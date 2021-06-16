Техподдержка ульев: как российский AgroTech-стартап спасает урожаи

RB.RU побеседовал с Максимом Денисовым, основателем одного из таких проектов — BumbTech с его комплексом «Пчелиный дом», который позволяет дистанционно в онлайн-режиме контролировать опыление тепличных комбинатов, вертикальных ферм, открытых садов и пасек.

В России этот тренд только намечается — на рынке всего несколько стартапов, которые разрабатывают и коммерциализируют подобные решения.

Там же запущено «пчелиное» мобильное приложение с советами, как помочь насекомым выжить в городе. Анализом данных об условиях содержания пчел и их поведения начали заниматься около десяти лет назад.

За рубежом с вымиранием насекомых борются, выделяя миллионы долларов на поддержку пчеловодов и AgroTech-решений и запуская масштабные социальные акции. Например, в Германии на крышах устанавливают «отели» для диких пчел — свободные ульи, где насекомые могут передохнуть, а при желании и завести потомство.

Учитывая, что около 80% растительной пищи — от яблок до кофе — опыляется пчелами либо шмелями, масштабы проблемы колоссальны. С исчезновением опылителей пропадут практически все овощи и фрукты, закончится растительный корм для животных и не будет расти хлопок. А значит, начнется новый глобальный экономический кризис и с большой долей вероятности наступит голод.

Вымирание пчел в неестественных количествах началось после 1950-х, а к началу XXI века этот процесс ускорился. Так, по данным опроса Bee Informed Partnership, в США с апреля 2019 года по апрель 2020 год погибло 43,7% пчелосемей, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период за год до этого.

Папа-пасечник и грант «Сколково»

AgroTech-направление Максим выбрал не случайно — он помогал отцу, который много лет занимался разведением пчел.

Максим: В 2016 году я принял участие в Летней школа по IoT, организованной Intel и Высшей школы экономики. В рамках мероприятия необходимо было придумать решение, включающее в себя IoT-устройство с компьютерным зрением для решения конкретной задачи. Тогда мне и пришла идея автоматизировать удаленное наблюдение за пчелами на пасеке у отца.

Проект занял первое место, мы нашли первых эдвайзеров и продолжили работу над продуктом.

После участие в хакатоне стартап привлек к работе Альфира Маннапова, заведующего кафедрой аквакультуры и пчеловодства в Российском аграрном университете им. Тимирязева — он помог определиться с параметрами для контроля.

Сооснователем BumbTech стал Алексей Карпов — специалист по высоконагруженным системам, разработке алгоритмов машинного обучения, технического зрения и методов анализа данных.

Максим: В 2017 году один из моих знакомых, с которым играл в одной команде в любительский хоккей, связал нас с владельцами тепличного комбината «ЛипецкАгро», и мы договорились о первом пилоте. В 2018 наш проект стал резидентом «Сколково», а в 2019 я понял, что дело из хобби выросло в бизнес, и ушел из офиса.

До позапрошлого года в проект основатели вкладывали личные средства, а после получили два гранта: один выиграли в Фонде содействия инновациям в рамках программы «Старт-SUV 2019», а второй получили от Фонда «Сколково» в 2020 году. Общая сумма инвестиций в проект превысила несколько десятков миллионов рублей.

Максим с отцом

Разрушение семей и пчелиные клещи

Как не раз в беседе подчеркивал Максим, управление ульями — дело не из легких: пчелы и шмели очень чувствительны к любым изменениям, и их сложно контролировать.

Вот несколько главных рисков:

Заболевания, особенно варроатоз

Будущему пчеловодства серьезно угрожают клещи рода Varroa, распространившиеся по всему миру. Эти паразиты переносят смертельные для пчел вирусы и настолько популярны, что сегодня каждая пасека априори считается зараженными ими.

Роение (образование новых семей) и CCD (colony collapse disorder)

Неопытный пчеловод может упустить момент, когда пчелиная семья собирается разделиться, и потерять большую часть насекомых. Но роение — естественный шаг.

А вот в 2006 году в США был зафиксирован другой, уже аномальный, феномен — пчелы не просто делились на группы, а массово покидали ульи. Со временем явление стало встречаться и в других странах. Ученые назвали его «синдромом разрушения пчелиных колоний». Израильские апиологи даже посчитали, что причина CCD в усиливающейся эпидемии острого вирусного паралича пчел, которую разносят те самые клещи.

Использование пестицидов и гербицидов

Отдельные пестициды вроде неоникотиноидов (токсичность которых в 10 тыс. раз выше, чем у наиболее востребованных сельскохозяйственных ядов 60-х) уже давно запрещены в развитых странах, но все еще применяются в России. Их применение уничтожает пчел и оставляет следы на растениях. А гербициды, в свою очередь, убивают медоносные растения, в результате насекомые лишаются естественного корма.

Есть и другие негативные факторы — климатические изменения, генетическое однообразие, использование антибиотиков… Как правило, все сводится к тому, что насекомые или совсем не вылетают «на работу», или вылетают нерегулярно. А если в процессе опыления есть сбои, растут убытки агрохолдингов.

Умный дом для умных насекомых

Пчелы — высокоорганизованные, общественные насекомые, поэтому отслеживать их состояние нужно постоянно. BumbTech автоматизирует этот процесс и, по словам основателя, сокращает расходы, риск потери урожая и процент брака.

Максим: При должном уходе живучесть пчел на открытом грунте повышается до 15%, а урожайность — до 30%. Конечно, все зависит от конкретной культуры и метода выращивания: например, в современных теплицах с климат-контролем, в которых и так высокая оптимизация, наше решение может повысить урожайность только на 5%.

На практике «Пчелиный дом» работает так: в ульи устанавливают датчики влажности, освещенности, давления, температуры и других важных для жизнедеятельности пчел показателей. На леток — щель, через которую пчелы влетают и вылетают из улья, — направлена видеокамера, образы с которой распознаются с помощью компьютерного зрения.

Все данные автоматически передаются в облако для анализа, а пользователь может круглосуточно следить за происходящим — через приложение или сайт — и получать точные данные о микроклимате и активности пчелиной или шмелиной семьи. При отклонении от нормы пользователь получит оповещение.

Кроме того, благодаря предиктивной аналитике система может предсказать неблагоприятные периоды в жизни пчелиной семьи, определить изменения в поведении насекомых и предложить рекомендации по улучшению ситуации.

Максим: Автоматизацией мы решаем в том числе проблему нехватки специалистов — сейчас в пчеловодстве острый кадровый голод, людей не хватает.

Молодые люди с большим интересом идут учиться на программистов, нежели на агрономов, и средний возраст фермеров неуклонно растет с каждым годом по всему миру.

Поэтому, уверен, будущее сельского хозяйства за автоматизацией и использованием новых технологий, в том числе и ИИ. Вот, например, с нашим решением один специалист со смартфоном покрывает десяток точек сразу, и крупный агрохолдинг может контролировать опыление несколько тепличных комбинатов удаленно. Значит, расходы на опыление сокращаются, а отсутствие квалифицированных кадров компенсируется.

«Жужжать» проще за рубежом

Сейчас BumbTech проводит неоплачиваемые пилоты в тепличных комплексах Академии им. Тимирязева, «Рязанских овощей» и «ЛипецкАгро», ранее сотрудничал с «Фито» и «Агро-Инвест». В 2019-2020 годах BumbTech проходил тесты и за рубежом: оплачиваемые пилоты запущены в трех теплицах двух голландских компаний. Также основатели в процессе подписания первого полноценного договора, детали пока что не раскрывают.

Установка BumbTech в Академии им. Тимирязева

По словам предпринимателя, основная сложность масштабирования заключается, во-первых, в длинном цикле продаж DeepTech-продукта, а во-вторых, в закрытости российских пчеловодов и тепличных комбинатов от инноваций.

Максим: За рубежом вопросом опыления занимаются промышленные компании, а у нас большая часть рынка представлена пчеловодами-любителями, зачастую преклонного возраста. Продавать высокотехнологичный продукт им довольно сложно.

И потом, в России есть специфика: люди доверяют только тому, что уже попробовал их сосед или друг. И чаще выбирают продукт иностранного производства. Например, большинство современных тепличных комбинатов строится с использованием в основном технологий коллег из Нидерландов.

Парадоксально, но чтобы зайти на родной российский рынок, нам понадобилось сначала выйти за рубеж.

Этому помогла агропромышленная выставка «Золотая осень»-2018 — там познакомились с представителями нидерландской компании и с тех пор дружим. В целом индустрия очень компактная и находить нужных игроков несложно.

У Максима был опыт жизни за границей, в Финляндии. На вопрос редакции, почему все же бизнес было решено открывать в России, он ответил: «Я предпочел не растворяться в массе специалистов, которые остаются за границей, а вернуться обратно, на пока не занятый рынок и запустить проект в условиях меньшей конкуренции».

Конкуренция в нише пчеловодства действительно невелика. В России проблемам опылителей пока что посвящено несколько проектов.

Один из них — умный улей Shive, который работает без интернета. Его разработали студенты Новосибирского государственного технического университета для мониторинга состояния пасеки в реальном времени и в любом месте, даже в удалении от сотовых вышек.

Другой — творение ставропольского воспитанника местного инновационного центра «Умный улей». Он не только отслеживает изменения температуры и влажности в гнезде, но и управляет летком. Эту разработку планируют внедрить на всех местных фермах по разведению шмелей.

«Пчелиный дом» отличает то, что он может работать как внутри помещений (сити-фирмах, теплицах), так и снаружи (в полях, на пасеках). По словам Максима, аналогов нет ни в России, ни за рубежом.

Планы по обороту и новый виток

Максим: Уверен, AgroTech — это новая нефть. Сейчас производители борются за повышение урожайности хотя бы на один процент, а поскольку качество опыления играет наибольшую роль, мы можем обеспечить повышение на 5%, 15%, 25%!

Да, сфера плохо оцифрована — многие до сих пор подсчитывают шмелей в тепличных комбинатах вручную, а в Японии для этого даже есть отдельная специальность. С другой стороны, в России несколько лет назад была волна массового строительства теплиц, а сейчас как раз началась волна их оптимизации. И на этой волне мы и попытаемся занять долю рынка.

Пока BumbTech целится в сегмент опыления теплиц, но в перспективе полугода планирует начать выращивать ягоды в вертикальных фермах с учетом полученных знаний о шмелевом опылении. Проект уже пробовали запустить в прошлом году, но для этого требовались дополнительные инвестиции в несколько миллионов рублей, и тогда их привлечь не получилось.

Максим: Для развития дополнительного направления и укрепления текущих компании потребуются новые вложения. Мы планируем привлечь от $500 тыс. до $1 млн от инвесторов в Европе или Новом Свете, и к концу 2022 года выйти на оборот в несколько миллионов долларов.

Но это только планы — пока мы не прошли точку безубыточности и находимся на стадии накопления экспертизы, кастдева и проработки маркетинговой стратегии.

Мнения экспертов

Анна Слободенюк, инвестиционный менеджер TealTech Capital

Компании в сфере мониторинга за состоянием пчел и ульев начали активно развиваться сравнительно недавно — в 2018-2019 годах, и пока громких exit-сделок на данном рынке не было. Одна из причин, на мой взгляд — отсутствие прямого запроса от конечных потребителей, то есть пчеловодов, на инновации. Внедрением продуктов вроде «Пчелиного дома» сейчас занимаются в основном энтузиасты и исследователи. Думаю, для развития спроса потребуется минимум 3-4 года.

Альфир Маннапов, заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА имени Тимирязева

«Пчелиный дом» — уникальный по компоновке и реализации инструмент для контроля пчелиных и шмелиных семей. Мы тестировали эту платформу с обоими видами насекомых на защищенном грунте, в теплицах с огурцами и томатами — сравнивали с ручным опылением. В результате убедились, что с технологиями урожайность повышается в 6-7 раз — если при ручном опылении с одного квадратного метра мы получали 8-9 кг огурцов, то с «Пчелиным домом» цифра вырастает до 45-55 кг.

Помимо производительности, важно то, что на основе опылительной способности насекомых можно прогнозировать состояние семьи, вовремя принять меры, если что-то идет не так — и к тому же мониторить все показали удаленно, не отрываясь от других дел.

Олег Погожев, управляющий директор венчурного фонда Ai1.vc

AgroTech — наиболее «приземленное» направление развития инноваций, оно ближе остальных к реальным потребностям индустрии. Технологии уже сегодня позволяют решать массу задач: проводится аэрофотосъемка и прогнозирование потребностей полива и удобрения, работают беспилотные комбайны, появляется все больше систем программного автоматизированного контроля и в растениеводстве, и в животноводстве.

На мой взгляд, в этих условиях экономическая целесообразность и востребованность проекта BumbTech налицо. Пчеловодство — обособленная отрасль со своей спецификой и притом переживающая непростые времена. Поэтому внедрение сенсоров, камер и программных систем контроля в этой сфере правомерно востребовано и однозначно поможет развить отрасль и повысить рентабельность многочисленных пчеловодческих хозяйств — так что, я уверен, у BumbTech впереди много работы.

Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем / взяты с сайта Академии им. Тимирязева