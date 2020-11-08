Почему быть перфекционистом — вредно

Перфекционизм не всегда приводит к успеху. Наоборот, стремление к совершенству часто мешает нам добиваться целей. Писательница, эксперт по продуктивности и предпринимательница Таня Далтон считает, что пришло время быть несовершенными, и вот почему.

Жизнь перфекциониста — боль и борьба, я знаю это по себе. Кажется, что время летит все быстрее, а дел становится больше. Это вызывает стресс и беспокойство. Пандемия усугубила ситуацию, особенно для женщин с детьми. Матери взяли на себя основную нагрузку во время пандемии: им приходится следить за детьми, работать, заниматься домом — и все это в замкнутом пространстве. Внутренний перфекционист требует выполнить все задачи и ругает, если что-то идет не так. Но знаете что? Не стоит его слушать.

Я предлагаю радикальное решение проблемы. Оно подходит всем, но в первую очередь я обращаюсь к женщинам, которые переживают из-за невозможности быть во всем идеальными.

Вот мой совет: будьте несовершенными.

Быть уязвимыми, несовершенными и уставшими — это нормально. Раковина с грязной посудой на фоне в Zoom или лай собаки во время видеозвонка — тоже нормально. Мы все люди, и у нас есть жизнь помимо работы.

Что не так с перфекционизмом

Парадоксально, но часто перфекционизм мешает продуктивности. Если мы стремимся к совершенству, то можем быстро исчерпать все силы или постоянно прокрастинировать.

Что делать? Наверняка вы не раз слышали, что первый шаг к решению проблемы — ее признание. Это действительно так. Для начала определите, к какому типу перфекционистов вы относитесь:

Борец — не испытывает проблем с запуском проектов, но всегда ставит перед собой нереалистичные цели. Такие перфекционисты очень много работают, но не получают желаемого результата и постоянно борются с неудачами.

Идеалист — тратит слишком много времени на размышления и постоянно сомневается в себе. Этот тип перфекционистов часто так и не приступает к делу, потому что хочет сделать все идеально и боится неудач.

Признать проблему и понять, почему вы не добиваетесь результата — большой шаг на пути к продуктивности и гармонии. А теперь давайте обсудим, как бороться с перфекционизмом.

Пять вопросов для перфекциониста

«Нет» — простое слово из трех букв. Но многим из нас очень трудно его говорить. В результате мы соглашаемся выполнить задачи, которые нам не нравятся или на которые нет времени. При этом мы хотим сделать все идеально.

Вот пять простых вопросов, которые нужно задать себе при появлении нового дела:

вы хотите взяться за эту задачу?

что вам даст этот проект?

сколько времени займет задача?

у вас есть это время?

вам нравится это делать?

Если при ответе хотя бы на один вопрос вы понимаете, что не готовы взяться за дело, откажитесь от него. Важно быть честными с собой, тогда сказать «нет» другим будет легче.

Последний вопрос — самый важный. Соглашайтесь только на те проекты, которые приносят вам радость или пользу.

Приоритеты — способ справиться с перфекционизмом

В любом правиле есть исключения. Иногда нам приходится делать то, от чего мы не в восторге. Но тут на помощь приходит правильная расстановка приоритетов.

Один из признаков выгорания из-за перфекционизма — чувство беспомощности и потери контроля над жизнью.

Когда мы не знаем, за что браться и с чего начать, то чувствуем подавленность и тревогу. В этом случае попробуйте определить приоритеты и следовать им.

Я предлагаю трехступенчатую систему расстановки задач по приоритетам.

Важные и срочные задачи — их надо сделать быстро, потому что они помогают нам добиваться целей. Но если вы постоянно находитесь в таком режиме, то не оставляете времени на спокойные размышления и поиск нестандартных решений. Важные, но не срочные задачи — они не требуют быстрого решения, но способствуют успеху в карьере и личной жизни. При этом они могут ускользать из поля зрения, потому что у них нет конкретных сроков. Такие задачи помогают нам развиваться, поэтому им надо уделять больше всего внимания. Неважные, но срочные задачи — они не приносят нам пользы, но требуют быстрых решений. Этим задачам надо уделять как можно меньше времени, даже если они кажутся неотложными.

Без приоритетов мы делаем все подряд и ничего не успеваем. С приоритетами мы определяем самые важные задачи и в первую очередь делаем их. Остальные задачи мы выполняем в том случае, если для этого есть время и силы.

Также расстановка приоритетов помогает справиться с так называемым «параличом прокрастинации», от которого страдают многие перфекционисты. Нас пугает большое количество задач и в итоге мы так и не можем определить очередность дел. Следование приоритетам отличает продуктивных людей от постоянно занятых.