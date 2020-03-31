Что происходит со стартапами во время экономического спада

Международный валютный фонд заявил , что в 2020 году ожидается не менее глубокая рецессия, чем в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Предприниматель Ричард Лью изучил статистику и выяснил, что будущее стартапов не так пессимистично, как может показаться на первый взгляд. Он выделил три черты, которые были характерны для венчурного бизнеса во время прошлого спада.

Число сделок со стартапами на посевной стадии не изменилось

Кажется логичным, что во время рецессии стартапам на ранних стадиях будет сложнее найти финансирование. Однако статистика показывает, что количество сделок с бизнес-ангелами и инвесторами, нацеленными на работу с начинающими компаниями, во время кризиса 2008-2009 годов оставалось стабильным и даже росло (см. темно-синюю линию на графике).

В чем причина? Дело в том, что бизнес-ангелы и инвесторы, нацеленные на работу с начинающими компаниями, по умолчанию готовы к риску. Если они считают, что рецессия не уничтожит стартап и в будущем он принесет им хороший доход, то у них нет никаких причин не вкладывать деньги. Кроме того, бизнес-ангелы обычно инвестируют в проекты, в которые они очень верят по каким-либо личным причинам.

Но суммы вложений ожидаемо уменьшаются. График выше тоже это демонстрирует.

Крупные венчурные фонды получили меньше денег

Такие венчурные фонды, как Andreessen Horowitz, Benchmark, Index Ventures и Sequoia Capital, проводят крупные сделки за счет средств отдельных инвесторов. Как правило, эти деньги собираются примерно каждые несколько лет, и в последние годы суммы достигли рекордных размеров. Однако в условиях экономического спада готовность состоятельных людей инвестировать уменьшается.

Из приведенного выше графика следует, что наиболее заметные падения произошли в 2001 году (крах фондового рынка из-за пузыря, связанного с доменом .com) и 2009 году (мировой финансовый кризис). В оба эти периода объем вложений заметно снизился.

Этот сценарий может повториться. Вот что он значит для стартапов:

придется отдавать более крупные доли;

объем финансирования в каждом раунде опустится ниже средней отметки;

оценки уменьшатся;

для получения денег бизнесу понадобится себя проявить (например, быть прибыльным с самого начала).

Стартапы на ранних стадиях выжили и добились успеха

В период рецессии у стартапов появляются не только проблемы, но и некоторые преимущества:

компании с хорошим финансированием получают шанс купить конкурентов;

расходы на аренду офисов и поездки уменьшаются;

представители некоторых видов бизнеса расширяют присутствие на рынке.

И самое интересное: некоторые стартапы, которые появились в период рецессии 2008-2009 годов, стали единорогами.

2008 год

Airbnb (частная, оценка на 2019 год — $38 млрд)

Pinterest (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $14 млрд)

Cloudera (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $2,5 млрд)

Beats (в мае 2014 года его купила Apple за $3 млрд)

Yammer (в июле 2012 года его купила Microsoft за $1,2 млрд)

2009 год

Uber (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $54,6 млрд)

Square (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $26,9 млрд)

Slack (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $12,5 млрд)

Nutanix (публичная, оценка на октябрь 2019 года — $4,9 млрд)

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