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Истории

Мобильная игра STEPN: как зарабатывать на ходьбе и беге

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

STEPN — приложение на базе блокчейна Solana, которое дает возможность зарабатывать во время ходьбы и бега. Его цель — мотивировать людей на здоровый образ жизни и познакомить их с миром криптовалют. Но получать бесплатные токены не так-то просто: потребуется разобраться в достаточно сложном механизме игры.

Рассказываем, как работает STEPN, какие монеты в ней можно зарабатывать и чем рискует пользователь, вкладываясь в NFT-кроссовки.

Мобильная игра STEPN: как зарабатывать на ходьбе и беге

Содержание:

Что такое STEPN

STEPN — первая мобильная игра на базе NFT и концепции Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать), созданная на блокчейне Solana. Она позволяет пользователям получать токены за физическую активность в NFT-кроссовках: ходьбу и бег.

STEPN

Цель игры — мотивировать миллионы людей вести более здоровый образ жизни и привлечь более широкую аудиторию в сферу Web3 и криптовалют.

Создатели

STEPN разработана австралийской финтех-компанией Find Satoshi Lab. Ее создатели — Джерри Хван (Jerry Huang) и Ян Ронг (Yawn Rong).

Награды

В 2021 году STEPN стала первой мобильной игрой, выигравшей хакатон Solana Ignition Hackathon Gaming Track. Судьи оценили ее игровой дизайн, встроенный маркетплейс, простоту интерфейса и кошелек, а также стремление привлечь пользователей, не увекающихся криптовалютами.

Инвестиции

Приложение получило $5 млн посевного финансирования, которые будут направлены на поддержку его миссии. Среди ведущих инвесторов — Solana Capital, DeFi Alliance, MorningStar Ventures и Sequoia Capital.

Как заработать в STEPN

Для начала нужно скачать приложение STEPN и зарегистрироваться в нем через email-адрес, а затем получить код активации. Коды выдаются один раз в день, их можно найти в каналах Discord и Telegram, посвященных игре.

Чтобы зарабатывать токены, потребуется купить NFT-кроссовки. Для этого к приложению нужно подключить криптокошелек и внести в него SOL — нативный токен блокчейна Solana. Тем не менее начать бегать можно и без вложений: новые пользователи получают бесплатный пробный доступ к приложению и всем его функциям.

Возможность получать токены ограничена запасом Энергии (Energy) NFT-кроссовок, которая восполняется в течение суток. 1 блок Энергии позволяет «двигаться и зарабатывать» в течение пяти минут.

Запас Энергии и размер заработка зависят от характеристик NFT-кроссовок, в том числе класса (Walker, Jogger, Runner и Trainer), упругости (Resilience), отдачи (Efficiency) и удобства (Comfort).

В экосистеме STEPN доступны два вида токенов.

  • Green Satoshi Token (GST) — служебный токен игры с неограниченным запасом.
  • Green Metaverse Token (GMT) — токен управления, запас которого ограничен 6 млрд.

Внутриигровой маркетплейс STEPN позволяет продавать, покупать и сдавать в аренду NFT-кроссовки, драгоценные камни (Gems) и жетоны (Badges). Маркетплейс оснащен простым инструментом для фильтрации и сортировки результатов.

Когда кроссовки готовы к использованию (то есть запас Энергии восполнен), можно начать ходить/бегать и получать вознаграждения в виде служебных токенов GST — они выделяются из 30% запасов, отведенных под эту цель. Заработанные монеты можно обналичить или использовать внутри игры.

Токены

Как упоминалось выше, в экосистеме STEPN используются два вида токенов — GST и SMT.

Green Satoshi Token (GST)

Токен GST можно зарабатывать различными способами, в том числе во время прогулок и бега, а также участия в мероприятии Token Generation Event (TGE) — официальном выпуске индивидуальных токенов на базе блокчейна от DApp-разработчиков.

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С помощью GST кроссовки можно чинить и повышать до следующего уровня, а также выпускать новые. Монеты можно обменять и на стейблкоин USDC, привязанный к доллару США.

Green Metaverse Token (GMT)

Токен управления GMT позволяет менять названия кроссовок и подниматься на более высокий уровень. Помимо этого, с их помощью можно распространять игровой премиум-контент, а также участвовать в активностях высокого уровня.

Благодаря ажиотажу вокруг проектов Move-to-Earn, стоимость GMT выросла на 34000% всего за 41 день — с $0,01 (9 марта 2022 года) до $3,45 (19 апреля 2022 года).

Обмен GMT на USDC доступен только для кроссовок, достигших 30-го уровня. Для GMT также действует Rule of Three Requirements: чтобы начать зарабатывать эти токены, нужно иметь не менее трех Энергий.

Игровые режимы

В STEPN доступны три вида геймплея: одиночный бег (Solo), марафон (Marathon) и фоновая активность (Background).

Одиночный бег (Solo)

В этом режиме можно зарабатывать токены GST, двигаясь в NFT-кроссовках. Прежде чем приступать к бегу/ходьбе, следует удостовериться в наличии Энергии, иначе получать токены не получится. Кроме того, важно проверить качество GPS-сигнала — заработать, двигаясь со слабым сигналом, также не удастся.

В STEPN GPS-сигналы разделяются на три категории:

  • белый — отсутствие сигнала;
  • красный — слабый сигнал;
  • зеленый — сильный сигнал.

С 0-го по 29-й уровень можно получать лишь токены GST, а, начиная с 30-го, становятся доступны оба вида — GST и GMT. Пользователи могут свободно переключаться между двумя режимами заработка.

Марафон (Marathon)

В STEPN проводятся еженедельные и ежемесячные марафоны. Чтобы в них поучаствовать, нужно зарегистрироваться не менее чем за сутки до начала.

Дистанция еженедельных марафонов составляет 2,5, 5 и 7,5 км, а ежемесячных — 5, 10 и 15 км. Оба вида позволяют участвовать лишь в одном марафоне одновременно. Кроме того, во время забега не доступна функция починки кроссовок.

Фоновая активность (Background)

При наличии хотя бы одной пары кроссовок можно получать токены GST офлайн. В фоновом режиме, когда приложение STEPN выключено, учитываются данные счетчика шагов на мобильном устройстве. Эта активность не влияет на показатели кроссовок.

Риски STEPN

Прежде чем инвестировать в какой-либо проект, важно изучить не только его потенциальные преимущества, но и риски. 

STEPN — достаточно молодая игра. Стоимость токенов GMT может быть крайне непредсказуема. И с ростом популярности концепции Move-to-Earn на этом рынке, вероятно, вырастет конкуренция.

Кроме того, STEPN обладает низкой рыночной капитализацией, особенно в сравнении с популярными криптовалютами. К примеру, у биткоина она составляет около $700 млрд, у эфириума — $330 млрд, а у GMT — лишь около $1,5 млрд.

Многие пользователи также жалуются на запутанный механизм игры. Некоторым не удается получить код активации, необходимый для того, чтобы войти в приложение. А другие утверждают, что оно неправильно считывает GPS-сигнал.

Чтобы купить NFT-кроссовки, потребуется потратить не менее 10 SOL (примерно $650), а самые дорогие обойдутся в 10 тысяч SOL. Чем дороже кроссовки, тем выше шанс заработать больше. Кроссовок среднего уровня может приносить до $20 в день, а премиум — даже сотни долларов.

Тем не менее на данный момент окупаемость инвестиций зависит лишь от того, как часто пользователь будет ходить и бегать.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Cointelegraph.com, Stepn.com, Fool.com.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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