Шесть категорий расходов, на которых можно сэкономить

Мы покупаем слишком много ненужного и инвестируем в то, что нам непонятно. Это не только лишние расходы, но и дополнительный стресс. Пора пересмотреть траты на следующие шесть категорий вещей и сэкономить деньги.

Товары с распродажи

Одна из самых первых категорий расходов, от которой стоит отказаться — товары с распродажи. Скидки мотивируют нас легко расставаться с деньгами: мы можем потратить $400 и считать, что это очень выгодно, ведь раньше эти вещи стоили $1 200, но благодаря скидке в 60% нам удалось сэкономить целых $800. Но ведь фактически мы не сэкономили $800 — мы потратили $400.

Именно так стоит относиться к распродажам — если какая-то вещь продается со скидкой, это не значит, что вы на ней сэкономите. Однако они имеют смысл, когда мы заранее готовимся к сезону, например, покупаем летние вещи зимой.

Еще одна проблема — скидочные купоны. Некоторые используют их и в итоге покупают бесполезные вещи, тратя в два раза больше тех, у кого купонов нет.

Напитки

Неважно, что это — газированные напитки или алкоголь, вредящий нашему мозгу. Как правило, они стоят дорого, но платить за них не стоит. В отличие от обычной воды, напитки, которые мы употребляем, не очень полезны для организма, например, из-за повышенного содержания сахара.

Вместо этого лучше купить фильтр и пить воду из-под крана.

Ненужная еда

Мы тратим на продукты огромные деньги. Чтобы сэкономить, можно отказаться от ресторанов и готовить самостоятельно. Но даже в этом случае будьте внимательны — не покупайте слишком много еды и соблюдайте условия ее хранения.

Чтобы оптимизировать расходы на пищу, придется найти баланс: покупая большими партиями, можно сэкономить, но если купить слишком много, продукты испортятся, и их придется выбросить.

Автомобиль

Этот совет подойдет не всем, но поможет сберечь значительную сумму денег. Если у вас нет детей, вы живете в городе и вам не нужно далеко ездить на работу, наверняка экономнее будет использовать такси.

Возможно, это кажется дорогим удовольствием, но вспомните, сколько раз за год вам приходилось добираться до аэропорта или врача на другом конце города. Скорее всего, это будет дешевле, чем покупка автомобиля, его обслуживание и страховка.

Гостиницы

Как правило, Airbnb обходится дешевле отелей. А еще можно остановиться у знакомых — это отличный стимул заводить друзей по всему миру.

Еще один способ сэкономить на жилье во время поездок — жить в хостеле, особенно если путешествуете в одиночку. Так вы сможете познакомиться с новыми людьми и исследовать новый город в их компании.

Хостел — беспроигрышный вариант: вы не только экономите, но и изучаете новую культуру. Если вы еще молоды, то это — отличный выбор. При этом мы не можем рекомендовать каучсерфинг или путешествия автостопом из соображений безопасности, хотя это тоже неплохой способ получить замечательный опыт.

Инвестировать в непонятные вещи

Отличный пример — криптовалюты. Вспомним, как все увлеклись биткоином в конце 2017-начале 2018 годов и вкладывали в него огромные суммы. Но мало кому удалось на этом разбогатеть.

Во что я вкладываю деньги, если они лежат на банковском счете?

Как они защищены?

Если я вкладываю деньги в паевые фонды, то что такое паевый фонд?

Как эти фонды вообще работают?

Этот совет обращен ко всем, кто задумывается о своем финансовом будущем: убедитесь, что понимаете, во что инвестируете. Просто выберите время, чтобы изучить эти инструменты, и спросите себя:

Если не задуматься об этом заранее, можно бездумно вложить деньги в очередной пузырь и не заметить приближения его краха. Поэтому убедитесь, что вы действуете осторожно. Вы будете чувствовать себя намного лучше, понимая, куда инвестировали.

Тратьте деньги на то, что вам действительно нужно и полезно, — так вы сможете накопить больше и стать счастливее.

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Фото на обложке: Shuang Li / Shutterstock