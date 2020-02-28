Продавцы используют образы блогеров без разрешения — наказания за это фактически нет

Впервые фотографию блогера из Нидерландов по имени Люси Кайселика без спроса взял салон красоты в маленьком американском городе. Позже такое повторялась не раз и не только с этой девушкой — подобные жалобы есть и у других блогеров.

В основном Кайселика снимает видео об исторических прическах, но однажды она записала ролик об уходе за бровями — именно из него взял скриншот тот салон красоты. Он увеличил изображение до размера плаката и использовал его для рекламы своих услуг. Кайселика узнала об этом только потому, что плакат увидели ее поклонники. Они спросили, сотрудничает ли девушка с этим салоном и знает ли, что он использует ее портрет. Кайселика отправила салону электронное письмо с претензией, но не получила ответ. «Эта реклама все еще может висеть там», — говорит она.

За прошедшие с тех пор шесть лет Кайселика много раз видела, как ее образ использовался для продажи чужих товаров. Она была лицом средств для укладки и укрепления волос, а также таблеток для красоты. «Эти продукты всегда сомнительны», — отмечает девушка. Совсем недавно это были накладные челки, которые на Amazon выставил продавец из Китая. Кайселика решила рассказать о проблеме и сняла ролик под названием «Я заказала свою челку на Amazon».

Кайселика не одинока в этой ситуации. Instagram-блогеры часто жалуются на то, что китайские компании используют их фотографии (часто с обрезанными головами), чтобы продавать дешевые подделки. Бьюти-блогеры постоянно сталкиваются с рекламой, на которой изображены их глаза, ногти и даже лица целиком. В экономике, основанной на доверии аудитории, эти посторонние продукты могут стать настоящим ударом по бизнесу блогеров. Чаще всего они совершенно не представляют, что делать в такой ситуации.

Несогласованное использование образа неприятно, но иногда оно может принести и выгоду. Так случилось с YouTube-блогером Бернадетт Баннер, которая снимает видео об исторических костюмах. Однажды утром все ее почтовые ящики и соцсети оказались переполнены сообщениями о том, что производитель дешевой одежды продает платье из ее коллекции за $40,98. Это платье XV века Баннер увидела на картине и шила вручную, на весь процесс ушло 250 часов. В рекламе использовался скриншот из видео Баннер (без головы). «В тот момент я только проснулась и не могла мыслить ясно. Я никогда не была в такой ярости. Но я подумала: ″А что, если я куплю это платье? Из этого получится отличный ролик″. Не вставая с кровати, я сделала заказ», — вспоминает девушка. Видео стало вирусным. Оно собрало 3,5 млн просмотров, удвоило число подписчиков Баннер и сделало ее заработок пятизначным.

Но это скорее исключение — обычно блогеров беспокоят кражи их материалов. Например, у мастера по маникюру Simply Nailogical с 7,5 млн подписчиков на YouTube так часто брали изображения без спроса, что она стала ставить водяные знаки на все видео. При этом скриншоты из них по-прежнему продолжают использоваться в сторонней рекламе. Гуру макияжа Тати Уэстбрук с более чем 9,5 млн подписчиков даже сделала нарезку: она собрала ролики с рекламой сомнительных продуктов, в которые вставлены ее работы.

Люди почти всегда тревожатся, когда это происходит. «Просто жутко видеть свое лицо в чем-то, с чем я никак не связана. Это вредит моему бизнесу. Кроме того, для меня очень важно доверие подписчиков. Я чувствую себя неловко из-за того, что мое лицо используют для рекламы продуктов, которые, вероятно, производятся не самым этичным способом где-нибудь в Китае», — говорит Кайселика. Этические вопросы есть и у других блогеров. В частности, Баннер открыто критикует компании, специализирующиеся на быстрой моде, поэтому копирование платья одной из них стало очень неприятным событием. «Возможно, для создания этого платья использовался фактически рабский труд. Мне было неловко покупать его, но я надеюсь, что убедила сотни или даже тысячи других людей не делать этого», — делится она.

Среди блогеров царит ощущение беспомощности в подобных ситуациях: им кажется, что тут ничего не поделаешь. Между ними и продавцом часто существует языковой барьер, компании редко отвечают на электронные письма, а изображения переходят из одной рекламы в другую. «Всегда печально узнавать, что это случилось снова. При этом наша задача — создавать приятные образы и делать их доступными для поиска в Google. Когда вы гуглите изображения девушек, неудивительно, что сначала появляются наши фотографии». Иными словами, оптимизацию контента для поисковых системы сейчас можно назвать профессиональным риском блогеров.

Но если продукты рекламируются на американских платформах, таких как Instagram или Amazon, обращение за помощью возможно. Использование чьих-либо изображений для получения коммерческой выгоды без разрешения является незаконным. «Платформы оказывают поддержку, но требуют коммуникации в привычном для них формате. Недостаточно просто написать: ″Я хочу убрать отсюда свою фотографию″», — говорит Фред Димьян, CEO Potoo, компании, решающей эти проблемы для сотен крупных брендов. Без юристов или экспертов по соцсетям доказать свою правоту будет сложно, но шанс на успех есть, заключил Димьян.

Сейчас соцсети не занимаются активной борьбой с кражей изображений у блогеров. Они работают только с индивидуальными обращениями. Но, к счастью, у блогеров есть множество поклонников, которые проводят много времени в интернете и готовы сообщать о нарушениях прав своих кумиров.

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Фото на обложке: Сэм Уитни / Getty Images