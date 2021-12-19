Стильный питч-дек: 50 шаблонов, чтобы произвести впечатление

Сервис создания презентаций Pitch опубликовал на своем сайте 50 бесплатных шаблонов, которые могут пригодиться стартапу.
Каждый шаблон призван решить определенную задачу: презентовать проект инвесторам, запустить новый продукт, сформулировать маркетинговую стратегию и другие.
Примеры шаблонов
Чтобы приступить к работе с шаблоном, необходимо пройти регистрацию на сайте. Пользователям доступны платная и бесплатная версии, в последней на слайдах остается небольшой водяной знак Pitch.
Готовую презентацию можно выгрузить в формате PDF.
Читайте по теме: Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили
Обложка: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили
- 2 Ссылка дня: 200+ проектов на базе технологии no-code
- 3 Запуск стартапа с помощью внутреннего финансирования: как возникла эта тенденция и что с ней не так
- 4 Профессия «корпоративный психолог»
- 5 Что нужно для выхода на рынок, если у продукта нет аналогов?
ВОЗМОЖНОСТИ
20 декабря 2021
22 декабря 2021
24 декабря 2021