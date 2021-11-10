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Истории

В США разработан сельскохозяйственный робот, который будет опылять растения на закрытых фермах

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В поле помидорные кусты опыляются с помощью ветра и пчел. Однако в теплицах и на закрытых вертикальных фермах эти способы недоступны. На помощь растениям спешит шестирукий робот по имени StickBug — скоро он начнет опылять растения в нескольких теплицах в штате Западная Вирджиния.

В США разработан сельскохозяйственный робот, который будет опылять растения на закрытых фермах

StickBug разработан исследователями из Университета Западной Вирджинии при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства США. С помощью алгоритмов компьютерного зрения робот будет составлять карту помещения и определять, где находятся цветки на растениях и какие из них нужно опылять.

«Мы рассчитываем, что он будет действовать скоординировано, используя несколько рук, — рассказывает Юй Гу, профессор инженерии Университета Западной Вирджинии и руководитель проекта. — Допустим, цветок находится за веткой. Он может отодвинуть ее одной рукой, а другой опылить цветок».

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Это непростая задача для робота, но именно этого хотели достичь исследователи, которые работали над ним в течение четырех лет. Проект получил $750 тысяч финансирования через государственную программу National Robotics Initiative. По словам Гу, разработка поспособствует развитию робототехники и сельского хозяйства.

Концепция StickBug основана на предыдущей работе Гу — роботе BrambleBee, который опылял ежевику и малину. Он был разработан с целью доказать, что машины способны справляться с высокоточным опылением, то есть охватывать каждый цветок в отдельности.

Концепция фермы с роботом StickBug

Фото в тексте: Университет Западной Вирджинии

StickBug также поможет ускорить процесс опыления, чтобы удовлетворять производственным потребностям. У BrambleBee была всего одна рука, а у StickBug — целых шесть, а значит, он сможет справляться с большим количеством цветков одновременно.

Кроме того, StickBug подойдет для фермеров, не имеющих специализированных знаний о роботах. Гу и его команда хотят разработать недорогую машину, которую с легкостью можно включить в процесс выращивания.

Тогда как BrambleBee был предназначен только для растений ежевики, новый проект поможет изучить, насколько хорошо роботы способны опылять томаты — круглогодичную культуру, играющую важную роль в экономике.

Робот поможет исправить несколько проблем, с которыми сталкиваются фермеры.

  • Численность пчел сокращается. Причина — в синдроме разрушения пчелиных семей, вредных пестицидах и изменении климата.
  • Не каждая сельскохозяйственная среда подходит для пчел. Например, камеры для выращивания растений и закрытые вертикальные фермы.

Гу считает, что роботы и насекомые-опылители будут играть одинаково важные роли в сельском хозяйстве будущего, а их использование зависит от условий выращивания и времени года.

«Мы не стремимся отобрать рабочие места у пчел и хотим, чтобы они были счастливы, — утверждает он. — Но в этой сфере также есть место для технических инноваций. Они могут сосуществовать и принести пользу обществу».

Источник.

Фото на обложке: Valentin Valkov / Shutterstock

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