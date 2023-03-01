Как назвать стартап: тренды от Crunchbase

Компания Crunchbase изучила стартапы, основанные за последние три года, которые привлекли $500 тысяч и выше в виде начального финансирования примерно за последний год (преимущественно с англоязычными названиями), и выделила самые популярные идеи.

Выбирая название для своей компании, основатели часто стараются найти идеальный вариант: оригинальный, пробуждающий воспоминания и свободный от юридических ограничений. И их мысли часто сходятся.

Майкл Карр, сооснователь консалтинговой компании NameStormers, считает, что успех или неудачу определяет всего один фактор: запоминаемость.

Возможно, с этим согласится не каждый, но это определенно распространенное мнение. Данные Crunchbase демонстрируют некоторые тренды в названиях стартапов, которые привлекли значительные суммы начального финансирования в прошлом году. Особой популярностью пользуются простые названия, состоящие из узнаваемых слов.

Похоже, фаундеры все чаще выбирают узнаваемость, а не уникальность. Мы все еще можем видеть названия из выдуманных слов, вроде Boopos или Stonks. Однако их намного меньше, чем имен нарицательных и глаголов, взятых из английского, например Tumble (обрушение) или Power (сила).

Дэвид Плачек, основатель компании Lexicon Branding, которая консультирует стартапы по выбору названий и работала с такими проектами, как Impossible Foods, Turo и Lucid Motors, отмечает: новые тренды во многом отражают известные истории успеха.

«По нашему опыту, единственная тенденция в нейминге — это имитация», — говорит он. Новые стартапы стремятся, сознательно или нет, уловить магию существующего преобразующего рынок бренда.

Так какие тренды сейчас преобладают в нейминге стартапов? Исследование Crunchbase среди сотен компаний, недавно получивших инвестиции, демонстрирует несколько основных тенденций.

Идеи из словаря

Кому нужен исключительно уникальный бренд? Определенно не стартапам финансовых технологий, которые повторяют тех, кто выбирает короткие и выразительные слова для названий.

Например, среди стартапов, получивших стартовое финансирование в прошлом году, появились Context для отслеживания криптотранзакций, Power для выпуска кредитных карт, Wealth для управления имуществом и Fierce для инвестиций. Есть также Decimal для бизнес-учета или Composer для автоматизации инвестиционных стратегий — список можно продолжать.

Имитация может во многом помочь объяснить, что здесь происходит. Плачек уверен, что успех Stripe, Block (ранее Square) и Plaid в сфере финтеха, возможно, повлиял на то, что новые компании в этом секторе выбирают названия из простых слов.

Выскочки в других отраслях также отдают предпочтение общеупотребительным названиям. Примерами могут служить Aware, мобильное приложение для сбора медицинских данных, Roam, облачная платформа для разрозненных удаленных предприятий, и Earth, разработчик экологически чистой альтернативы захоронению и кремации.

Примечательно, что подавляющее большинство этих названий уже использовали другие компании, часто — другие недавно профинансированные стартапы.

Биотех как бренд

Раньше названия биотехнологических компаний напоминали рецептурные препараты.

Это выглядит так, судя по недавно опубликованным биотехнологиям, которые включают такие названия, как Cadrenal Therapeutics, Mineralys Therapeutics и Lipella Pharmaceuticals. Но тренд, кажется, меняется.

Если посмотреть на биотехнологические компании, недавно получившие начальное финансирование, то их названия или хотя бы их первая половина также легко могут использоваться для технологических стартапов. Примеры включают Replay, Nested Therapeutics, Surf Bio, Nest Genomics и Systematic Bio.

Здесь имитация также может сыграть свою роль, учитывая прорывной успех Moderna. Плачек считает, что это название могло бы подойти для самых разных секторов, помимо биотехнологий.

Забавные орфографические ошибки

Для некоторых стартапов опечатка помогает создать одновременно знакомое и уникальное наименование.

Такой подход используется уже некоторое время. Последний опрос показывает, что он остается довольно популярным, о чем свидетельствуют такие стартапы, как Gynger, Wispr, Rezonate, transferz и Qobra.

Еще один вариант — заменить буквы числом. Так обстоит дело, например, с Rumin8, разработчиком кормовой добавки, которая снижает выбросы метана у домашнего скота.

Карр видит в этом творческом подходе и плюсы, и минусы.

«Если первое знакомство произошло через визуал или печать, то орфографическая ошибка может привлечь внимание», — говорит он. Проблема в том, что всегда найдутся люди, которые просто услышат название и не будут знать, как найти эту компанию.

Случайное слово+AI

Учитывая, сколько денег инвесторы вкладывают в стартапы с искусственным интеллектом, вполне логично, что компании стремятся выглядеть таковыми.

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Таким образом, неудивительно, что многие новые стартапы продолжают добавлять AI (artificial intellect, искусственный интеллект) в названия.

Назовем лишь несколько примеров: поставщик решений для кибербезопасности Protect AI, разработчик технологической инфраструктуры Spice AI, приложение для поиска Rewind AI и биржа бизнес-кредитования Lama AI.

Опрошенные эксперты отнеслись к тренду неоднозначно.

«На мой взгляд, это очень недальновидная стратегия», — отмечает Карр. Он сравнивает это с пузырем доткомов, когда компании обычно добавляли .com в свои названия только для того, чтобы позже убрать суффикс.

По словам Карра, в случае с искусственным интеллектом одним из особых факторов риска является то, что технология не всегда воспринимается как сила добра. Таким образом, бренд, который позиционируется при помощи ИИ, рискует получить негативные коннотации.

Впрочем, Плачек более благосклонно относится к такому подходу. Он как бы дает сигнал, что делает стартап. И, если компания решит, что ей не нужен ИИ, она может сократить название.

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