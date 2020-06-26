Как приложения для дейтинга зарабатывают деньги: стратегии монетизации

Аудитория приложений для знакомств увеличивается с каждым днем: все больше людей ищут пару онлайн. Дейтинговые сервисы становятся все надежнее и безопаснее, но их долговечность трудно обеспечить без монетизации. Рассмотрим стратегии, которые позволяют добиться стабильного дохода.

Разработка приложений для дейтинга требует много времени, усилий и ресурсов, и поэтому очень важно придерживаться надежной стратегии, чтобы все инвестиции окупились.

Появление инструментов для создания клонов Tinder открыло новые возможности для таких сервисов. Несмотря на изобилие существующих вариантов, большинство пользователей все еще находится в поиске подходящей платформы. Чтобы добиться успеха в этой индустрии, нужно найти точку входа на рынок и создать приложение с самой большой выручкой.

По данным 2015 года, общая стоимость индустрии онлайн-дейтинга составила около $2,2 млрд. Она продолжает развиваться и в настоящее время считается прибыльным направлением бизнеса. Приложения для знакомств разработали уникальные стратегии продаж и привлечения пользователей, которым они помогают найти тех, с кем в обычных обстоятельствах они вряд ли бы встретились.

Предполагается, что уникальность приложения должна увеличивать его прибыль. Тренды в индустрии меняются, а количество пользователей постоянно растет, причем большая часть молодой аудитории готова платить за приложения для дейтинга. Все это доказывают следующие цифры.

В 2019 году общая выручка таких сервисов составила $1 167 млн.

По прогнозам, к 2023 году годовой прирост сегмента достигнет 4,2%, а объем рынка — $1 968 млн.

Средняя выручка с одного пользователя равна $4,9.

Как зарабатывают такие приложения, как Tinder и Bumble?

Tinder считается самым дорогим приложением: в 2017 году его стоимость оценивалась примерно в $3 млрд. Ежедневно оно зарабатывает около $2 336 039. Базовый план Tinder с ограниченными функциями бесплатен, но существует и платный Tinder Плюс, который расширяет возможности подписчика и дает ему доступ к другим пользователям. Этот тарифный план приносит приложению большую часть выручки.

Tinder

Tinder и Bumble популярнее других предложений для знакомств. Tinder зарабатывает деньги с помощью таких опций, как:

Tinder Gold — подписка дает доступ к Tinder Плюс и позволяет пользователю проверить, сколько лайков он получил. Стоимость зависит от местоположения, возраста, времени и других параметров и варьируется от $15 до $83,99.

— подписка дает доступ к Tinder Плюс и позволяет пользователю проверить, сколько лайков он получил. Стоимость зависит от местоположения, возраста, времени и других параметров и варьируется от $15 до $83,99. Boost — при подписке на Boost профиль получает максимальное количество просмотров, что повышает вероятность совпадения.

— при подписке на Boost профиль получает максимальное количество просмотров, что повышает вероятность совпадения. Суперлайк — с помощью этой функции можно поставить суперлайк вместо обычного лайка. Если симпатия будет взаимна, паре сразу придет уведомление. Ежедневно пользователь обычного плана получает один суперлайк, а пользователь платного — пять. Также можно оформить подписку или приобрести пакет в 5-25 суперлайков, заплатив дополнительно от $5 до $20.

— с помощью этой функции можно поставить суперлайк вместо обычного лайка. Если симпатия будет взаимна, паре сразу придет уведомление. Ежедневно пользователь обычного плана получает один суперлайк, а пользователь платного — пять. Также можно оформить подписку или приобрести пакет в 5-25 суперлайков, заплатив дополнительно от $5 до $20. Платные профили — многие компании начали сотрудничать с приложением, чтобы визуализировать контент.

Tinder позаимствовал эту модель у Snapchat и модифицирует спонсорский контент или рекламу, чтобы они напоминали пользовательский интерфейс и выглядели безопаснее и релевантнее. Всякий раз, когда пользователь нажимает на спонсированный профиль, он сразу же видит всплывающее окно от оплатившей его компании. Сервисы для создания клонов Tinder позволяют интегрировать в приложение чат-боты специально для таких случаев.

Bumble

Bumble — второе по величине приложение для знакомств после Tinder. В нем используются три модели:

Bumble Bff — помогает найти новых друзей.

— помогает найти новых друзей. Bumble Buzz — сервис для нетворкинга.

— сервис для нетворкинга. Bumble Date — более или менее похож на Tinder и помогает найти пару. Это приложение разработано специально для женщин и дает им возможность сделать первый шаг.

Как и Tinder Плюс, Bumble Boost позволяет использовать фильтры, чтобы быстрее встретить свою вторую половину. Кроме того, этот план подписки генерирует максимальную выручку с помощью спонсированных профилей.

Как можно заработать?

Если вы выпустили собственное приложение для знакомств и ищете варианты монетизации, изучите этот список. Источники выручки в сервисах для дейтинга могут быть разными, нужно лишь выбрать, какой инструмент добавить в приложение.

Подписка — это основополагающая стратегия получения выручки в приложениях для дейтинга. Зарегистрированный пользователь получает доступ к услугам, оплачивая ежемесячный, ежеквартальный или годовой тарифный план. После пополнения счета его профиль собирает больше просмотров, а также появляется возможность фильтровать результаты поиска или использовать чат. В премиум-варианты можно добавить такие функции, как неограниченное количество свайпов или видеочат. Также можно ограничить количество результатов поиска: пользователи без платной подписки будут видеть только ограниченное количество людей.

— это основополагающая стратегия получения выручки в приложениях для дейтинга. Зарегистрированный пользователь получает доступ к услугам, оплачивая ежемесячный, ежеквартальный или годовой тарифный план. После пополнения счета его профиль собирает больше просмотров, а также появляется возможность фильтровать результаты поиска или использовать чат. В премиум-варианты можно добавить такие функции, как неограниченное количество свайпов или видеочат. Также можно ограничить количество результатов поиска: пользователи без платной подписки будут видеть только ограниченное количество людей. Покупки в приложении — большинство пользователей любят использовать нестандартный текст или смайлы. В приложение можно интегрировать платный доступ к подобному контенту: эмодзи, гифкам, картинкам и так далее. Это один из самых простых способов заработать деньги на дейтинговом приложении.

— большинство пользователей любят использовать нестандартный текст или смайлы. В приложение можно интегрировать платный доступ к подобному контенту: эмодзи, гифкам, картинкам и так далее. Это один из самых простых способов заработать деньги на дейтинговом приложении. Реклама — один из самых выгодных вариантов получения максимальной выручки. Пользователи по всему миру тратят много времени на приложения для знакомств, поэтому различные индустрии ориентируются на эту аудиторию при продвижении товаров и услуг, связанных со свиданиями. К ним относятся продавцы открыток, еды и напитков, флористы и так далее. Некоторые владельцы ресторанов, которые создали собственные приложения, продвигали их через сервисы для дейтинга, потому что фактически именно на этой площадке и находится нужная аудитория. В конечном счете это помогло владельцам приложений для знакомств получать максимальный доход от рекламы брендов.

— один из самых выгодных вариантов получения максимальной выручки. Пользователи по всему миру тратят много времени на приложения для знакомств, поэтому различные индустрии ориентируются на эту аудиторию при продвижении товаров и услуг, связанных со свиданиями. К ним относятся продавцы открыток, еды и напитков, флористы и так далее. Некоторые владельцы ресторанов, которые создали собственные приложения, продвигали их через сервисы для дейтинга, потому что фактически именно на этой площадке и находится нужная аудитория. В конечном счете это помогло владельцам приложений для знакомств получать максимальный доход от рекламы брендов. Аффилированный маркетинг — для этого разработчик приложения должен попросить других поставщиков продавать или продвигать услуги через его сервис. Это могут быть владельцы ресторанов, баров, ювелирных магазинов, магазинов подарков и так далее. Это позволяет аффилированным сервисам таргетировать рекламу на пользователей приложения, а его разработчик получает комиссию за каждую продажу.

— для этого разработчик приложения должен попросить других поставщиков продавать или продвигать услуги через его сервис. Это могут быть владельцы ресторанов, баров, ювелирных магазинов, магазинов подарков и так далее. Это позволяет аффилированным сервисам таргетировать рекламу на пользователей приложения, а его разработчик получает комиссию за каждую продажу. Передача подарков — если вы планируете создать приложение для знакомств, то в него можно добавить несколько сервисов для выбора и отправки подарков. Это позволит получить максимальную выручку. Если вы новичок, попробуйте создать интернет-магазин подарков для собственного приложения и предоставить прямые ссылки пользователям.

— если вы планируете создать приложение для знакомств, то в него можно добавить несколько сервисов для выбора и отправки подарков. Это позволит получить максимальную выручку. Если вы новичок, попробуйте создать интернет-магазин подарков для собственного приложения и предоставить прямые ссылки пользователям. Запуск рекламных объявлений AdSense — обычно они работают через сервисы, которые устанавливают небольшие ограничения для контента. Как правило, такие рекламные объявления размещаются в приложении при условии, что в них нет контента для взрослых. Это строго контролируется в схеме аффилированного маркетинга: таргетинг настраивается так, чтобы реклама не содержала запрещенной информации, так как это противоречит политике AdSense.

— обычно они работают через сервисы, которые устанавливают небольшие ограничения для контента. Как правило, такие рекламные объявления размещаются в приложении при условии, что в них нет контента для взрослых. Это строго контролируется в схеме аффилированного маркетинга: таргетинг настраивается так, чтобы реклама не содержала запрещенной информации, так как это противоречит политике AdSense. Использование сервисов BuySellAds — фактически это поставщик услуг, связывающий рекламодателей с издателями. Эти сервисы можно использовать для рекламы приложения: если пользователь заинтересовался, то сможет узнать о нем больше. Если запуск приложения пойдет по плану, узнайте о стоимости такой рекламы.

— фактически это поставщик услуг, связывающий рекламодателей с издателями. Эти сервисы можно использовать для рекламы приложения: если пользователь заинтересовался, то сможет узнать о нем больше. Если запуск приложения пойдет по плану, узнайте о стоимости такой рекламы. Продвижение платных постов — для повышения выручки разработчикам приложений для знакомств нужно строго следить за приемлемостью платных постов. Можете разрешить компаниям продавать продукты, которые имеют отношение к вашему сервису, и благодаря этому не только дополнительно помогать пользователям, но и получить максимальную выручку от рекламы.

Фото: AlexLipa / Фотодженика

Какая стратегия монетизации работает лучше всего?

Чем больше стратегий монетизации используется в сервисе, тем прибыльнее он будет. Это единственная причина феноменального успеха Tinder. У каждого варианта есть недостатки, а реклама имеет смысл только для приложений с большой аудиторией. Кроме того, взимание платы с пользователей за новые услуги может потребовать дополнительных обоснований, потому что без этого затраты на введение дополнительной уникальной функции не превратятся в прибыль. Без большой аудитории маркетологи не смогут взимать с пользователей плату за улучшение совпадений, которое вряд ли получится обеспечить.

Существует и еще одна проблема. Если сервис хорошо работает, в конце концов он начинает терять клиентов, потому что они находят себе пару. Успех приложений для дейтинга полностью зависит от того, насколько они модны и уникальны. Большинство сервисов остаются в тренде, только пока являются лидерами рынка, но со временем теряют пользователей. Есть и другие трудности, возникающие при создании приложения для онлайн-дейтинга.

Приложению нужно все время искать постоянных клиентов, чтобы оставаться прибыльным. При этом непрерывно наращивать базу пользователей невозможно.

Большинство приложений сталкиваются с нарушением баланса между количеством мужчин и женщин.

Почти половина пользователей не лояльна к бренду, и есть вероятность, что они параллельно используют альтернативные сервисы. Если человек к вам пришел, важно сохранить с ним контакт.

Сейчас приложения для знакомств зарекомендовали себя как сильных игроков и завоевали доверие пользователей. Нельзя рисковать их безопасностью, пытаясь поддерживать вовлеченность. В дейтинговых сервисах есть как хорошее, так и плохое. Большинство из них осознают необходимость работы над безопасностью, иначе в приложении будет появляться неподходящий контент или происходить случаи мошенничества.

При желании пользователи могут легко найти приложения для знакомств, которые способны и завоевывать доверие, и повышать конверсию. В эпоху мобильной разработки модерация контента — это единственный способ расширить пользовательскую базу сервиса, обеспечить прозрачность и безопасность услуг. Монетизация естественным образом вписывается в этот подход.

Подведем итог

Дейтинговые приложения можно монетизировать бесчисленным количеством способов. Они полностью изменили индустрию знакомств: люди проводят много времени со смартфоном, и это один из самых удобных способов найти вторую половинку. Добавление любой дополнительной функции в приложении не означает, что оно будет прибыльным. В долгосрочной перспективе приложение для знакомств должно быть гибким для адаптации стратегий монетизации. В целом стратегии монетизации дейтинговых сервисов можно разделить на три категории:

Подписки — пользователь должен заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к функциям приложения на ограниченный период. Скорее всего, платежи будут повторяться.

— пользователь должен заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к функциям приложения на ограниченный период. Скорее всего, платежи будут повторяться. Реклама — здесь нужно, чтобы сторонние компании захотели разместить объявления в сервисе для знакомств.

— здесь нужно, чтобы сторонние компании захотели разместить объявления в сервисе для знакомств. Единовременные взносы или покупки в приложении — это спонтанные приобретения. Пользователи могут купить жетоны для разговора, виртуальные подарки, ежедневные совпадения и так далее.

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Фото на обложке: nimsys / Фотодженика