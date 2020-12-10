Привлекаем клиентов без лишних затрат: восемь бюджетных стратегий

Важнейшая задача любого стартапа — привлечение клиентов. Независимо от того, насколько хороши ваши продукт или услуга, нет гарантии, что потенциальные пользователи и покупатели узнают о его существовании. Основательницы успешных стартапов делятся своими нестандартными и бюджетными способами продвижения, которые доказали свою эффективность.

Используйте «сарафанное радио»

Нора Петерсон — сооснователь и CEO Halo Incubator, акселератора для основанных женщинами стартапов на ранних стадиях.

Стратегия

«Наиболее эффективная стратегия привлечения женщин-предпринимателей для участия в нашем бизнес-инкубаторе — это рекомендации в сети наших контактов и сообществах», — говорит Нора.

Для основателей участие в бизнес-инкубаторе или акселераторе — это не только время, но и финансовые обязательства, и чрезвычайно важно, чтобы возникло взаимное доверие и ценность для всех сторон. Предприниматели узнают о компании через знакомых, которые участвовали в программе, слышали о ней от своих коллег или в онлайн-сообществах. По словам Норы, около 40-50% участников программы приходят по рекомендациям.

Совет

Чтобы укрепить свою репутацию и доверие клиентов, важно работать над созданием, поддержанием и развитием профессиональных связей. Не стоит жалеть времени и ресурсов. Благодаря партнерским отношениям можно получить доступ к нишевым и целевым сообществам пользователей, которые будут гораздо более открыты для общения, если вас рекомендует другая уважаемая компания.

Привлекайте трафик с помощью контента

Виктория Репа — сооснователь и CEO BetterMe, экосистемы оздоровительных приложений, которая регулярно входит в число самых прибыльных приложений для здоровья и фитнеса в мире.

Стратегия

BetterMe начала привлекать пользователей еще до того, как у нее появился продукт. У компании появился блог, в котором публиковали фитнес-контент, а трафик предполагалось получать из социальных сетей. Когда количество читателей исчислялось десятками тысяч, команда BetterMe разработала первое приложение. С тех пор аудитория неизменно растет. Сейчас у них более 6 млн подписчиков в социальных сетях, в основном в Instagram и Facebook, что составляет около 20% от общего числа загрузок приложения.

Совет

Создайте продукт, который отвечает запросам потребителя. Перед запуском проведите тщательный анализ рынка. При минимальных затратах попробуйте реализовать идею. После анализируйте свои ошибки, улучшайте продукт и увеличивайте масштабы.

Проводите виртуальные встречи

Мишель Хейворд — основатель и CEO PositiveHire, технологической компании, которая помогает представительницам этнических меньшинств с профессиональным опытом в сфере естественных наук найти наиболее подходящего работодателя для развития карьеры.

Стратегия

Проводя виртуальные встречи два раза в год, Мишель смогла привлечь как минимум 300-500 новых пользователей с каждого мероприятия без затрат на рекламу. Она сосредоточилась на конкретной нише с повторяющейся проблемой. Темнокожие, латиноамериканские женщины и представительницы коренных народов Америки стремятся занимать руководящие должности, но очень немногие программы соответствуют их конкретным потребностям и решают проблемы, с которыми они сталкиваются.

Совет

Определите небольшой сегмент или нишу на рынке с конкретной проблематикой. Затем сосредоточьтесь на поиске и представлении решения на виртуальном мероприятии. Чтобы спланировать, собрать данные и провести мероприятие, потребуется около 6 месяцев. Уделите особое внимание отслеживанию показателей, формированию партнерских отношений и построению долгосрочных отношений с участниками после саммита.

Замените цифровой маркетинг вебинарами

Эль Ван — основатель и CEO онлайн-магазина Emilia George, созданного для поддержки женщин на всех этапах материнства.

Стратегия

Серия вебинаров Emilia George помогла привлечь пользователей без каких-либо инвестиций в цифровой маркетинг. По словам Эль, она никогда не рассматривала вебинары как способ продвижения, но подумала, что было бы здорово предложить поддержку беременным женщинам во время пандемии. Вебинар посетили 900 человек, что позволило определить целевую аудиторию.

Эль считает, что затраты на цифровой маркетинг для небольших стартапов неоправданно высоки, и на рынке доминируют крупные бренды. Тем приятнее для потребителя встретить новый стартап, который установит с ним контакт.

Совет

Эль советует другим предпринимателям не жалеть времени на изучение целевой аудитории, поддерживать с ней прямой контакт и предложить что-то, что находит у нее отклик.

Используйте личные сообщения

Ванесса Юшаи — основатель и CEO Petite Ave, парикмахерской для невысоких женщин.

Стратегия

«Когда я только запустила свой бизнес, для привлечения клиентов я отправляла сообщения в Instagram, и этот способ показал себя, как довольно успешный. Я не ожидала такого результата, но потом поняла, что успех связан с продуманным, персонализированным и целенаправленным привлечением новых клиентов», — говорит Ванесса.

Вместо того, чтобы отправлять сотни сообщений случайным женщинам, она нашла несколько миниатюрных блогеров и разослала сообщения их подписчикам. Сообщения она адресовала персонально каждому человеку и следила за тем, чтобы общий тон сообщения не выглядел «продающим». В конце концов, цель продаж и привлечения клиентов — правильно донести свое сообщение до необходимого человека, и для этого Ванесса использовала этот канал связи.

Совет

Убедитесь, что вы четко понимаете, кто относится к вашей целевой аудитории. Используйте этот способ только если ваш бизнес-аккаунт в Instagram уже наполнен интересным и привлекательнымконтентом.

Сотрудничайте с компаниями-единомышленниками

Кэти Уэбб — основатель и генеральный директор Aila, бренда фитнес-питания для современных активных женщин.

Стратегия

Отличным способом привлечением новых клиентов и расширения Aila стало партнерство с другими брендами-единомышленниками. Поскольку компания Кэти занимается производством добавок, повышающих энергию и стимулирующих активность, для сотрудничества были выбраны производители продуктов для восстановления и расслабления.

Совет

Партнерские отношения должны быть как можно более выгодными, чтобы у любой из сторон была заинтересованность в долгосрочных партнерских отношениях. Выбирайте для сотрудничества чуть более крупные бренды, чем ваша компания, так вы обеспечите себе стабильную стратегию роста, которую можно повторять ежемесячно.

Помогайте бескорыстно

Джес Осроу — сооснователь компании The Rise Journey, которая обеспечивает целенаправленную и ориентированную на результат поддержку растущим организациям.

Стратегия

Помогать, не ожидая ничего взамен, — отличный способ привлечь клиентов.

«Я состою в ряде международных HR-сообществ, участники которых публикуют сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются в рабочей сфере. Там я нахожу потенциальных клиентов, с которыми в будущем можно выстроить прочные рабочие отношения» — делится Джес.

Часто люди не желают общаться с консультантами из-за неудачного опыта в прошлом, поэтому на этом этапе важно быть искренне заинтересованным в каждом конкретном клиенте, задавать уточняющие вопросы, предложить обсудить некоторые моменты в телефонном звонке. Обсуждая идеи и выстраивая план быстрой победы, Джес смогла быстрый звонок превратить в долгосрочное партнерство. Когда люди понимают, насколько ответственно вы подходите к каждому конкретному случаю, у них не остается сомнений в правильности их выбора.

Совет

Будьте готовы помочь, не получив ничего взамен.

Проявляйте эмпатию

Кира Котлер — основатель и CEO Everviolet, производителя нижнего белья и домашней одежды для женщин, переживших рак груди.

Стратегия

Кира рассказывает: «Клиенты знакомятся с нашим брендом во время эмоциональных и физических изменений, когда они уязвимы. Консультируя по email и общаясь в чате, мы не только увеличиваем конверсию и помогаем с покупкой, но и предлагаем поддержку. Наши клиенты знают, что с Everviolet они получают гораздо больше, чем просто удобное нижнее белье — они становятся частью нашей семьи».

Совет

Будьте откровенны и искренни. Одна из худших маркетинговых стратегий — это неискренняя коммуникация с клиентами. Для бизнеса важно выполнять свои обещания, поэтому будьте готовы к масштабному воплощению своих инициатив.

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