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Истории

Стильный питч-дек: 50 шаблонов, чтобы произвести впечатление

Истории
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Сервис создания презентаций Pitch опубликовал на своем сайте 50 бесплатных шаблонов, которые могут пригодиться стартапу. 

Стильный питч-дек: 50 шаблонов, чтобы произвести впечатление

Каждый шаблон призван решить определенную задачу: презентовать проект инвесторам, запустить новый продукт, сформулировать маркетинговую стратегию и другие.

 

Шаблоны презентаций

Примеры шаблонов

 

Чтобы приступить к работе с шаблоном, необходимо пройти регистрацию на сайте. Пользователям доступны платная и бесплатная версии, в последней на слайдах остается небольшой водяной знак Pitch.

Готовую презентацию можно выгрузить в формате PDF.

Читайте по теме: Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили

 Обложка: Unsplash

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