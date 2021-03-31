Лечить играючи: помогут ли онлайн-тренажеры DocClub сократить количество врачебных ошибок

Михаил Литвиненко: Передо мной стояли очень серьезные задачи: во-первых, понять, как именно учить людей ставить верные диагнозы и назначать корректное лечение, во-вторых — как мотивировать врачей пользоваться продуктом, в-третьих — как выделиться на рынке и сделать проект коммерчески интересным.

Чтобы ответить на эти вопросы, почти весь 2018 год я занимался первоначальным кастдевом.

Поначалу фидбек фармацевтов на мою идею был негативным, но я постоянно прорабатывал отзывы, снова и снова пересматривал предложение.

Параллельно собирал команду авторов — практикующих медиков, способных помочь с написанием скрипта для симулятора. Первого автора нашел только после шести долгих интервью. Сложность была в том, что проекту были нужны не просто профессора с богатым опытом — я искал экспертов, готовых внятно изложить случаи из практики и каталогизировать кейсы так, чтобы они ложились в программу.

Все проверял на соответствие рекомендациям регуляторов. В результате из набранной информации четко выделились два формата: рутинные случаи вроде простуды или переломов и сложные, редкие заболевания.

Интерфейс сервиса

Ближе в концу 2018 года Михаил пришел к знакомым бизнес-ангелам за поддержкой. В результате проект взамен на долю в компании получил первые инвестиции от Дмитрия Лазарева, главы рекламной группы OTM, и Кирилла Шиденко, гендира агентства мобильного маркетинга Sociaro. Вместе с личными вложениями Михаила удалось привлечь около 12 млн руб.

В декабре того же года Михаил зарегистрировал юрлицо «Карта врача», стал CEO компании и начал набирать команду. Двое бывших коллег тоже подключились к проекту, выступив миноритарными акционерами.

После нескольких тестов и отзывов проект переименовали в DocClub.

В 2019 году кастдев продолжился, но уже глубинный. Стартап общался с Минздравами, выбирал регионы присутствия, формировал экспертные комиссии врачей, налаживал техническую платформу. Хотя модель была уже готова, на полноценный запуск проекта понадобился почти целый год — из-за зарегулированности сферы.

После доработки предприниматель вернулся с предложением совместного пилота к тем же фармацевтическим компаниям, с которыми общался в 2018. В итоге одна из фирм согласилась — и DocClub запустил первый пилот в Ярославской области. Нужно было привлечь определенное количество врачей и протестировать возможные продуктовые гипотезы.

Михаил Литвиненко: Я понимал, что медработники находятся в очень плотном информационном потоке со всевозможных каналов связи — нам необходимо было придумать, как обратить на себя их внимание.

Для этого мы запустили программу лояльности. Заключили партнерское соглашение с VISA и банком «КУБ» группы компаний Газпромбанка. Выпустили банковскую карту врача c кэшбэком 10% на все покупки за активные тренировки на нашей платформе. Правда, вначале это вызывало больше вопросов, чем восторга. Пришлось объяснять, как работает программа лояльности и что карта — не обязательство, а лишь дополнительный стимул, мотивация участника продолжать занятия.

В итоге это сработало: за два месяца 107 из 150 врачей-неврологов региона стали пользоваться нашим тренажером. Ни один врач не ушел даже после окончания пилота.

Клиенты тоже остались довольны, и мы продолжили сотрудничество.

В период пилота у DocClub было две допэмиссии с акционерами, бизнес-ангелами. На этом этапе общие затраты стартапа превысили 10 млн руб.

Монетизация сервиса оформилась как онлайн-продвижение рецептурных брендов фармкомпаний. Сейчас в заказчиках DocClub три фармкомпании.

Михаил Литвиненко: По закону «О рекламе» коммуникация фармацевтов с врачами строго ограничена. Поэтому мы работаем не с прямой рекламой, а со сбором данных: отслеживаем действия посетителей платформы, измеряем узнаваемость брендов, интересуемся, какие препараты врачи считают эффективными.

Мы анализируем информацию и дозированно отдаем партнерам обезличенные данные: сколько врачей поставили диагноз и с какой попытки, какие анализы они назначили, какие действующие вещества предлагают использовать для лечения. Это не противоречит закону, и помогает компаниям выстраивать маркетинговые стратегии.

Дополнительно, когда система выносит вердикт работе врача, она предлагает оптимальные варианты лечения: указывает нужные упражнения и действующие вещества. Иногда в примерах фигурируют названия конкретных препаратов — например, если у пациента аллергия на какое-то вещество или возможны побочные эффекты. Тогда из всей палитры брендов мы рекомендуем наиболее подходящие.

Антикризис

Пандемия в целом положительно повлияла на MedTech, а EdTech подняла на новую высоту. В этом смысле проекту повезло — тем более что изначально бизнес-модель проекта находилась на стыке офлайна и онлайна, и полностью перейти в онлайн получилось без серьезных жертв.

Михаил Литвиненко: Поскольку из-за приостановки офлайн-работ снизились расходы на ФОТ и прочие статьи, к лету 2020 года проект даже прошел точку безубыточности. Правда, не могу считать это достижением — скорее, стоял вопрос выживания.

В целом, коронавирус дал нам время оглянуться, пересмотреть стратегию и аккумулировать ресурсы для нового скачка.

Во второй половине 2020 года проект стал резидентом «Сколково», а также вошел в топ-30 проектов трека Biomedtech Московского акселератора.

Результат

Сейчас проект функционирует в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле. Пока что он открыт для врачей узких специализаций: неврологов, отоларингологов и акушеров-гинекологов.

DocClub предлагает несколько форматов:

Онлайн-тренажер для врачей. Симуляторы отличаются по специализациям врачей, посвящены различным нозологиям и имеют различный уровень сложности. Все кейсы сформированы на основе данных реальных пациентов и максимально приближены к привычному приему. Тренажер работает по игровому принципу и состоит из нескольких уровней: анамнез, анализы, предварительный диагноз, назначение лечения. Проходя их, врач набирает баллы. Система подсказками «ведет» пользователя, анализирует его решения, разбирает ошибки и дает подробную обратную связь.