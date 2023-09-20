«Это только начало»: актер Стивен Фрай заявил, что ИИ украл его голос

Британский актер и телеведущий Стивен Фрай выразил опасения по поводу того, как ИИ повлияет на индустрию развлечений. На фестивале CogX в Лондоне он рассказал, как с удивлением обнаружил, что его голос звучит в документальном фильме. По словам актера, это сделано с помощью искусственного интеллекта без его согласия.

«Я не сказал ни одного их этих слов — это была машина», — сказал Фрай и включил отрывок из документального фильма, в котором звучит его голос.

Фрай объяснил, что ИИ, скорее всего, обучали на семи аудиокнигах о Гарри Поттере, которые он озвучил. И хотя в этом случае технология использовалась в безобидных целях, актер предупредил, что она позволяет создавать гораздо худшие типы контента.

«Она может заставить меня прочитать что угодно, от призыва к штурму парламента до жесткого порно, и все это без моего ведома и согласия, — продолжил Фрай. — И то, что вы сейчас услышали, было сделано без моего ведома».

Генераторы аудио действительно могут создать кое-что и похуже. Например, в январе бета-версия ИИ для преобразования текста в голос от ElevenLabs попала на 4Chan, и пользователи сайта сразу начали генерировать ненавистнические высказывания с голосами знаменитостей.

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Фрай считает, что это только начало. По его словам, об ИИ следует думать как о первом автомобиле: «Он впечатляет, но не является законченным продуктом».

«Технологии — это не существительное, а глагол, они постоянно движутся, — продолжил Фрай. — То, что у нас есть сейчас, — это не то, что будет».

Актер также упомянул визуальные дипфейки и отметил, что в скором времени даже длинные ролики будут выглядеть правдоподобно.

«В одном мы все можем согласиться, — добавил он. — Мы живем в чертовски странное время».

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