для организаций, которые участвуют в торгах по государственным проектам;

— для организаций, которые участвуют в торгах по государственным проектам; лицензия на недвижимость – для представителей сферы недвижимости;

– для представителей сферы недвижимости; временные лицензии на выполнение государственного/полугосударственного контракта — для иностранных юрлиц без лицензии на инвестиционную деятельность, с которыми заключен государственный или полугосударственный контракт;

— для иностранных юрлиц без лицензии на инвестиционную деятельность, с которыми заключен государственный или полугосударственный контракт; торговая лицензия — для иностранных юридических лиц, которые планируют заниматься оптовой и розничной торговлей в королевстве;

— для иностранных юридических лиц, которые планируют заниматься оптовой и розничной торговлей в королевстве; лицензия на общественный транспорт — для международных компаний, желающих предоставлять услуги наземного общественного транспорта (автобусы/метро) в городах королевства;

— для международных компаний, желающих предоставлять услуги наземного общественного транспорта (автобусы/метро) в городах королевства; консалтинговая лицензия для инженерных офисов — для международных компаний, желающих предоставлять услуги наземного общественного транспорта (автобусы/метро) в пределах городов королевства;

— для международных компаний, желающих предоставлять услуги наземного общественного транспорта (автобусы/метро) в пределах городов королевства; лицензия для предпринимателей — для тех, кто хочет создавать пилотные проекты, аккредитованные саудовскими университетами или бизнес-инкубаторами;

— для тех, кто хочет создавать пилотные проекты, аккредитованные саудовскими университетами или бизнес-инкубаторами; мгновенная лицензия — для компаний, которые хотят открыть штаб-квартиру в Саудовской Аравии, чтобы немедленно заняться инвестиционной деятельностью;

— для компаний, которые хотят открыть штаб-квартиру в Саудовской Аравии, чтобы немедленно заняться инвестиционной деятельностью; консультационная лицензия для офисов технической и экономической коммуникации — экономические и технические бюро, связанные со странами, желающими иметь лицензию;

— экономические и технические бюро, связанные со странами, желающими иметь лицензию; лицензия для агентов по подбору и найму домашних работников — для иностранных компаний, намеренных оказывать услуги по уходу за домом и нанимать соответствующий персонал;

— для иностранных компаний, намеренных оказывать услуги по уходу за домом и нанимать соответствующий персонал; лицензия для университетских колледжей и постоянных университетов — для иностранных компаний, которые планируют заниматься образовательной деятельностью в учебных заведениях королевства;

— для иностранных компаний, которые планируют заниматься образовательной деятельностью в учебных заведениях королевства; лицензирование аудиовизуальных медиа — для иностранных компаний, желающих предоставлять аудиовизуальные услуги.

FAQ

Что такое лицензия SAGIA?

Лицензия SAGIA позволяет создать бизнес в Саудовской Аравии и управлять им в соответствии с требованиями законодательства. Лицензия зависит от вида деятельности, которую вы хотите осуществлять.

Какие документы необходимы для получения инвестиционной лицензии?

Это зависит от типа лицензии, которую вы хотите приобрести.

Какие есть условия для получения инвестиционной лицензии?

Претендент должен иметь бизнес за пределами королевства.

Претендент должен иметь не менее трех лет опыта в том виде деятельности, на который он получает лицензию.

Претендент может подать заявку на лицензию, если имеет патенты, публикации и интеллектуальные права, задокументированные всемирно признанными организациями.

Какие услуги SAGIA предоставляет инвесторам?

SAGIA предлагает консультирование, обучение, выдачу лицензий, постлицензионные и государственные услуги и многое другое. Организация интегрирована с соответствующими государственными учреждениями.

Существуют ли специализированные центры обслуживания инвесторов?

Филиалы SAGIA обслуживают инвесторов в Эр-Рияде, Джидде, Даммаме, Медине и Эль-Джубайле.

Создание компании

Саудовская Аравия предлагает заинтересованным инвесторам различные варианты создания бизнеса. В зависимости от отрасли есть несколько ограничений.

Саудовское правительство всегда ищет способы сделать рынок привлекательнее для иностранных инвесторов. В последнее время особое внимание уделяется компаниям, которые внедряют в стране новые или запатентованные технологии, — они получают дополнительные стимулы. Также в прошлом году была создана лицензия предпринимателя, призванная повысить стартап-культуру в Саудовской Аравии.

Основные варианты создания компании в Саудовской Аравии:

общество с ограниченной ответственностью (LLC): двое или более учредителей (максимум 50), которые отвечают по долгам компании в соответствии со своей долей в ней;

двое или более учредителей (максимум 50), которые отвечают по долгам компании в соответствии со своей долей в ней; общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем (SMLLC): это LLC, созданное одним лицом. Оно несет ответственность за компанию в размере вложенного капитала и может занимать позиции директора, совета директоров и общего собрания акционеров;

это LLC, созданное одним лицом. Оно несет ответственность за компанию в размере вложенного капитала и может занимать позиции директора, совета директоров и общего собрания акционеров; филиал иностранной компании: подразделение, созданное в Саудовской Аравии, материнская компания несет полную ответственность за его действия;

подразделение, созданное в Саудовской Аравии, материнская компания несет полную ответственность за его действия; акционерное общество (JSC): его акции разделены на оборотные акции. JSC имеет название, описывающее его назначение, и управляется советом директоров, как минимум из трех человек, как максимум — из 11.

Налоги

Корпоративный налог

Налоговая система Саудовской Аравии уникальна: в королевстве отсутствует налог на доходы физических лиц. Налог для компании зависит от того, относятся ли они к категории резидентов или нерезидентов.

Организации-нерезиденты находятся за пределами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и работают в королевстве без лицензии SAGIA. Резиденты — организации, зарегистрированные в Саудовской Аравии или ССАГПЗ.

Нерезиденты обязаны платить налог на доходы, полученные от коммерческой деятельности в королевстве (20%), а резиденты — налог закят (2,5%). Компании, принадлежащие двум или более владельцам, которые относятся к обеим категориям, обязаны платить налоговую ставку пропорционально проценту владения для каждой стороны. Исключения — представители нефтяных компаний, которые платят налог по ставке 85%, и природного газа (30%).

Закят также начисляется на капитал, не вложенный в долгосрочные инвестиции или фиксированные активы. Компании должны помнить о начислениях при прекращении работы, амортизации, капитале владельцев, начислениях на непогашенную долю прибыли владельцев, уставных резервах и выходных пособиях. Дивиденды, полученные в Саудовской Аравии, считаются доходом и подлежат налогообложению. Из дивидендов, которые получают нерезиденты и организации-нерезиденты, оказывающие технические услуги, вычитается налог на репатриацию дохода (5%), который увеличивается до 15% для связанных с ними сторон.

Срок уплаты налогов для каждой компании отличается, поскольку финансовый год считается с даты выдачи коммерческой регистрации или лицензии. Корпоративный налог и закят подаются один раз в год на основе финансовых отчетов, проверенных Главным управлением по закяту и подоходному налогу (GAZT).

Налог на добавленную стоимость (НДС)

С 1 января 2018 года в Саудовской Аравии действует пятипроцентный НДС. Это налог на потребление, который предприятия платят поставщикам и взимают с клиентов. Разница между этими суммами перечисляется правительству. НДС собирается на периодической основе с большинства товаров и услуг.

Почтовая регистрация

Почтовая регистрация — важнейшая процедура для ведения бизнеса в Саудовской Аравии. После открытия компании необходимо выполнить несколько требований, прежде чем начать работу и нанять сотрудников. На протяжении всего процесса очень пригодятся знания и опыт местного агента.

Для почтовой регистрации нужно выполнить ряд требований.

Офис — компании, работающие в Саудовской Аравии, должны иметь офисные помещения, чтобы получить лицензию муниципального образования и местный адрес (уазел).

— компании, работающие в Саудовской Аравии, должны иметь офисные помещения, чтобы получить лицензию муниципального образования и местный адрес (уазел). Лицензия муниципального образования — чтобы получить лицензию, нужно завершить регистрацию в Министерстве труда и Главном управлении социального страхования. В зависимости от вида деятельности компании Министерство муниципальных и сельских дел может выдать немедленную лицензию.

— чтобы получить лицензию, нужно завершить регистрацию в Министерстве труда и Главном управлении социального страхования. В зависимости от вида деятельности компании Министерство муниципальных и сельских дел может выдать немедленную лицензию. Местный адрес (уазел) — после регистрации местного адреса компания автоматически получает доступ к коммерческой почтовой службе. Это позволяет получать корреспонденцию в больших объемах. Услуга доступна как для государственных, так и для частных компаний.

— после регистрации местного адреса компания автоматически получает доступ к коммерческой почтовой службе. Это позволяет получать корреспонденцию в больших объемах. Услуга доступна как для государственных, так и для частных компаний. Абонентский ящик — потребуется при использовании коммерческой почтовой службы. Если не оформить а/я, почту будут приносить в офис, но для доставки посылок потребуется назначить ответственного.

— потребуется при использовании коммерческой почтовой службы. Если не оформить а/я, почту будут приносить в офис, но для доставки посылок потребуется назначить ответственного. Закят — уплату налогов контролирует Главное управление закята и налогов (GAZT).

— уплату налогов контролирует Главное управление закята и налогов (GAZT). GOSI — это социальная страховка для работников частного сектора и некоторых госслужащих, которая гарантирует выплату компенсации после выхода сотрудника на пенсию, а также в случае его инвалидности или смерти.

Источник.