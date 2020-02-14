3 стратегии, которые позволят вам избежать профессионального выгорания

В прошлом году журналистка Энн Хелен Петерсен написала широко известную статью в Buzzfeed, в которой назвала миллениалов «Поколением выгорания». По словам Петерсен, мы перегружены работой, зарабатываем меньше, чем могли бы, и часто парализованы «системной дисфункцией» нашего все более изменчивого мира. В результате многие из нас сталкиваются с проблемами при выполнении даже таких простых «взрослых» задач, как оплата счетов или голосование.

Год спустя кажется, что всё хуже, чем когда-либо. Заработная плата продолжает падать, США находится на грани войны с Ираном, а бушующие лесные пожары убили в Австралии более миллиарда животных. Пятьдесят семь процентов сотрудников в технологической сфере в настоящее время испытывают профессиональное выгорание, согласно опросу 11 500 работников, проведенному Blind. Так что мы можем сделать, чтобы предотвратить чувство выгорания или оправиться от него в 2020 году?

Самый распространенный совет для борьбы с выгоранием сводится к мысли «меньше работать». Нас призывают тратить на работу меньше часов, перестать приносить её домой, отдыхать и ухаживать за собой. Мы говорим о «перезарядке», как если бы мы были машинами с разряженными батареями. Эта ментальная модель имеет смысл, когда большинство людей заняты в сельском хозяйстве или на производстве. Но аналогия ошибочна, когда речь идет о «белых воротничках».

В то время как термин «выгорание» часто используется в повседневных беседах, в большинстве формальных определений говорится, что чувство усталости — это только одно из трех измерений. (Два других — это негатив и цинизм, а также снижение профессиональной эффективности). Работать меньше — это только часть решения. Я очень против ночных электронных писем и многочасовой работы. Но, на мой взгляд, два других аспекта выгорания вызваны не рабочим «потопом», а скорее недостатком смысла.

Я видел, как многие предприниматели работают день и ночь, чтобы создать что-то, во что они верят, измученные и в то же время взволнованные. И я видел, как те же основатели изо всех сил пытались написать одну строчку кода после того, как столкнулись с большой неудачей или потеряли веру в свой бизнес. Работа сама по себе не является проблемой; дело в смысле, который дает эта работа.

Традиционно люди находят смысл в своей жизни с помощью семьи или религии. Миллениалы женятся и рожают детей позже (если у них вообще есть дети). В США три четверти бэби-бумеров называют себя христианами, в то время как 40% миллениалов вообще не считают себя религиозными.

Это делает работу основным источником смысла жизни для многих людей, что может создать порочный круг. Чувство выгорания ведет к снижению производительности, это ведет к дальнейшей потере смысла и большему выгоранию. Вот три способа вырваться из этого:

Восстановите отношения с друзьями

Слабые социальные связи так же вредны для нашего здоровья, как алкоголизм. Время, проведённое с близкими друзьями, напоминает вам о том, что вы значимый человек даже вне рабочей жизни, а знакомство с новыми людьми может действовать ободряюще.

Подумайте о том, чтобы создать свой социальный ритуал — или присоединиться к такому. Будь то настольная игра, утренняя йога или еженедельный ужин на несколько семей, это гарантирует, что вы получите качественное социальное взаимодействие на регулярной основе.

Переосмыслите свои цели

В мире авантюр и возможностей вполне естественно ставить масштабные амбициозные цели для своей карьеры и компании. Но когда вы выгорели, эти цели могут казаться больше кнутом, чем пряником. Профессор Гарварда Тереза ​​Амабиле изучила внутреннюю жизнь творческих коллективов и обнаружила, что содействие прогрессу, даже в небольших масштабах, является наиболее важным аспектом мотивации работников.

Можете ли вы избавиться хотя бы от незначительных раздражающих факторов для себя или своей команды? Есть ли небольшая, залежавшаяся задача, которую, возможно, будет приятно вычеркнуть из списка дел? Убедитесь, что вы это сделали. Вне работы изучение нового навыка, языка или хобби также смогут дать реальное чувство прогресса.

Не забывайте приносить пользу

Одним из ключевых преимуществ работы является чувство вклада в нечто большее, чем вы сами. Но иногда вы можете не соглашаться с целями вашей компании или чувствовать, что ваша собственная роль бессмысленна или избыточна, как это происходит у трети работников. Это один из самых больших факторов риска — как ПТСР для ветеранов боевых действий после ухода из армии. Военный журналист Себастьян Юнгер писал: «Люди не против принуждения, оно заставляет их расцветать. Что их действительно задевает — это чувство собственной ненужности».

Если переход на другую, более значимую работу в данный момент невозможен, сделайте себя полезным другими способами. Предложите свои навыки некоммерческой организации, помогите друзьям или членам семьи, переживающим трудные времена, или поддержите политическую кампанию или что-то ещё, во что вы верите. Важно помнить, что вы можете делать добро и оказывать влияние, особенно когда работа заставляет вас выгорать.

Приятно видеть, что общество всё чаще говорит об уровне социальной защиты и экономической безопасности, которые правительства и предприятия должны обеспечивать людям. Но независимо от того, как проходит этот разговор, непрекращающееся давление капитализма и технологических изменений означает, что миллениалов ожидает много десятилетий напряженной работы. Переориентируя нашу жизнь на поддержание смысла, мы с большей вероятностью не только «перетерпим» ближайшие годы, но и преуспеем в них.

Источник: Fast Company

Фото на обложке: Mercigod, Shutterstock