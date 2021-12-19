Стильный питч-дек: 50 шаблонов, чтобы произвести впечатление

Сервис создания презентаций Pitch опубликовал на своем сайте 50 бесплатных шаблонов , которые могут пригодиться стартапу.

Каждый шаблон призван решить определенную задачу: презентовать проект инвесторам, запустить новый продукт, сформулировать маркетинговую стратегию и другие.

Примеры шаблонов

Чтобы приступить к работе с шаблоном, необходимо пройти регистрацию на сайте. Пользователям доступны платная и бесплатная версии, в последней на слайдах остается небольшой водяной знак Pitch.

Готовую презентацию можно выгрузить в формате PDF.

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