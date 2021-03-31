Лечить играючи: помогут ли онлайн-тренажеры DocClub сократить количество врачебных ошибок

Врачебные ошибки приводят к более чем 70 тысячам случаев осложнений ежегодно только в России, а летальные случаи фиксируются при непрофессиональном использовании даже простых лекарств и медоборудования. Такой статистикой в феврале прошлого года поделился глава Минздрава Михаил Мурашко. Еще одной серьезной проблемой он назвал острую нехватку квалифицированных медработников.
Коронакризис усугубил ситуацию — экстремальная нагрузка на сферу здравоохранения привела к профессиональному выгоранию и дезадаптации множества специалистов.
В крупнейшем медицинском центре страны, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, даже провели соответствующее исследование: оценили состояние сотрудников, участвующих в оказании помощи больным COVID-19 на разных этапах пандемии.
У 35% был зафиксирован высокий уровень эмоционального истощения, у 29,3% — симптомы тревоги, умеренной и выраженной тяжести, целых 6,7% отметили наличие суицидальных мыслей. Такие симптомы не могут не отражаться на качестве работы.
В свете этих тенденций обучающие сервисы для врачей становятся новой важной нишей — особенно те, которые помогают получать практический опыт в спокойных условиях. DocClub не ставит под угрозу здоровье реальных пациентов — сервис представляет собой интерактивную платформу. На ней врачи могут потренироваться постановке диагнозов и ведению лечения в формате онлайн-игры, имитирующей клинические случаи из реальной медицинской практики.
RB.RU пообщался с основателем стартапа Михаилом Литвиненко, узнал, что подтолкнуло его к созданию собственного проекта и чем он поможет российским врачам и фармацевтам.
Михаил окончил МГУ им Ломоносова в России, MSc Dundee University в Великобритании и MSc IFP-School во Франции. Занимал руководящие позиции в интернет-магазинах «Техносила», «Азбука Связи», в нескольких рекламных агентствах. Карьеру прервали не самые приятные события.
Михаил Литвиненко: Примерно в 2015 году я начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем — случалось, что у меня отнимались ноги, был постоянный упадок сил, я никак не мог собраться. Конечно, не раз обращался к врачам, объездил половину СНГ в поисках хорошего специалиста, способного как минимум поставить верный диагноз. Со временем сам стал разбираться, увлекся чтением специальной литературы, сидел на тематических форумах и в чатах в Телеграме, познакомился с некоторыми медицинскими светилами.
В конце 2017 понял, что пора что-то менять и в собственной жизни, и в российской медицине. Совместил опыт маркетолога с новыми полученными знаниями, наложил это на явную нехватку профессиональных медицинских кадров — так родилась идея платформы профессионального развития для врачей.
И потом, по неофициальным данным, каждому третьему пациенту в нашей стране ставится неверный диагноз. Я подумал, если обеспечить врачей необходимыми инструментами для профессионального развития, ошибки можно будет существенно сократить.
Встал вопрос монетизации — для конечных пользователей, то есть врачей, проект задумывался как бесплатный. Тогда и пришло решение задействовать фармацевтические компании — на их долю приходится большинство открытий, клинических исследований, статистики в отрасли. При этом рекламное продвижение фармы в России сильно ограничено законом, и компании постоянно ищут новые форматы и точки соприкосновения с ЦА.
Чтобы наладить контакты с потенциальными партнерами, Михаил подготовил презентацию проекта, стал посещать отраслевые конференции, организовал несколько интервью с представителями фармацевтического бизнеса. Он ушел с работы и посвятил этому все свое время.
Михаил Литвиненко: Передо мной стояли очень серьезные задачи: во-первых, понять, как именно учить людей ставить верные диагнозы и назначать корректное лечение, во-вторых — как мотивировать врачей пользоваться продуктом, в-третьих — как выделиться на рынке и сделать проект коммерчески интересным.
Чтобы ответить на эти вопросы, почти весь 2018 год я занимался первоначальным кастдевом.
Поначалу фидбек фармацевтов на мою идею был негативным, но я постоянно прорабатывал отзывы, снова и снова пересматривал предложение.
Параллельно собирал команду авторов — практикующих медиков, способных помочь с написанием скрипта для симулятора. Первого автора нашел только после шести долгих интервью. Сложность была в том, что проекту были нужны не просто профессора с богатым опытом — я искал экспертов, готовых внятно изложить случаи из практики и каталогизировать кейсы так, чтобы они ложились в программу.
Все проверял на соответствие рекомендациям регуляторов. В результате из набранной информации четко выделились два формата: рутинные случаи вроде простуды или переломов и сложные, редкие заболевания.
Интерфейс сервиса
Ближе в концу 2018 года Михаил пришел к знакомым бизнес-ангелам за поддержкой. В результате проект взамен на долю в компании получил первые инвестиции от Дмитрия Лазарева, главы рекламной группы OTM, и Кирилла Шиденко, гендира агентства мобильного маркетинга Sociaro. Вместе с личными вложениями Михаила удалось привлечь около 12 млн руб.
В декабре того же года Михаил зарегистрировал юрлицо «Карта врача», стал CEO компании и начал набирать команду. Двое бывших коллег тоже подключились к проекту, выступив миноритарными акционерами.
После нескольких тестов и отзывов проект переименовали в DocClub.
Разбег
В 2019 году кастдев продолжился, но уже глубинный. Стартап общался с Минздравами, выбирал регионы присутствия, формировал экспертные комиссии врачей, налаживал техническую платформу. Хотя модель была уже готова, на полноценный запуск проекта понадобился почти целый год — из-за зарегулированности сферы.
После доработки предприниматель вернулся с предложением совместного пилота к тем же фармацевтическим компаниям, с которыми общался в 2018. В итоге одна из фирм согласилась — и DocClub запустил первый пилот в Ярославской области. Нужно было привлечь определенное количество врачей и протестировать возможные продуктовые гипотезы.
Михаил Литвиненко: Я понимал, что медработники находятся в очень плотном информационном потоке со всевозможных каналов связи — нам необходимо было придумать, как обратить на себя их внимание.
Для этого мы запустили программу лояльности. Заключили партнерское соглашение с VISA и банком «КУБ» группы компаний Газпромбанка. Выпустили банковскую карту врача c кэшбэком 10% на все покупки за активные тренировки на нашей платформе. Правда, вначале это вызывало больше вопросов, чем восторга. Пришлось объяснять, как работает программа лояльности и что карта — не обязательство, а лишь дополнительный стимул, мотивация участника продолжать занятия.
В итоге это сработало: за два месяца 107 из 150 врачей-неврологов региона стали пользоваться нашим тренажером. Ни один врач не ушел даже после окончания пилота.
Клиенты тоже остались довольны, и мы продолжили сотрудничество.
В период пилота у DocClub было две допэмиссии с акционерами, бизнес-ангелами. На этом этапе общие затраты стартапа превысили 10 млн руб.
Монетизация сервиса оформилась как онлайн-продвижение рецептурных брендов фармкомпаний. Сейчас в заказчиках DocClub три фармкомпании.
Михаил Литвиненко: По закону «О рекламе» коммуникация фармацевтов с врачами строго ограничена. Поэтому мы работаем не с прямой рекламой, а со сбором данных: отслеживаем действия посетителей платформы, измеряем узнаваемость брендов, интересуемся, какие препараты врачи считают эффективными.
Мы анализируем информацию и дозированно отдаем партнерам обезличенные данные: сколько врачей поставили диагноз и с какой попытки, какие анализы они назначили, какие действующие вещества предлагают использовать для лечения. Это не противоречит закону, и помогает компаниям выстраивать маркетинговые стратегии.
Дополнительно, когда система выносит вердикт работе врача, она предлагает оптимальные варианты лечения: указывает нужные упражнения и действующие вещества. Иногда в примерах фигурируют названия конкретных препаратов — например, если у пациента аллергия на какое-то вещество или возможны побочные эффекты. Тогда из всей палитры брендов мы рекомендуем наиболее подходящие.
Антикризис
Пандемия в целом положительно повлияла на MedTech, а EdTech подняла на новую высоту. В этом смысле проекту повезло — тем более что изначально бизнес-модель проекта находилась на стыке офлайна и онлайна, и полностью перейти в онлайн получилось без серьезных жертв.
Михаил Литвиненко: Поскольку из-за приостановки офлайн-работ снизились расходы на ФОТ и прочие статьи, к лету 2020 года проект даже прошел точку безубыточности. Правда, не могу считать это достижением — скорее, стоял вопрос выживания.
В целом, коронавирус дал нам время оглянуться, пересмотреть стратегию и аккумулировать ресурсы для нового скачка.
Во второй половине 2020 года проект стал резидентом «Сколково», а также вошел в топ-30 проектов трека Biomedtech Московского акселератора.
Результат
Сейчас проект функционирует в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле. Пока что он открыт для врачей узких специализаций: неврологов, отоларингологов и акушеров-гинекологов.
DocClub предлагает несколько форматов:
- Онлайн-тренажер для врачей. Симуляторы отличаются по специализациям врачей, посвящены различным нозологиям и имеют различный уровень сложности. Все кейсы сформированы на основе данных реальных пациентов и максимально приближены к привычному приему. Тренажер работает по игровому принципу и состоит из нескольких уровней: анамнез, анализы, предварительный диагноз, назначение лечения. Проходя их, врач набирает баллы. Система подсказками «ведет» пользователя, анализирует его решения, разбирает ошибки и дает подробную обратную связь.
Михаил Литвиненко: Это наш флагманский продукт: сейчас на платформе зарегистрировано 835 врачей. Основная масса аудитории весьма стабильна — примерно 70-80% пользователей постоянно активны. В среднем на привлечение одного врача мы тратим около 2 500 руб., но стоимость сильно варьируется от специализации.
Пока что у нас нет исследований по тому, как тренажер улучшает работу специалиста в реальной жизни. Но на платформе мы видим, что при прохождении повторяющихся по нозологиям кейсов врачи чаще ставят верные диагнозы с первого раза.
- Саммари, то есть выжимка из актуальных медицинских материалов, в том числе англоязычных. Плюс библиотека полезных материалов, где собрано все, что нужно для повседневной работы врача: актуальные нормативно-правовые документы, клинические рекомендации, шаблоны опросников и шкал и т.д.
Михаил Литвиненко: Контент на платформе обновляется ежемесячно, в первый календарный день месяца: за него отвечает отдельный сотрудник с медицинским образованием. Преимущество в том, что большинство специалистов изучают большой скоуп важных медицинских материалов, тратя в месяц в среднем от 30 до 60 минут.
- Целевые встречи с медицинскими представителями и консультации по сложным пациентам с коллегами из других городов.
Михаил Литвиненко: Мы предлагаем разбор сложных клинических случаев в формате онлайн-консилиума из 5-10 врачей. Так участник сможет получить альтернативные мнения по диагностике и лечению проблемного пациента.
- Медграфика. Врачи-участники проекта могут получить бесплатную инфографику на медицинскую тему, визуализацию ключевой информации по диагностике и лечению различных нозологий в виде схем, таблиц, алгоритмов.
На сегодня в команде стартапа 15 человек, из них 40% занимаются дистрибуцией банковских карт и подключением врачей к платформе: такие амбассадоры есть в каждом городе, где представлен проект. Треть штата — айтишники: есть CTO, несколько разработчиков, аналитик данных. Остальные сотрудники отвечают за маркетинг, техподдержку, бухгалтерию. Есть специальный медицинский советник, который отвечает за профессиональный контент на сайте.
Интерфейс сервиса
Михаил Литвиненко: Наша корпоративная культура проста — чтобы каждый человек команде был максимально заинтересован в собственном развитии, я стараюсь действовать не с позиции контроля, а с позиции коучинга. На данном этапе хорошо получается, каждый работник ответственно подходит к делу.
Планы
В феврале 2021 года фонд Winter Capital, крупнейшим участником которого выступает бизнесмен Владимир Потанин, закрыл сид-раунд инвестиций, выкупив 20% доли компании. Детали сделки стороны не раскрывают, но эксперты оценили стартап с такой специализацией на посевном раунде примерно в $3 млн. Таким образом, сумма инвестиций Winter Capital в DocClub предположительно может составлять около $600 тыс.
Это позволит стартапу масштабироваться, выйти на новые регионы и специализации.
Михаил Литвиненко: Сейчас, когда мы стали активно расти, мы снова отдалились от точки безубыточности. Тем не менее, мы ожидаем, что выручка за 2021 год составит от 30 до 50 млн руб.
Через год объявим новый раунд инвестиций. Будем активно участвовать в отраслевых ивентах: конференциях и конгрессах, внутренних медицинских съездах.
Планы на будущее довольно амбициозные: к концу этого года или даже раньше подключим к нашей платформе 4,5 тыс. участников, а к 2024 году — 100 тыс. врачей из областей неврологии, кардиологии, онкологии, гастроэнтерологии во всех городах миллионниках. И, поскольку прямых конкурентов в СНГ у нас нет, намерены запартнериться со всеми значимыми фармацевтическими производителями.
Еще мы в процессе получения образовательной лицензии.
Также фаундер DocClub рассказал о нескольких новых направлениях, над которыми трудится проект:
- Цифровой портрет врача.
Михаил Литвиненко: Система генерирует огромный объем интересной информации. Даже однократное использование тренажера дает понять, как врач принимает решение при том или ином диагнозе, какие анализы выписывает, сомневается ли и т.д. Мы можем видеть, кто из участников просто «прокликивает» тренажер, а кто работает вдумчиво.
Мы хотим качественно улучшить работу врачей, научить их «видеть» проблемы пациента с первых симптомов — и сделаем это как раз благодаря собранным данным. Мы можем сигнализировать о профессиональном выгорании, помогать с персональной траекторией развития, выделять слабые и сильные места… Применение практически неограниченно.
- Новые элементы геймификации.
Михаил Литвиненко: Медработники довольно долго считались консервативной аудиторией, но пандемия показала, что это не так, что нужны новые, цифровые форматы. Поэтому нашей ближайшей креативной задачей станет геймификация контента и вовлечение пользователей.
- Помощь пациентам со сложными диагнозами.
Михаил Литвиненко: Мы сталкиваемся с редкими случаями заболеваний — многие специалисты отказываются работать с такими людьми. Я сам был на их месте и поэтому стараюсь помогать: недавно одной сложной пациентке мы нашли подходящего врача и оплатили лечение. Думаю, сделаем это регулярной практикой и добавим такие кейсы в тренажер.
Мнения экспертов
Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель A.Partners
В сегменте HealthTech практически отсутствуют активные стратегические инвесторы, могу припомнить разве что покупку DocDoc Сбербанком. Зато активно развиваются специализированные медицинские порталы вроде «Врачи РФ» или «Доктор на работе» — например, последние монетизируют отношения с докторами, и в рамках этой бизнес-модели DocClub потенциально придется с ними конкурировать.
Пока я бы сказал, что 4,5 тыс. врачей к концу года — слишком скромно. Но, наверное, у компании есть амбициозные планы, и основатель обладает долгосрочным видением успешного развития компании. Winter Capital точно не будет инвестировать без серьезных аргументов, поэтому, возможно, онлайн-тренажер будет только частью проекта, и опытная команда Winter Capital делает ставку на нечто большее.
Олег Погожев, управляющий директор венчурного фонда Ai1.vc
Геймификация образования и онлайн-тренажеры — мощный тренд последних лет. Мы уже видели немало стартапов, которые решали задачи по обучению узких специалистов при выходе на работу при помощи чат-ботов — вроде таких экзотических проектов как Furhat Robotics, где персонал обучает роботизированная голова. Экономический эффект подобных проектов очевиден — рутинные процессы по обучению берут на себя автоматизированные сервисы, а значит, нет необходимости содержать обучающий персонал.
В случае с DOCCLUB аналогичный подход применен к обучению и повышению квалификации медперсонала. Это отличный бизнес-проект с очевидными перспективами. Одним из важнейших плюсов является то, что в случае со знаниями в сфере медицины крайне важна точность данных и, в отличие
от человека, программа не забудет и не перепутает какие-то важные знания.
Ниша онлайн-помощников обучения персонала быстро заполняется, самыми успешными станут те компании, которые помимо простого заведения базы знаний в алгоритмическую подачу будут применять нейросеть и машинное обучение — такие проекты как раз в фокусе внимания нашего фонда AI1 Ventures.
Галина Тяпкина, врач-невролог высшей категории, Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн
О проекте я узнала осенью 2019 года, от их медпредставителя, который пришел к нам в госпиталь. Помню, сначала подумала, что ничего стоящего тут нет — мы с коллегами привыкли работать вживую, и к онлайн-формату изначально было недоверие.
Тем не менее, представитель все доступно объяснил и убедил меня опробовать тренажер — я неохотно начала, но потом мне стало интересно. Я даже начала ждать новых заданий.
Теперь могу сказать, что на платформе очень удобно подается полезная информация, есть подробные клинические разборы. Все раскладывается буквально по полочкам: какие стадии имеет заболевание, как оно протекает, что в лечении назначено правильно и почему и много другого. Думаю, этот проект может оказать реальную помощь российским врачам.
Все фото: предоставлены компанией
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