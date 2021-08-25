Масштабное мышление: почему стартапы решаются строить гигафабрики

В Европе появилось уже несколько стартапов, которые намерены произвести революцию в промышленности: они строят фабрики экологичных стройматериалов и аккумуляторов для электромобилей. Зачем молодые бизнесмены делают ставку на огромные и невероятно дорогие строительные проекты? Это не только помощь региональной экономике и окружающей среде, но и шанс проявить себя.

В июле производитель автомобильных аккумуляторов Britishvolt, основанный в 2019 году, получил разрешение на строительство первой в Великобритании гигафабрики в графстве Нортумберленд. Здание площадью более 95 га займет место бывшей электростанции и, как ожидается, приведет к созданию 3 тыс. новых рабочих мест.

В том же месяце французский производитель аккумуляторов Verkor объявил, что привлек для завершения пилота своей гигафабрики €100 млн от инвесторов. Среди них были Renault, Capgemini и региональный правительственный орган.

Подобные проекты занимаются не только аккумуляторами, но и другими продуктами, необходимыми для устойчивого развития.

Например, в Швеции Volta Greentech собирается построить крупнейший в мире завод по производству водорослей, а H2 Green Steel, которая производит сталь без ископаемых источников топлива, недавно представила план «крупнейшего в мире завода по производству зеленого водорода» стоимостью €2,5 млрд.

Гигафабрики и моногорода

Многие из крупнейших проектов — это гигантские заводы аккумуляторов, известные как гигафабрики. Britishvolt — один из стартапов, которые их строят.

Italvolt создана в 2021 году сооснователем Britishvolt Ларсом Карлстромом. Этот стартап объявил о планах построить крупнейшую в Европе гигафабрику по производству аккумуляторов для электрокаров.

Для этого был выбран город Ивреа на северо-западе Италии. Когда-то это был моногород, в котором на пике развития проживало более 70 тысяч человек. Сейчас здесь осталось всего 24 тысяч жителей. После ввода фабрики в эксплуатацию планируется нанять 3,5 тыс. человек.

Строительство гигантского сооружения площадью 300 тыс. кв. м (56 футбольных полей) начнется следующим летом. Проект оценивается в €3,4 млрд.

«Это огромная возможность построить что-то в районах, которые десятилетиями находились в упадке, — говорит сооснователь Britishvolt Ларс Карлстром. — Мы можем полностью изменить эту среду».

Эти проекты следуют по стопам Northvolt, которая в настоящее время строит ряд масштабных объектов по всей Европе, в том числе в Германии, северной Швеции и Польше, и Tesla, которая собирается создать гигафабрику в Германии. Сам термин придумал Илон Маск, чтобы обозначать гигантские фабрики, производящие батареи.

Специфические задачи

Такие масштабные строительные проекты редко ведет бизнес, которому менее пяти лет, и лишь немногие из участвующих основателей имеют предыдущий опыт в этой области.

Прежде всего, подобные проекты требуют много времени на реализацию. Прежде чем начнутся работы, стартапам необходимо выяснить, что на самом деле будет происходить внутри их нового производственного центра.

В случае гигантской фабрики морских водорослей Volta Greentech сложность была именно в этом.

«Морские водоросли никогда раньше не производились в таких масштабах, — рассказывает основатель Volta Greentech Фредрик Окерман. — Но поскольку мы применяем их в качестве кормовой добавки для коров, уже невозможно выращивать их в океанах».

Теперь на пилотном предприятии предстоит выяснить, какие методы производства Volta Greentech сможет масштабировать: от влияния различных настроек света на урожай до технологии сбора морских водорослей. «Поскольку мы выращиваем растение, наш производственный процесс работает 24/7, что сильно отличается от других производственных предприятий», — добавляет Окерман.

Гигантские заводы нельзя строить где угодно: помимо необходимого количества земли, играют роль и другие факторы. В случае Volta Greentech нужен легкий доступ к морской воде, а площадка Britishvolt в Нортумберленде потенциально сможет получить доступ к гидроэлектроэнергии по линии Северного моря, которая соединяет энергосистемы Великобритании и Норвегии и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в конце этого года.

Фото в тексте: Groupe IDEC

Когда можно приступить к строительству, это нужно делать поэтапно. Verkor собирается построить завод мощностью 50 ГВт·ч в год (этого достаточно, чтобы обеспечить питанием 5,5 млрд светодиодных ламп). Соучредитель стартапа Бенуа Леменьян говорит, что в 2023 году, когда завод планируется ввести в эксплуатацию, его мощность будет больше 16 ГВт. Леменьян говорит, что стоимость первой фазы оценивается в €1,2 млрд.

Italvolt планирует наращивать экспертизу не в производстве батарей, а в строительстве модульных заводов для их выпуска. Идея заключается в том, что, как только компания разработает производственные линии, которые можно будет строить и масштабировать в любой точке мира, она сможет начать заключать контракты с самими производителями аккумуляторов.

Инновационный центр Verkor послужит пилотным проектом для будущей гигантской фабрики.

Крошечные стартапы и огромные ставки

Такие масштабные и дорогостоящие проекты сопряжены с невероятными рисками, и трудно спрогнозировать, что может пойти не так.

В прошлом году немецкий суд вынудил Tesla прекратить подготовительные работы для гигафабрики после того, как местные жители протестовали против воздействия проекта на окружающую среду. Открытие завода планировалось на июль, а сейчас перенесено на неопределенный срок.

Прежде чем выбрать площадку в Нортумберленде, Britishvolt планировала построить гигафабрику в Уэльсе. Объявление о переносе завода было воспринято как серьезный удар по этому району.

Карлстром, тем временем, в настоящее время финансирует Italvolt, и уже вложил в стартап €3,5 млн собственных денег. Он говорит, что намерен собрать €30 млн в этом году.

«Это огромный риск, как для моей собственной репутации, так и для моих собственных денег. Но это также огромная возможность, — говорит Карлстром. — Небольшой игрок может действовать намного быстрее, чем крупный конгломерат или международная компания».

«Капиталоемкость [такого проекта] огромна, и этим компаниям всегда нужно будет привлекать средства, — говорит Туве Ларссон, партнер венчурной компании Norrsken, которая поддержала Northvolt. — У них должны быть люди и питч, которые могут привлечь инвесторов».

Конкурс красоты

Так почему же стартапы объявляют о таких смелых проектах на такой ранней стадии, когда слишком многое может пойти не так?

Леменьян из Verkor говорит, что все это — своеобразный «конкурс красоты», в котором должны участвовать гигафабрики, чтобы привлечь к участию необходимые стороны — от инвесторов и клиентов до региональных правительств и местного населения.

«Это важная часть питча, — соглашается Ларссон. — Мы любим амбициозных основателей, а что может быть амбициознее этого».

Она говорит, что, учитывая масштабы декарбонизации, которая должна произойти, есть много места для еще большего количества гигафабрик. Например, предлагаемое предприятие Italvolt сможет поставлять 550 тыс. электромобилей, при том что на дорогах Европы 243 млн транспортных средств.

Britishvolt рассказывает, что пытается заручиться местной поддержкой для своей фабрики в Нортумберленде. Для этого разослала листовки 120 тыс. местных домохозяйств, чтобы предоставить подробную информацию о проектах, и провела встречи с местными общественными группами.

По словам британского CEO компании Питера Ролтона, Совет округа Нортумберленд отметил, что заявка на производство строительных работ была «одной из самых полных, которые они когда-либо видели».

«Было бы рискованно, если бы химия и технологии, которые мы разрабатываем, не были будущим следующей промышленной революции, [но] направление движения ясно, — говорит Ролтон. — Все очень просто: нет батарей — нет энергетического перехода».

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